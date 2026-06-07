- استدعت المخابرات العامة الفلسطينية الصحافي محمد بدر للتحقيق في رام الله، دون توضيح الأسباب، بعد تلقيه اتصالاً هاتفياً من الجهاز. - خضع بدر سابقاً لتحقيق في مايو حول عمله الصحافي وعلاقاته ومواقفه السياسية، بما في ذلك موقفه من الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. - أمضى بدر سبع سنوات في سجون الاحتلال، حيث تعرض لتعذيب وتجويع شديدين، مما أدى إلى فقدانه 40 كيلوغراماً من وزنه، واعتُقل أفراد من عائلته للضغط عليه.

استدعت المخابرات العامة الفلسطينية الأسير المحرر والصحافي محمد بدر من بلدة بيت لقيا جنوب غربي رام الله وسط الضفة الغربية، للمثول للتحقيق اليوم الأحد في مقر مديرية المخابرات العامة بمدينة رام الله. وأفادت مصادر عائلية لـ"العربي الجديد" بأن بدر تلقى اتصالاً هاتفياً من شخص عرّف عن نفسه بأنه من جهاز المخابرات العامة، وأبلغه بضرورة الحضور إلى مقر الجهاز، من دون توضيح أسباب الاستدعاء.

وأوضحت المصادر أن بدر كان قد خضع في 17 مايو/أيار الماضي لاستدعاء من قسم الأمن السياسي في جهاز المخابرات، حيث جرى التحقيق معه بشأن عمله الصحافي وعلاقاته مع صحافيين ومؤسسات إعلامية، إضافةً إلى موقفه من قضايا سياسية عامة، من بينها الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

والصحافي بدر أسير محرر أمضى سبع سنوات في سجون الاحتلال خلال خمس فترات اعتقال متفرقة، كان آخرها مع بداية حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلال تلك الفترة، اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من أفراد عائلته للضغط عليه من أجل تسليم نفسه، قبل أن تعتقله لمدة عشرة أشهر، تعرض خلالها لتعذيب قاسٍ وتجويع ممنهج أدى إلى فقدانه نحو 40 كيلوغراماً من وزنه.