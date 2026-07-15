المجلس الأعلى للإعلام يحسم شكوى زاهي حواس ضد وسيم السيسي

- أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر حق وسيم السيسي في التعبير عن آرائه حول الحضارة المصرية القديمة، بشرط الالتزام بالمصادر العلمية الموثوقة والمسؤولية المهنية، وذلك بعد شكوى من زاهي حواس وممدوح الدماطي. - شدد المجلس على أهمية تناول الوقائع التاريخية بموضوعية، ودعا وسائل الإعلام للاستعانة بآراء المتخصصين لضمان تقديم معلومات موثقة ومدعومة بالأدلة العلمية. - أكد المجلس أن الاختلاف في الرؤى العلمية يعزز حرية البحث العلمي، مشيراً إلى ضرورة الحوار الموضوعي لحسم القضايا العلمية وتعزيز الوعي العام.

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر حق وسيم السيسي في إبداء آرائه بشأن الحضارة المصرية القديمة، لكنه شدّد على ضرورة استناد هذه الآراء إلى المراجع العلمية الموثوقة وما استقر عليه البحث العلمي، وذلك على خلفية شكوى تقدم بها وزيرا الآثار السابقان زاهي حواس وممدوح الدماطي، اعتراضاً على تصريحاته الإعلامية.

وجاء موقف المجلس بعد تلقيه شكوى من عالم الآثار ووزير الآثار السابق زاهي حواس ووزير الآثار السابق وأستاذ الآثار المصرية في جامعة عين شمس ممدوح الدماطي، ضد وسيم السيسي جرّاح الكلى والمسالك البولية، بسبب تصريحاته المتعلقة بتاريخ وحضارة مصر القديمة خلال ظهوره في عدد من القنوات التلفزيونية والبرامج الحوارية بصفته "عالماً وباحثاً في علم الآثار".

وأوضح المجلس، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أنه استطلع رأي المجلس الأعلى للجامعات الذي شكل لجنة علمية برئاسة أحمد رجب محمد علي نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب وعميد كلية الآثار السابق، وعضوية عميد كلية الآثار في جامعة القاهرة محسن صالح، ووكيل كلية الآثار للدراسات العليا والبحوث والرئيس السابق للرابطة الدولية لعلماء الآثار المصرية القديمة طارق توفيق.

وأكدت اللجنة أن تناول الوقائع التاريخية في وسائل الإعلام يجب "ألا يخضع لأي مؤثرات أو معلومات تجردها من واقعيتها أو تبعدها عن أصولها المعترف بها علمياً، مع ضرورة إتاحة المجال لعرض مختلف الآراء العلمية بما يتوافق مع مكانة مصر التاريخية وحضارتها".

وبناءً على ذلك، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التأكيد على حق وسيم السيسي في التعبير عن آرائه وأفكاره المتعلقة بالحضارة المصرية القديمة، شريطة الالتزام بالمسؤولية المهنية والاستناد إلى المصادر العلمية الموثوقة.

كما دعا المجلس جميع وسائل الإعلام، عند تناول القضايا المرتبطة بالحضارة المصرية التي تثير جدلاً أو اختلافاً في وجهات النظر، إلى الاستعانة بآراء المتخصصين في علوم الآثار والتاريخ، ومن بينهم زاهي حواس وممدوح الدماطي، إلى جانب أساتذة الجامعات والمعاهد العلمية وخبراء المجلس الأعلى للآثار، بما يتيح للجمهور الاطلاع على مختلف الآراء المدعومة بالأدلة العلمية، ويحد من تداول معلومات غير موثقة أو استنتاجات تفتقر إلى السند العلمي.

وشدد المجلس على أن الاختلاف في الرؤى العلمية والفكرية يمثل أحد مظاهر حرية البحث العلمي التي يكفلها الدستور المصري، مؤكداً أن حسم القضايا العلمية يجب أن يتم بالحوار الموضوعي والأدلة العلمية، بما يعزز الوعي العام ويحافظ على المكانة الحضارية لمصر ويصون حق المجتمع في الحصول على معلومات صحيحة وموثقة.

وكانت لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، أحالت الشكوى في وقت سابق من الشهر الجالي إلى وزارة السياحة والآثار والجهات العلمية المختصة لإبداء الرأي الفني، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 والأكواد المنظمة للعمل الإعلامي.