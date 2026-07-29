المترجمة إميلي ويلسون تنتقد أوديسة نولان: عظمة بصرية بلا عمق

- استلهم كريستوفر نولان فيلمه "الأوديسة" من ترجمة إميلي ويلسون لملحمة هوميروس، لكنه واجه انتقادات لاذعة منها، حيث اعتبرت الفيلم يفتقر إلى العمق النفسي والعاطفي والسياسي والأخلاقي. - انتقدت ويلسون فيلم نولان لعدم تقديمه شيئاً مقنعاً عن الزمن أو الذاكرة أو الحرب، ووصفت السرد بأنه قائم على الحيل الاستعراضية والكتابة بأنها رديئة، مع غياب الدوافع المقنعة للشخصيات. - رغم انتقاداتها، أقرت ويلسون بأن الفيلم زاد من اهتمام الجمهور بالثقافة الهوميرية وملحمة "الأوديسة".

استشهد المخرج البريطاني كريستوفر نولان بترجمة إميلي ويلسون عام 2017 لملحمة الأوديسة بوصفها مصدر إلهام لتفسيره الخاص لملحمة الشاعر اليوناني القديم هوميروس، وذلك خلال الجولة الصحافية لفيلمه الضخم الأحدث.

لكن ويلسون لم تردّ له الإشادة بالمثل. ففي مراجعة سلبية لفيلم نولان "الأوديسة"، نشرتها مجلة لندن ريفيو أوف بوكس، وانتقل مضمونها عبر صحيفة ذا غارديان، انتقدت ويلسون اقتباس نولان للعمل، معتبرة أنه يفتقر إلى "العمق النفسي والعاطفي والسياسي والأخلاقي". أضافت الكاتبة، التي تشغل أيضاً منصب أستاذة الدراسات الكلاسيكية في جامعة بنسلفانيا، أن فيلم نولان "لا يملك شيئاً مقنعاً ليقوله".

كتبت ويلسون في مراجعتها اللاذعة: "كنت آمل أن يدفع ارتباط نولان بهذه الموضوعات الهوميرية إلى آفاق إبداعية جديدة، وأن يمكّنه من ابتكار شخصيات أكثر إقناعاً. لكن فيلم "الأوديسة" يجمع بين السمات المعتادة لديه: العظمة المفرطة والسطحية... فرؤية الفيلم مشوشة للغاية، وشخصياته غير مكتملة إلى درجة تعجز معها عن تقديم ما يعد به جزئياً من أفكار كبرى".

أضافت: "يفتقر فيلم نولان إلى كثير من العناصر التي تجعل القصيدة عظيمة. فهو لا يقدم شيئاً مقنعاً عن الزمن، أو الذاكرة، أو التاريخ، أو الحرب، أو عن العلاقة بين عودة محارب واحد منتصر ومجريات حياة أسرته وخصومه ورفاقه وأصدقائه وجيرانه. إنه يفتقر إلى العمق النفسي والعاطفي والسياسي والأخلاقي. وبنيته السردية قائمة على الحيل الاستعراضية. والكتابة رديئة للغاية. ولا تمتلك أي شخصية دوافع مقنعة لأفعالها أو أقوالها. لا توجد مشاهد جنسية، كما أن جميع مشاهد الطعام تبدو فظيعة".

كان نولان قد أشاد بترجمة ويلسون خلال جولته الصحافية لفيلم "الأوديسة"، إذ قال لمجلة إمباير إنه استخدم السطر الافتتاحي من ترجمتها: "حدّثني عن رجل معقد"، دليلاً له في تجسيد شخصية أوديسيوس التي يؤديها الممثل مات ديمون على الشاشة الكبيرة. لكن ويلسون خلصت إلى القول عن فيلم نولان: "كنت سأشعر بالخجل لو أنني كتبت أي جزء من هذا السيناريو".

كانت ويلسون قد تحدثت سابقاً عن انتقاداتها لفيلم نولان في مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز، رغم أنها أقرّت بأن الفيلم أحدث تأثيراً إيجابياً في زيادة اهتمام الجمهور بالثقافة الهوميرية وبـ"الأوديسة" عموماً.