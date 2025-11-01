المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه للعالم

في احتفال عالمي حضره ملوك ورؤساء وقادة من مختلف القارات، دشّنت مصر مساء اليوم السبت المتحف المصري الكبير عند سفح أهرامات الجيزة، في حدث وصفته الحكومة بأنه "هدية مصر إلى الإنسانية"، إيذاناً بمرحلة جديدة في تاريخها الثقافي والسياحي.

حضر الافتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى جانب 79 وفداً رسمياً من ملوك ورؤساء وأمراء وقادة من آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، إضافة إلى شخصيات ثقافية وعلمية وفنية بارزة من مختلف أنحاء العالم.

يُعدّ المتحف المصري الكبير المشروع الثقافي الأضخم في تاريخ مصر الحديث، إذ يمتد على مساحة نصف مليون متر مربع عند سفح الأهرامات، ليقدّم بانوراما متكاملة للحضارة المصرية القديمة عبر أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، منها ما يزيد عن 50 ألف معروضة للزوار في قاعات حديثة التصميم تراعي أحدث المعايير العالمية في العرض والإضاءة والحفظ.

استعدادات استثنائية

تزامناً مع الافتتاح، أعلنت وزارة الطيران المدني عن استنفار واسع في مطاري القاهرة وسفنكس اللذين استقبلا نحو خمسين رحلة خاصة تقل الوفود المشاركة. وأوضح وزير الطيران المدني سامح الحفني، خلال جولة ميدانية في مطار سفنكس، أن المطار استقبل 16 رحلة دولية خلال يومين فقط، حاملة وفوداً من 11 دولة بإجمالي 6811 راكباً، مؤكداً أن انتظام التشغيل بلغ 99%، وأن اليوم "يمثل لحظة فخر واعتزاز للدولة المصرية التي أظهرت قدرتها التنظيمية أمام العالم".

وشهد الحفل حضور الجراح المصري العالمي السير مجدي يعقوب الذي كان من أوائل الواصلين إلى موقع المتحف. والتقاه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني لبحث تفاصيل مشروع المسلسل الدرامي الذي يوثّق مسيرته الإنسانية والعلمية، في خطوة تهدف إلى تخليد رموز مصر في الوعي الثقافي العام.

المتحف المصري الكبير "هدية مصر إلى الإنسانية"

في كلمته خلال المؤتمر الصحافي المقام في بهو المتحف، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر "تعيش اليوم حدثاً فريداً يمثل رسالة سلام من أرض الفراعنة إلى العالم بأسره"، مضيفاً أن "المتحف المصري الكبير صرح عالمي تقدمه مصر هدية للإنسانية جمعاء من دولة تمتد جذورها إلى أكثر من سبعة آلاف عام". وأوضح مدبولي أن فكرة المشروع بدأت قبل نحو ثلاثين عاماً، وأن الأعمال تسارعت في السنوات الأخيرة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى اكتمل البناء "بأيدٍ مصرية خالصة"، مؤكداً أن هذا الإنجاز "تتويج لتكامل مؤسسات الدولة وتعاونها مع القطاع الخاص"، الذي وصف مشاركته بأنها "نموذج يُحتذى في تنظيم الفعاليات الوطنية الكبرى". واختتم مدبولي تصريحه بالقول: "نحتفل اليوم بميلاد صرح يجسد هوية أمة صنعت التاريخ، ويعيد للعالم ذاكرة حضارة ألهمت الإنسانية لآلاف السنين".

تحفة معمارية على خط الأهرامات

صممت المتحف المصري الكبير شركة هينغان بنغ الأيرلندية ليبدو كامتداد بصري للأهرامات الثلاثة، حتى وُصف بأنه "الهرم الرابع". ويستقبل الزوار عبر بهو ضخم يتوسّطه تمثال الملك رمسيس الثاني الذي يبلغ ارتفاعه 11 متراً ووزنه 83 طناً، ونُقل في موكب مهيب إلى موقعه الدائم داخل المتحف.

ويضم المتحف قاعة كاملة مخصّصة لكنوز الملك توت عنخ آمون، تُعرض فيها للمرة الأولى المجموعة الكاملة التي اكتُشفت عام 1922 وتضم أكثر من 4500 قطعة جنائزية، بينها القناع الذهبي الشهير والتوابيت الثلاثة المتداخلة. كما يحتوي جناحاً خاصاً للمركبين الشمسيين للملك خوفو، أحدهما يُعدّ أكبر قطعة أثرية خشبية في العالم بطول 43.5 متراً وعمر يتجاوز 4600 عام، ويمكن للزوار مشاهدة عمليات ترميم المركب الثاني عبر واجهات زجاجية شفافة.

ويمتد المشروع على مساحة شاسعة تضم قاعات عرض ومتاحف فرعية تفاعلية، ومتحفاً مخصصاً للأطفال، ومختبرات ترميم حديثة، ومكتبة ومركز مؤتمرات ومناطق خدمية وثقافية ومطاعم وأروقة تسوق. وتجاوزت تكلفة إنشائه مليار دولار، فيما استغرق بناؤه أكثر من عشرين عاماً، تخللتها فترات توقف بسبب الأوضاع السياسية وجائحة كوفيد-19.

رهان ثقافي وسياسي على المستقبل

يرى خبراء أن افتتاح المتحف يمثل نقطة تحول في مكانة مصر الثقافية والسياحية عالمياً. وقال عالم الآثار الدكتور حسين بصير، لوكالة فرانس برس، إن "نجاح المتحف لا يقاس فقط بجماله المعماري أو ضخامة مقتنياته، بل بقدرته على الحفاظ على الزخم الحالي وتطوير خدماته لجذب الزوار باستمرار"، مشدداً على أهمية "إدارة هذا الصرح بما يليق بحضارة تمتد آلاف السنين".

من جهته، أكد رئيس اتحاد السياحة المصري السابق، إلهامي الزيات، أن المتحف "يشكل جزءاً من خطة شاملة لتحويل هضبة الجيزة إلى منطقة ثقافية وسياحية متكاملة"، تضم مطار سفنكس الجديد وشبكة طرق حديثة ومواصلات كهربائية ومرافق رقمية متطورة.

أما وزير السياحة شريف فتحي، فأوضح أن التقديرات تشير إلى استقبال المتحف ما بين 15 و20 ألف زائر يومياً، في وقت ارتفعت فيه أعداد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 21% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ما يعزز الآمال بانتعاش قطاع السياحة المصري مجدداً.

بهذا الافتتاح، لا تضع مصر حجر الأساس لوجهة ثقافية وسياحية جديدة فحسب، بل تفتح فصلاً جديداً في حوارها مع العالم، مؤكدة أن الحضارة التي أشرقت منها أولى أنوار المعرفة لا تزال قادرة على إبهار العصور وإحياء الذاكرة الإنسانية من جديد.