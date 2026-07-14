المتحدة للخدمات الإعلامية تعيّن سيف الوزيري رئيساً: ماذا بعد؟

- شهدت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية تغييرات قيادية بتعيين سيف الوزيري رئيساً لمجلس الإدارة، وسط تحديات اقتصادية وضغوط مالية مع تراجع عوائد التلفزيون التقليدي وانتقال الجمهور للمنصات الرقمية. - أعادت الشركة تشكيل المشهد الإعلامي المصري عبر دمج إنتاج المحتوى وبثه وتسويقه، وتوسعت من خلال استحواذات على مؤسسات إعلامية، مما جعلها لاعباً رئيسياً في السوق. - تواجه الشركة تحديات اقتصادية معقدة، وتعيين الوزيري يعكس تحولاً نحو إدارة اقتصادية أكثر كفاءة لتقليص الإنفاق وتعظيم العوائد التجارية.

عندما أعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تعمل تحت مظلة جهات سيادية (حكومية) مطلع الأسبوع الحالي، عن تعيين سيف الوزيري رئيساً لمجلس إدارتها، بعد أقل من شهرين على رحيل خبير الإعلانات الشهير، طارق نور، عن المنصب الذي شغله لأقل من عام.

لم يكن الحدث مجرد انتقال إداري بين مسؤولين، فخلال أقل من ثلاثة أشهر فقط، تعاقبت ثلاثة أسماء على قمة شركة المتحدة، التي تمثل أكبر تكتل إعلامي في مصر. بدأ العام برحيل نور، ثم تولى المنتج محمد السعدي رئاسة الشركة مؤقتاً، قبل أن يحسم مجلس الإدارة اختياره لسيف الوزيري رئيساً للمجموعة، بعد انتهاء المرحلة الانتقالية التي أعقبت اعتذار نور عن شغل المنصب.

أثار استدعاء الوزيري من خارج الدائرة الضيقة الحاكمة لمنظومة الإعلام في مصر استفسارات محدودة عن الرئيس الجديد، ولكن الأنظار اتجهت إلى الجهة التي ستبحر إليها الإمبراطورية التي تدير شبكة واسعة من القنوات التلفزيونية والصحف والمواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية وشركات الإنتاج والإعلان في مصر.

فعلى مدى عقد تقريباً، لم تتغير خريطة الإعلام المصري تدريجياً، بل أعيد رسمها بالكامل، إذ أصبحت عشرات المؤسسات التي كانت تتنافس على المشاهد والإعلان والسوق، تعمل داخل منظومة واحدة، جمعت بين إنتاج المحتوى وبثه وتسويقه وإدارته، لتنشأ أكبر مجموعة إعلامية عرفتها مصر منذ عقود.

واليوم، ومع وصول سيف الوزيري إلى رئاسة الشركة، تبدو المجموعة أمام مرحلة جديدة تختلف عن حقبة التوسع التي ميزت سنواتها الأولى. جاء الوزيري من عالم الاستثمار الرياضي وإدارة الحقوق التجارية والتسويق، وهو اختيار يحمل دلالة تتجاوز الشخص نفسه، فالمؤسسة الإعلامية تواجه ضغوطاً اقتصادية بالغة الصعوبة وديوناً ضخمة، في وقت تتراجع خلاله عوائد التلفزيون التقليدي، بينما ينتقل الجمهور والإعلان إلى المنصات الرقمية، التي تكافح للبقاء في عصر ثورة الذكاء الاصطناعي.

وفق البيانات الرسمية للمجموعة، تدير المتحدة أكثر من 40 شركة، تعمل 17 منها في مجالات البث التلفزيوني والإنتاج الدرامي والسينمائي، وعشر منصات إخبارية، وشركات الإعلان والإعلام الرياضي، إلى جانب شبكة من القنوات، من بينها "أون" "سي بي سي" و"دي إم سي" و"القاهرة الإخبارية"، فضلاً عن شركات إنتاج ومنصات رقمية مثل "ووتش إت" (WATCH IT)، يعمل بها نحو 8700 موظف.

هذا الحجم جعل الشركة لاعباً رئيساً في تشكيل نموذج إعلامي يميل إلى الاحتكار، معتمداً التكامل بين إنتاج المحتوى وتوزيعه وتسويقه داخل كيان واحد، لكنه جعلها تواجه تحديات تشغيلية واقتصادية معقدة. رصدت تقارير صحافية محلية ودولية عن عمليات إعادة هيكلة وضغوط مالية داخل المجموعة، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بينما أكدت الإدارة رسمياً أكثر من مرة أن التغييرات تستهدف التطوير والتوسع ورفع الكفاءة.

تظل تفاصيل مالية كثيرة غير معلنة، لعدم قدرة الأجهزة الرقابية على رصد ميزانيات وحسابات المجموعة التي تعمل تحت مظلة جهات سيادية، لهذا، فإن تعيين سيف الوزيري يأتي في لحظة تعيد فيها المجموعة النظر في أولوياتها، بعد سنوات من بناء أكبر تكتل إعلامي في البلاد، وفي وقت يتغير فيه الاقتصاد العالمي للإعلام بوتيرة غير مسبوقة.

يفسر البرلماني السابق وأستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس، جمال زهران، سطوة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بأنها جاءت نتيجة تهميش المؤسسات الإعلامية القديمة، وسلسلة من عمليات الاستحواذ وإعادة الهيكلة بدأت بعد عام 2016، في لحظة كانت فيها السوق الإعلامية تشهد تغيرات عميقة، سواء بسبب التراجع الحاد في عائدات الإعلانات، أو ارتفاع تكاليف التشغيل، أو التحولات السياسية والاقتصادية التي أعقبت سنوات الاضطراب السياسي، موضحاً لـ"العربي الجديد" أنه قبل ذلك التاريخ، كان المشهد الإعلامي يقوم على الإعلام الرسمي بما تمثله مؤسسة ماسبيرو التي تضم قنوات أرضية وفضائية وإذاعات محلية وموجهة، مع تعدد الملاك لقنوات فضائية يملكها رجال أعمال مختلفون، وصحف خاصة تتنافس على القراء والإعلانات، وشركات إنتاج درامي تتصارع على سوق الإعلان التلفزيوني.

اختيار الوزيري يعكس انتقال الشركة من التوسع الإعلامي إلى الإدارة الاقتصادية

يشير زهران إلى أن المنافسة، رغم تفاوتها، كانت السمة الغالبة، مذكراً بأنه في نهاية عام 2016، بدأت شركة إعلام المصريين المملوكة للأجهزة السيادية، تنفيذ سلسلة من الاستحواذات شملت مؤسسات صحافية وقنوات فضائية وشركات إنتاج وإعلان.

وخلال أشهر قليلة، انتقلت ملكية عدد من أبرز المؤسسات الإعلامية إلى المجموعة، قبل أن تتطور هذه الكتلة لاحقاً وتصبح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مقابل تراجع نصيب التلفزيون التقليدي من سوق الإعلانات، واتجاه الجمهور نحو المنصات الرقمية، إذ تولت إنتاج الدراما وإدارة شبكة من القنوات العامة والإخبارية والمتخصصة، إلى جانب مواقع إخبارية وصحف ومنصات رقمية، بما يمنحها قدرة على إنتاج المحتوى وتوزيعه عبر وسائط متعددة في الوقت نفسه.

أما في الرياضة، فقد وسعت المجموعة حضورها عبر شركات متخصصة في إدارة الحقوق والرعاية والتسويق الرياضي، وهو القطاع الذي بنى فيه سيف الوزيري خبرته المهنية قبل انتقاله إلى رئاسة الشركة.

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يشير زهران إلى أن اعتماد "المتحدة على التحكم في دورة الإنتاج بالكامل أدى إلى التوسع في حجم الإنفاق، خاصة في إدارة قنوات إخبارية تعمل على مدار الساعة، وإنتاج عشرات الأعمال الدرامية سنوياً، وتشغيل منصات رقمية، وتمويل شركات إنتاج وإعلان، تتطلب استثمارات مستمرة، ونفقات تشغيلية ضخمة، في وقت لم تعد القنوات الفضائية هي الوجهة الأولى للجمهور، وتراجعت حصة التلفزيون التقليدي من سوق الإعلان لصالح المنصات الرقمية وشركات التكنولوجيا العالمية، وفي الوقت نفسه، ارتفعت كلفة إنتاج المحتوى المتميز، بينما أصبح الجمهور يطالب بمشاهدة المحتوى في أي وقت، وعبر الهاتف المحمول.

يؤكد زهران أن هذه الضغوط استدعت إعادة هيكلة أعمال المتحدة، وتقليص الإنفاق، وإعادة النظر في نماذج التمويل، الذي يخفي مصدره عن الرقابة البرلمانية والرأي العام. وفقاً للبرلماني السابق، فإنه في المقابل، لم تنشر الشركة قوائم مالية تفصيلية تتيح التحقق المستقل من حجم الأرباح أو الخسائر، ما يجعل من غير المهني التعامل مع الأرقام المتداولة باعتبارها حقائق نهائية.

يشير خبراء إعلام إلى أن استعانة ملاك "المتحدة" بالوزيري تستهدف البحث عن مخرج لتمويل مشروعاتها الإعلامية التي تعاني من خسائر مالية فادحة، وإعادة تنظيم هيكلها الداخلي، وإدارتها اقتصادياً، لافتين إلى أنه في هذا السياق، يصبح اختيار سيف الوزيري أكثر قابلية للفهم. فالرجل صنع اسمه في إدارة المشروعات الاستثمارية، والتسويق الرياضي، وتعظيم العوائد التجارية، وهي خبرات ترتبط بإدارة الأصول أكثر من ارتباطها بصناعة المحتوى.