المتحف البريطاني يجمع 4.8 ملايين دولار لشراء "قلب تيودور"

أعلن المتحف البريطاني عن جمعه 3.5 ملايين جنيه إسترليني (4.8 ملايين دولار) لشراء قلادة ذهبية على شكل قلب، مرتبطة بالملك هنري الثامن وزوجته الأولى كاثرين، حيث ساهمت حملة تمويل جماعي بأكثر من 10% من المبلغ الإجمالي. وذكر المتحف، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنّ القلادة، المعروفة باسم "قلب تيودور"، هي "القطعة الوحيدة من نوعها" من مجوهرات هنري الثامن خلال زواجه الذي دام 24 عاماً من كاثرين أراغون.

وأكد المتحف البريطاني أنه حصل على التمويل اللازم "لاقتناء قلادة قلب تيودور لمجموعته الدائمة، ما يضمن عرضها للجمهور لأجيال مقبلة". ونقلت وكالة فرانس برس عن مدير المتحف البريطاني، نيكولاس كولينان، قوله إنّ "هذه القطعة الجميلة الباقية تحكي لنا جزءاً من التاريخ الإنكليزي لم يكن يعرفه الكثيرون، ولكننا جميعاً نستطيع الآن أن نتشاركه".

وانتهى الزواج نهايةً مريرة عام 1533، حين أبطل هنري الثامن الزواج، وانفصل لاحقاً عن الكنيسة الكاثوليكية، وتزوّج خمس مرات أخرى لم يكتب لها النجاح. وبحسب المتحف، "لم يبقَ سوى القليل من القطع الأثرية التي تُخلّد علاقة هنري وكاثرين، إذ فُقد معظمها مع مرور الزمن".

وتزيّن القلادة المصنوعة من الذهب عيار 24 وردةُ تيودور البيضاء والحمراء، رمز سلالة هنري، متشابكة مع رمانة، كانت شعار كاثرين الشخصي. يحمل شريط أسفلها كلمة tousiors، وهي الكلمة الفرنسية القديمة التي تعني "دائماً"(Toujours)، ويُظهر وجه القلادة الخلفي حرفي H وK، اللذين يُعتقد أنهما يُشيران إلى الملك وزوجته الأولى. وأضاف بيان المتحف أنّ "القلب يجسّد فخامة عهد هنري الثامن المبكر وقوة اتحادهما قبل فسخه نهائياً عام 1533".

وأظهرت أبحاث المتحف أنّ القلادة ربما صُنعت احتفالاً بخطوبة ابنتهما، الأميرة ماري، لولي العهد الفرنسي عام 1518. واكتشفها صاحب مقهى من برمنغهام أثناء استخدامه جهاز كشف المعادن في موقع بركة جافة في وارويكشاير، شمال غرب لندن، عام 2019. وأطلق المتحف البريطاني، الذي يضم أكبر مجموعة دائمة في العالم، حملة تبرعات في أكتوبر/ تشرين الأول للحفاظ على القلادة معروضة بشكل دائم، ومنع اقتنائها من جانب جامع مقتنيات خاص.