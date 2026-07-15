المحكمة العسكرية اللبنانية تلغي قرار منع السفر بحق فضل شاكر

- وافقت المحكمة العسكرية في لبنان على إلغاء منع السفر عن المغني فضل شاكر بعد إخلاء سبيله بكفالة مالية، مستندة إلى تقارير طبية حول تدهور حالته الصحية. - نشر فضل شاكر رسالة شكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معبراً عن امتنانه وداعياً جمهوره لتفهم وضعه الصحي والعائلي، واعداً بالعودة قريباً. - تتوقع مصادر مقربة مغادرة شاكر لبنان بعد استكمال الإجراءات القانونية، خاصة بعد براءته من تهم المشاركة في القتال ضد الجيش اللبناني.

وافقت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان على طلب إلغاء قرار منع السفر بحق المغني فضل شاكر اليوم الأربعاء، وسلمته جوازه، وذلك بعد موافقتها، الأسبوع الماضي، على طلب إخلاء سبيله، بعدما استندت إلى التقارير الطبية التي أثبتت تدهور وضعه الصحي.

وقضت المحكمة العسكرية، في 8 يوليو/تموز الحالي، بإخلاء سبيل فضل شاكر في ثلاث قضايا مقابل كفالة مالية قدرها مئة مليون ليرة لبنانية (نحو ألف دولار) عن كل ملف، إضافة إلى كفالة بقيمة مئتي مليون ليرة (نحو ألفي دولار) في القضية المرتبطة بأحداث عبرا.

وعقب صدور قرار إخلاء سبيله، نشر فضل شاكر رسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها: "الحمد لله رب العالمين... اليوم كُتبت لي سطور جديدة في الحرية، وأنا ممتن لله أولاً ولكل من وقف إلى جانبي وساندني في قضيتي". كما طلب من جمهوره تفهّم وضعيه الصحي والعائلي، قائلاً: "أتمنى منكم أن تتفهموا وضعي الصحي والعائلي، وأن تمنحوني فرصة قصيرة لاستعادة عافيتي ولأطمئن على عائلتي"، واعداً بالعودة قريباً، ومختتماً رسالته بالقول: "فأنتم كنتم وما زلتم السند والمحبة التي أعتز بها".

وكانت المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد وسيم فياض، أرجأت في يونيو/ حزيران الماضي محاكمة شاكر إلى الخامس من أغسطس/ آب المقبل، في أربع دعاوى أمنية مقامة ضده، وذلك بسبب تعذّر نقله من مكان توقيفه إلى المحكمة العسكرية، نتيجة تدهور وضعه الصحي.

وتعزز التطورات القضائية الأخيرة توقعات فريق الدفاع بصدور حكم يبرئ شاكر من تهمة المشاركة في القتال ضد الجيش اللبناني خلال أحداث عبرا، بعدما سبق أن برأته المحكمة المدنية من اتهامات أخرى مرتبطة بالقضية، إثر محاكمات استمرت أكثر من ثمانية أشهر وانتهت إلى عدم ثبوت مشاركته في المواجهات التي أوقعت قتلى من العسكريين والمدنيين.

وكشفت مصادر مقربة من فضل شاكر لـ"العربي الجديد"، أنه يعتزم مغادرة لبنان فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرة إلى أن عدداً من أفراد عائلته غادر بالفعل إلى إحدى دول الخليج خلال الفترة الماضية.