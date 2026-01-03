المجلس الوطني للصحافة المغربي: إصلاح أم ضبط؟

- أثار مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة في المغرب جدلاً واسعاً، حيث رفضته تنظيمات مهنية معتبرةً أنه تراجع عن مكتسبات حرية الصحافة، وأعلنت عن برنامج احتجاجي وطني ودولي لمواجهته. - ينص القانون الجديد على تقليص عدد أعضاء المجلس إلى 19 عضواً، مع مستجدات مثل "الجمعية العامة"، لكنه يواجه انتقادات لغياب المقاربة التشاركية وهيمنة الناشرين. - يحتل المغرب المرتبة 120 في مؤشر حرية الصحافة العالمي، مع استمرار الضغوط السياسية والقيود الاقتصادية، مما يثير تساؤلات حول استقلالية الإعلام وحرية التعبير.

أعادت مصادقة مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان المغربي، قبل أسبوعين، على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة فتح نقاش واسع داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية والسياسية، وسط مخاوف متزايدة من أن يشكّل النص تراجعاً عن مكتسبات مرتبطة بحرية الصحافة واستقلالية مؤسساتها التمثيلية، وأن يرسّخ مقاربة ضبطية تضعف التنظيم الذاتي للمهنة.

سرعان ما عبّرت تنظيمات مهنية وحقوقية عن رفضها لمضامين المشروع، واعتبرت أن صيغته الحالية جاءت معيبة شكلاً ومضموناً. ورأت كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال، وهيئات تمثيلية للناشرين، أن القانون لا يستجيب لمطالب الجسم الصحافي ولا لمعايير حماية حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة. وحذّرت هذه الهيئات، في بيان مشترك، من أن تمرير القانون سيؤدي إلى "تكريس منطق الهيمنة والاحتكار وربط التنظيم الذاتي بمصالح لوبيات جديدة"، بما يهدد السيادة والأمن الإعلاميين ويقوّض الثقة في مؤسسة يفترض أن تكون مستقلة وديمقراطية. وأعلنت الهيئات المهنية الشروع في برنامج احتجاجي تصاعدي على المستوى الوطني مرفق بترافع دولي أمام مؤسسات إقليمية ودولية معنية بحرية الصحافة، مؤكدة أن معركة الدفاع عن استقلالية التنظيم الذاتي ستتواصل "بكل الأشكال النضالية المشروعة" إلى حين إسقاط ما وصفته بالمشروع "التراجعي والجائر".

من جهتها، اعتبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن ما جرى يمثل "ضربة موجعة" لقطاع الصحافة والنشر، و"حلقة جديدة في مسلسل يستهدف تحويل الصحافة إلى سلطة تابعة". ودعت رئيس مجلس المستشارين إلى إحالة القانون على المحكمة الدستورية، للتحقق من مدى احترامه للفصل 28 من الدستور، المتعلق بحرية الصحافة والتنظيم الذاتي. كما ناشدت مختلف الفاعلين التدخل "لإنقاذ مستقبل الصحافة والنشر" وصون استقلالية المهنة وكرامة الصحافيين.

أزمة المجلس الوطني للصحافة منذ 2022

يأتي هذا الجدل في سياق أزمة بنيوية يعيشها المجلس الوطني للصحافة منذ عام 2022، حين وُصفت أول تجربة للتنظيم الذاتي بالفشل. واضطرت الحكومة حينها إلى تمديد عمر المجلس ستة أشهر، قبل نقل صلاحياته في إبريل/ نيسان 2023 إلى لجنة مؤقتة لتدبير شؤون الصحافة والنشر لمدة سنتين. ومع اقتراب نهاية ولاية اللجنة المؤقتة، أعدّت الحكومة مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم المجلس، صادق عليه مجلس النواب في نهاية يوليو/تموز الماضي، قبل تمريره نهائياً في مجلس المستشارين.

المجلس الوطني للصحافة دشن عام 2018 بهدف "صيانة شرف المهنة، وضمان الالتزام بميثاق أخلاقيات الصحافة، وحماية حق المواطن في إعلام حر وتعددي ومسؤول"، مع صلاحيات تشمل منح بطاقة الصحافة المهنية، والوساطة في النزاعات، وتتبع احترام أخلاقيات المهنة.

تركيبة جديدة

ينصّ القانون الجديد على تقليص عدد أعضاء االمجلس الوطني للصحافة إلى 19 عضواً، موزعين على ثلاث فئات: سبعة صحافيين مهنيين، من بينهم ثلاث نساء على الأقل، يُنتخبون بالاقتراع. وسبعة ممثلين عن الناشرين، إضافة إلى عضوين من "الناشرين الحكماء" تنتدبهم المنظمات المهنية. وثلاثة أعضاء مؤسساتيين، هم قاضٍ يعيّنه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضو عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وآخر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ومن أبرز المستجدات إحداث جهاز داخلي يسمى "الجمعية العامة"، يتولى مهام محورية، بينها انتخاب رئيس المجلس ونائبه، والمصادقة على النظام الداخلي وميثاق الأخلاقيات، وتحديد الاشتراكات، واعتماد الميزانية. كما نص القانون على إحداث لجنة للإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس، برئاسة القاضي العضو، وتنتهي مهامها فور الإعلان عن النتائج النهائية.

مخاوف واعتراضات

قال الناشط الحقوقي المغربي خالد البكاري، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن تمرير القانون من دون أي تعديل "يعني الانتصار لمنطق التحكم في الإعلام، على حساب الإرادة العامة لغالبية الصحافيين الرافضين لهذا المشروع". وأضاف أن الخطير في النص هو آلية تمثيل الناشرين التي "لا تخدم إلا جمعية واحدة مثار اشتباه في ما يتعلق بالدعم العمومي والتحكم في المشهد الإعلامي". واعتبر البكاري أن القانون يمثل "المرحلة الأخيرة في مسلسل تنميط الإعلام ومعاقبة أي محاولة للاستقلالية عن صانعي القرار السياسي والاقتصادي"، محذراً من أن تحيين القوانين الأخرى المرتبطة بالصحافة قد يسير في الاتجاه نفسه.

من جانبه، أفاد المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي، لـ"العربي الجديد"، بأن نقابته سجّلت اختلالات جوهرية في المشروع، أبرزها غياب المقاربة التشاركية، وهيمنة المنطق الإداري، وتراجع مبدأ التمثيلية النقابية، إضافة إلى إقصاء الصحافة الجهوية والرقمية. وأضاف السطي أن النص أغفل ضمانات الطعن القضائي في القرارات التأديبية، ولم ينص على نشر التقارير السنوية أو إخضاع المجلس للمساءلة البرلمانية، فضلاً عن ضعف تمثيلية النساء وغياب نظام أساسي لمستخدمي المجلس. وأكد أن "حرية الصحافة ليست امتيازاً تمنحه الحكومة، بل حق دستوري"، مشيراً إلى أن الحكومة رفضت 139 تعديلاً تقدمت بها مختلف المكونات البرلمانية.

في المقابل، رأى الرئيس المؤسس للمنتدى المغربي للصحافيين الشباب ورئيس تحرير قناة ميدي 1 تيفي، سامي المودني، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن القانون يتضمن بعض الجوانب الإيجابية، خصوصاً في ما يتعلق بتدقيق مساطر الانتخاب وضبط آليات التأديب. غير أنه اعتبر أن النص يطرح إشكاليات حقيقية على مستوى التوازن داخل المجلس، خاصة بمنح الناشرين وزناً أكبر من الصحافيين، واعتماد معايير رقم المعاملات، بما قد يؤثر سلباً في التعددية الإعلامية.

وكان وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، قال خلال جلسة التصويت إن القانون يهدف إلى تحقيق "توازن دقيق بين حرية الصحافة واحترام أخلاقيات المهنة"، معتبراً أنه "محطة مفصلية في تحديث المشهد الإعلامي وتعزيز الحكامة". وأكد الوزير أن الحكومة لا تستهدف خدمة طرف على حساب آخر، بل تسعى إلى "مجلس وطني للصحافة يعزز الحرية ويقوي الاستقلالية"، وهو ما لا يزال محل خلاف حاد بين مختلف مكونات الحقل الإعلامي.

حرية الصحافة في الميزان الدولي

في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2025 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، حلّ المغرب في المرتبة 120 من أصل 180 دولة، محققاً تحسّناً عددياً مقارنة بالعام السابق، لكنه بقي ضمن فئة "الوضع الصعب". واعتبرت المنظمة أن هذا التحسّن في الترتيب لا يعكس تحولاً جوهرياً في بنية حرية الصحافة، بقدر ما يخفي استمرار اختلالات عميقة، أبرزها الضغوط السياسية والقانونية، وتنامي القيود الاقتصادية التي تحدّ من استقلالية المؤسسات الإعلامية وتضعف شروط العمل الصحافي المهني. وأشارت إلى أن هشاشة النموذج الاقتصادي للإعلام، إلى جانب توظيف آليات الضبط والمتابعة والعقوبات التأديبية، تشكّل عناصر بنيوية تقوّض قدرة الصحافة على أداء دورها الرقابي والنقدي. كما لفتت إلى أن السياق القانوني والمؤسساتي، رغم ما يرفعه من شعارات التنظيم الذاتي، لا يزال يسمح بتدخلات مباشرة وغير مباشرة في الحقل الإعلامي. وفي هذا الإطار، يكتسب الجدل الدائر حول إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة بعداً أوسع ليطرح أسئلة جوهرية حول حدود استقلالية المهنة، ومكانة حرية التعبير في المسار الديمقراطي المغربي.