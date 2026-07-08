المحكمة العسكرية اللبنانية توافق على إخلاء سبيل فضل شاكر

- وافقت المحكمة العسكرية اللبنانية على إخلاء سبيل المغني فضل شاكر بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى العسكري، حيث خضع للعلاج بسبب ارتفاع مستوى السكر ومشكلات في شرايين القلب. - تم إخلاء سبيل شاكر بكفالة مالية في ثلاث قضايا، مع استمرار محاكمته في قضية أحداث عبرا، حيث يُتهم بالانضمام إلى جماعة الشيخ أحمد الأسير. - فريق الدفاع يتوقع تبرئة شاكر من تهمة المشاركة في قتال الجيش اللبناني، بعد براءته سابقًا من اتهامات أخرى مرتبطة بالقضية.

وافقت المحكمة العسكرية اللبنانية على طلب إخلاء سبيل المغني اللبناني فضل شاكر الذي تقدمت به وكيلته القانونية المحامية أماتا مبارك، وفق ما أكدته مصادر مقربة منه لـ"العربي الجديد" اليوم الأربعاء. وقالت المصادر إن القرار جاء بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى العسكري، حيث خضع للعلاج والرعاية الطبية، وهو ما استند إليه طلب إخلاء السبيل، على أن يواصل المثول أمام المحكمة في الجلسات المقررة لمحاكمته.

وأضافت المصادر أن فضل شاكر نُقل إلى المستشفى العسكري بصورة عاجلة يوم الجمعة الماضي، وبقي فيه ثلاثة أيام تحت المراقبة الطبية، إثر تعرضه لوعكة صحية مرتبطة بارتفاع مستوى السكر في الدم وضعف في الرؤية، إضافة إلى مشكلات في شرايين القلب تتطلب متابعة طبية مستمرة.

وقضت المحكمة بإخلاء سبيل فضل شاكر في ثلاث قضايا مقابل كفالة مالية قدرها مئة مليون ليرة (1100 دولار أميركي) لكل ملف، وكفالة بقيمة مئتي مليون ليرة (2200 دولار) لملف عبرا. فيما ستتواصل محاكمته أمام رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض، الذي يواصل الاستماع إلى إفادات الشهود في القضية المرتبطة بأحداث عبرا التي وقعت في يونيو/حزيران 2013، والمتهم فيها المغني اللبناني بالانضمام إلى جماعة الشيخ أحمد الأسير.

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وبحسب المصادر، فإن التطورات الأخيرة في الملف القضائي تعزز توقعات فريق الدفاع بصدور حكم يبرئ شاكر من تهمة المشاركة في قتال الجيش اللبناني خلال أحداث عبرا، بعدما سبق أن برأته المحكمة المدنية من اتهامات أخرى مرتبطة بالقضية، عقب محاكمات استمرت أكثر من ثمانية أشهر، خلصت إلى عدم مشاركته في المعارك التي أدت إلى سقوط قتلى من العسكريين والمدنيين.

وكانت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد وسيم فياض، قد أرجأت في يونيو/ حزيران الماضي محاكمة شاكر إلى الخامس من أغسطس/ آب المقبل، في أربع دعاوى أمنية مقامة ضده، وذلك بسبب تعذّر نقله من مكان توقيفه إلى المحكمة العسكرية، نتيجة تدهور وضعه الصحي.