المرأة السورية تواجه العنف الرقمي وتصاعد الانتهاكات الإلكترونية

- تواجه النساء السوريات تحديات العنف الرقمي، مثل التهديدات والابتزاز عبر الإنترنت، في ظل غياب قوانين رادعة وضعف الوعي التقني، مما يزيد من معاناتهن في مجتمع متأثر بالحرب. - تروي هالة العمري ورنا العباس وسمر حسين تجاربهن مع العنف الرقمي، حيث تعرضن للابتزاز وتشويه السمعة، مما يبرز هشاشة الحماية الرقمية والضغوط الاجتماعية. - تؤكد خبيرة الأمن الرقمي ليلى حمود على ضرورة وضع قوانين واضحة وتعزيز التوعية والتدريب لتمكين النساء من استخدام الأدوات الرقمية بأمان، ودمج الحماية التقنية مع الدعم القانوني والاجتماعي.

مع بداية حملة الـ16 يوماً العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، الثلاثاء، في جميع أنحاء العالم، لا تزال سوريات كثيرات يجدن أنفسهن عالقاتٍ في دوائر العنف، هذه المرة بلا أبواب تطرق ولا غرف تغلق، بل عبر الشاشات الصغيرة التي تحمل يومياً تهديدات، وابتزازات، وتشويه سمعة يطاول خصوصيتهن وسمعتهن وحياتهن اليومية، ففي بلد أنهكته الحرب وغيرت أدوات العنف فيه شكلها وحدودها، بات العنف الرقمي واحداً من أسرع أشكال الانتهاك انتشاراً، وسط غياب قوانين رادعة، وضعف الوعي التقني، واتساع الفجوة بين الضحية والمؤسسات القادرة على حمايتها.

وقالت المعلمة هالة العمري من ريف حلب، التي تبلغ من العمر28 عاماً، إن ما تعرضت له لم يكن مجرد رسالة تهديد عابرة، بل سلسلة متصاعدة من المضايقات الإلكترونية بدأت حين وصلتها رسالة مجهولة عبر "فيسبوك" تتضمن عبارة مبهمة توحي بامتلاك مرسلها صوراً من هاتفها القديم الذي سرق منها قبل أشهر. وأضافت لـ"العربي الجديد"، أن الشخص نفسه عاد ليرسل لاحقاً صوراً شخصية لها، بعضها التقطتها داخل منزلها قبل سنوات، الأمر الذي دفعها إلى الاعتقاد بأن الهاتف وقع بيد شخص يعرف تفاصيل حياتها.

وتشير العمري إلى أن المرسل لم يكتف بالتهديد، بل حاول ابتزازها مالياً، قبل أن يرسل نسخة من الصور إلى إحدى زميلاتها في المدرسة، ويكون انتشار الخبر بين زملائها أسرع مما توقعت، إذ بدأت تشعر بنظرات الاتهام في محيط عملها، قبل أن تقرّر البقاء في المنزل وفقدان عملها فعلياً، هرباً من كل تلك الأحداث، وليتحول وجودها على الإنترنت إلى مصدر خوف دائم.

وتشير إلى أنها حاولت تقديم شكوى، لكن من دون جدوى، ولاحظت أن تعامل الجهات المسؤولة معها كان "بارداً"، وكأنها مسؤولة عما جرى، وتضيف أن الضغوط الاجتماعية دفعتها إلى تقليل تواصلها حتى مع المقربين، وأن الحادثة تركت أثراً كبيراً في حياتها المهنية والشخصية وحتى النفسية. وتؤكد هالة أن تجربتها تكشف هشاشة حماية النساء في الفضاء الرقمي، وأن كثيرات قد يتعرضن لما هو أسوأ من دون أن يملكن القدرة على الكلام أو طلب المساندة.

تشويه السمعة

أما رنا العباس، البالغة من العمر 32 عاماً والمقيمة في إدلب، فتقول إن شكل العنف الذي تعرّضت له لم يكن جسدياً بالمعنى التقليدي، بل كان يستهدف سمعتها بشكل مباشر، وهو ما تعتبره "الأخطر" على المرأة في مجتمع شديد الحساسية تجاه أي شبهة تتعلق بالسلوك الشخصي، وتوضح في حديث مع "العربي الجديد"، أن أحد أقاربها، وعلى خلفية خلاف عائلي، تمكن من الوصول إلى حسابها على "فيسبوك" من خلال رقم هاتف كانت تستخدمه سابقاً، قبل أن يبدأ بنشر أجزاء من محادثاتها الخاصة، مرفقةً بتعليقات توحي بوجود علاقة "غير لائقة".

وتلفت العباس إلى أن الانتشار السريع للمحادثات في مجموعات "واتساب" العائلية كان كافياً لخلق موجة تشكيك واسعة، دفعت بعض أفراد العائلة إلى قطع التواصل معها فوراً، بينما اكتفت نساء أخريات بالتحذير منها أو تجنب التعامل معها. وأكدت أنّ الاتهامات لم تتوقف عند حدود العائلة، بل أصبحت موضوعاً للتداول في الحي الذي تقيم فيه، الأمر الذي تسبب لها بقلق دائم وخوف من مغادرة المنزل في الأيام الأولى.

وتضيف أنها حاولت مواجهة ما حصل عبر توضيح حقيقة الأمر للدوائر الأقرب إليها، لكنها فوجئت، كما تقول بأن "الكثيرين لم يكونوا معنيين بالحقيقة بقدر اهتمامهم بما انتشر". وتشير إلى أن كل إشعار يصل إلى هاتفها اليوم يوقظ لديها الشعور ذاته، وهو "الخوف من أن هناك شيئاً جديداً جرى نشره أو استغلاله، وسط غياب آليات المساءلة ما يسمح للمعتدين باستخدام الفضاء الإلكتروني لتصفية خلافات شخصية أو اجتماعية على حساب سمعة المرأة وكرامتها".

خداع من أجل الابتزاز

وتملك الطالبة الجامعية سمر حسين (22 عاماً) والمقيمة في دمشق، حكاية مرهقة أخرى مع العنف الرقمي بدأت عندما تعرفت عبر إحدى منصات التعارف إلى شاب أبدى اهتمامه بها وأقنعها بأنه يريد الزواج، ما دفعها للانخراط في محادثات مطوّلة، ومشاركة بعض الصور الشخصية والمعلومات الخاصة عن حياتها اليومية.

لكن الأمور تحولت سريعاً إلى كابوس، إذ اكتشفت سمر بعد فترة قصيرة أن الشاب كان يستخدم العلاقة فخاً للابتزاز، حيث بدأ يهدّدها بنشر الصور والمحادثات التي شاركتها معه، مطالباً إياها بأموال والخضوع لمطالبه حتى لا تتعرض سمعتها للضرر. وتضيف سمر لـ"العربي الجديد" أن الخوف والضغط النفسي دفعاها إلى عزلة مؤقتة عن أصدقائها، وأي إشعار على الهاتف كان يزرع لديها القلق من كشف شيء جديد عن حياتها الخاصة.

وعندما لجأت لتقديم شكوى، تقول إنها واجهت معاملة مترددة، وشعرت وكأنها هي المسؤولة عمّا حدث، حيث واجهت أسئلة حول سبب إرسال الصور أو التحدث مع الشخص، بدلاً من أن يجري التركيز على محاسبة المعتدي.

وتوضح أن تجربتها كشفت لها مدى هشاشة حماية النساء في الفضاء الرقمي، خصوصاً عند استغلال الثقة الشخصية والعاطفية، وأنها أصبحت أكثر حرصاً في استخدام الإنترنت ومشاركة أي معلومات خاصة، مؤكدة أن هذا النوع من الابتزاز النفسي والاجتماعي يحتاج إلى وعي رقمي ودعم قانوني واضح للضحايا.

سبل مواجهة العنف الرقمي

من جانبها قالت خبيرة الأمن الرقمي، ليلى حمود، إن العنف الرقمي ضد النساء في سورية لم يعد حالات متفرقة، بل أصبح نمطاً متكرراً يشمل أشكالاً متعددة مثل الاختراق، والابتزاز، والملاحقة الإلكترونية، والتشهير، مؤكدةً أن هذه الظاهرة تتفاقم جراء هشاشة الحماية القانونية والاجتماعية، وأخطر ما في الأمر هو أن النساء غالباً ما يجدن أنفسهن في موضع الاتهام قبل أن ينظر في شكاواهن، ما يدفع الكثيرات إلى الصمت خوفاً من الوصمة أو التهديد الاجتماعي.

وتلفت حمود إلى أن الحل لا يقتصر على الجانب التقني وحده، بل يشمل أبعاداً تشريعية وتوعية، وتشدّد على ضرورة وضع قوانين واضحة تحمي خصوصية النساء، وتجرم الابتزاز الرقمي بشكل صارم، إلى جانب تعزيز برامج التوعية والتدريب التي تمكّن النساء من استخدام الأدوات الرقمية بأمان، وحماية حساباتهن وبياناتهن الشخصية من الاستغلال.

وتحذر من أن غياب هذه الإجراءات يترك المجال مفتوحاً للجناة لاستغلال الثغرات، والاستمرار بممارسة العنف الرقمي، ما يجعل النساء أكثر عرضة للابتزاز والملاحقة، وتقترح دمج الحماية التقنية مع الدعم القانوني والاجتماعي، لضمان قدرة المرأة على الدفاع عن نفسها في فضاء افتراضي أصبح جزءاً أساسياً من حياتها اليومية.