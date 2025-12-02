المخرج الإيراني جعفر بناهي يواجه حكماً جديداً بالسجن لمدة عام

نجوم وفن
طهران

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
مباشر
02 ديسمبر 2025
جعفر بناهي خلال مؤتمر صحافي في مهرجان كان السينمائي، 21 مايو 2025 (أندرياس رنتز/ Getty)
جعفر بناهي خلال مؤتمر صحافي في مهرجان كان السينمائي، 21 مايو 2025 (Getty)
+ الخط -

أصدرت محكمة إيرانية قراراً يقضي بسجن المخرج الإيراني البارز جعفر بناهي لمدة عام واحد، مع منعه من مغادرة البلاد لمدة عامين. وقال محاميه مصطفى نيلي إن الحكم صدر غيابياً عن محكمة الثورة الإسلامية في طهران، بتهمة "القيام بأنشطة دعائية ضد النظام"، بينما يقيم بناهي حالياً خارج إيران. أضاف نيلي في منشور عبر منصة إكس أنّ المحكمة قرّرت أيضاً منع موكله لمدة عامين من الانضمام إلى المجموعات والتيارات السياسية والاجتماعية. وأكد المحامي أنه سيقدّم اعتراضاً على الحكم ويطلب إعادة النظر فيه.

وسبق أن سجن جعفر بناهي (65 عاماً) مرتين في إيران، كما مُنع لفترة طويلة من ممارسة النشاط السينمائي داخل بلاده، وخضع لحظر سفر امتد نحو 15 عاماً. واعتُقل المخرج الإيراني في صيف 2022، وقضى ما يقرب من سبعة أشهر في سجن إيفين قبل الإفراج عنه مؤقتاً بكفالة مالية عقب إضراب عن الطعام الجاف. وخلال هذا العام غادر بناهي البلاد لحضور عرض فيلمه "حادث بسيط" في مهرجان كان السينمائي، حيث فاز بجائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم.

جعفر بناهي في كانّ، 21 مايو 2025 (برتران غاي/ فرانس برس)
سينما ودراما
التحديثات الحية

جعفر بناهي يأسف لعدم تمكنه من تمثيل إيران في جوائز أوسكار

وكان المخرج قد صوّر الفيلم داخل إيران من دون الحصول على التراخيص الرسمية، ومن دون التزام الممثلات فيه بالحجاب. واختارته فرنسا في سبتمبر/ أيلول الماضي، لتمثيلها في فئة أفضل فيلم دولي في جوائز أوسكار. ويقوم جعفر بناهي حالياً بجولة دولية للترويج للفيلم، الذي يتناول قصة مجموعة من السجناء السياسيين السابقين الذين يحتجزون المحقق والجلاد الذي عذبهم في الماضي، طارحاً سؤالاً محورياً: هل يُفترض بالمعارضين أن يمارسوا العنف أيضاً؟ وخلال عرضه الأسبوع الماضي في سان فرانسيسكو، أهدى بناهي الفيلم إلى نجم السينما الإيرانية قبل الثورة، بهروز وثوقي.

دلالات
المساهمون
المزيد في منوعات
التحديثات الحية
تكنولوجيا
مباشر

أوبن إيه آي تجمّد الإعلانات لتطوير "تشات جي بي تي"

مظاهرة في باريس ضد قتل الصحافيين في غزة، 16 إبريل 2025 (Getty)
التحديثات الحية
إعلام وحريات
مباشر

دعوى ضد إسرائيل بتهمة "عرقلة" عمل الصحافيين الفرنسيين في غزة

آمار سبرامانيا (إكس)
التحديثات الحية
تكنولوجيا
مباشر

آبل تعزّز قدراتها في الذكاء الاصطناعي بتعيين أحد أبرز مهندسي جيميني