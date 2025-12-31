المايكرودراما... صيغة جديدة تعيد تشكيل الدراما المصرية

- تشهد مصر تطوراً في الدراما مع ظهور "المايكرودراما"، التي تعتمد على حلقات قصيرة لا تتجاوز خمس دقائق، مما يتطلب جذباً فورياً للمشاهد. هذه التجربة مستوحاة من دول مثل الصين وأميركا الجنوبية، وتتناسب مع إيقاع العصر السريع. - يواجه صناع "المايكرودراما" تحديات تقنية وفنية، مثل التصوير الرأسي وتكيفه مع الصيغة الجديدة. المخرج عمرو قورة يشير إلى أهمية استخدام ثلاث كاميرات وتقديم أعمال مكتملة من صناع شباب. - تلقى "المايكرودراما" إشادة لدمجها ذوي الاحتياجات الخاصة وتوافقها مع تفضيلات جمهور السوشيال ميديا. الناقد جمال عبد القادر يعتبرها مستقبل الدراما بفضل تكلفتها المنخفضة وإتاحة الفرصة للوجوه الجديدة.

يعرف المشهد الدرامي في مصر اتجاهاً جديداً يشارك فيه عدد من الفنانين، من خلال مسلسلات "المايكرودراما"، التي تعتمد على التصوير العمودي، ولا تتجاوز مدة الحلقة الواحدة خمس دقائق، فيما قد يصل عدد حلقاتها إلى أكثر من 200 حلقة. ورغم حداثة التجربة في مصر، فإنها ليست جديدة عالمياً، إذ سبق تطبيقها في الصين وأميركا الجنوبية ودول أخرى، لتواكب إيقاع العصر السريع. ورغم قصر مدة الحلقات، فإن كتابتها تعد من أصعب التحديات، لما تتطلبه من تكثيف درامي وجذب فوري لانتباه المشاهد لمواصلة مشاهدة الحلقات القادمة.

وانتهى المخرج بلال العربي من تصوير مسلسل "خطوط عريضة"، الذي يتكون من 30 حلقة، تتراوح مدة كل حلقة بين دقيقة ونصف وثلاث دقائق. وأعلن عبر حسابه على "فيسبوك" إتاحة المسلسل للمشاهدة على منصة "سيرا". ويشارك في بطولة العمل كل من هبة سامي، وشامل عدلي، ومحمود التركي، ونزار المغربي، وهو من تأليف يوسف الشريف. وتدور أحداثه في إطار من الغموض والرومانسية داخل مكتبة تمتلكها "ليلى"، التي تعيش قصة حب سرية مع "عمر"، وسط صراع مع رجل الأعمال "فؤاد بيه" الساعي لهدم المكتبة وتحويلها إلى مشروع استثماري.

كذلك، يواصل المخرج محمد الأنصاري تصوير مسلسل "جريمة في مصر الجديدة 1: 45"، الذي يدمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع ممثلين محترفين، ويناقش دورهم في كشف حقيقة جريمة قتل غامضة، بمساعدة بطل العمل، حمزة العيلي. وفي أول تجربة إنتاجية للفنان الأردني، إياد نصار، يصور حالياً مسلسل "احتلال"، ضمن الأعمال القصيرة أيضاً، وتشارك في بطولته الفنانة الإماراتية مهيرة عبد العزيز في أولى تجاربها بالدراما المصرية، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج صلاح طافش.

تشويق وصعوبة

الفنان عمر السعيد، الذي يشارك في بطولة أحد هذه الأعمال من خلال مسلسل "غرفة التحقيق"، قال في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إن التجربة مشوقة للغاية، مؤكداً أن قصر مدة الحلقات لا يعني سهولة تنفيذها. وأضاف أن العمل يناسب طبيعة العصر الحالي، إذ يشبه في شكله "الريلز" أو الفيديوهات القصيرة، ما يسهل متابعته عبر الهاتف المحمول. وأوضح السعيد أن المسلسل، رغم قِصر حلقاته، يحتاج إلى مؤلف قادر على خلق حالة من التشويق تدفع المشاهد لانتظار الحلقة التالية، وهو ما يفرض وجود نهاية مثيرة في كل حلقة.

من جانبه، أكد مخرج العمل وصاحب مشروع "المايكرودراما" في مصر عمرو قورة، في بيان له، أن إنتاج هذا النوع من المسلسلات ليس سهلاً كما يعتقد البعض. وأشار إلى أن من أهم الدروس التي خرج بها ضرورة التصوير باستخدام ثلاث كاميرات بدلاً من اثنتين، لتفادي إهدار الوقت الناتج عن إعادة ضبط الإضاءة ونقل المعدات، وهو ما قد يوفر يوم تصوير كامل. وأشار إلى أن التصوير الرأسي يمثل تحدياً كبيراً لصُنّاع الصورة المعتادين على الصيغة الأفقية، كما أنه يحد من فرص بيع الأعمال للقنوات الفضائية التي لا تزال تعتمد على العرض الأفقي، ما يجعل هذه المسلسلات حكراً على منصات بعينها.

"المايكرودراما" فرصة أم تهديد؟

أوضح قورة أن مشروع "100 مسلسل" يستهدف إنتاج مائة عمل خلال عام واحد، وهو ما يستحيل تنفيذه عبر فريق واحد، لذلك سيتم شراء بعض الأعمال من صُنّاع شباب، مع تقديم تمويل جزئي للأفكار المتميزة، بشرط أن تكون مكتملة العناصر، وأن يمتلك صناعها سيرة ذاتية تعكس الجدية والمهنية.

وأشاد حمزة العيلي بتجربة "المايكرودراما" في تصريحات لـ"العربي الجديد"، مؤكداً أن الجانب الإنساني هو أكثر ما جذبه للعمل، معتبراً أن دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع قد يكون مفيداً للمجتمع ككل، وليس لهم فقط. وتوقع العيلي نجاح مسلسلات "المايكرودراما"، مؤكداً أن لكل عصر متطلباته، ونفى أن تمثل هذه الأعمال تهديداً للمسلسلات التقليدية ذات الـ15 أو 30 حلقة، معتبراً تنوع أشكال الدراما أمراً صحياً، سواء على القنوات الفضائية أو المنصات الرقمية أو الهواتف المحمولة.

من جانبه، أشاد الناقد الفني جمال عبد القادر بالتجربة، معتبراً في تصريحات لـ"العربي الجديد" أنها مناسبة لجمهور السوشيال ميديا، وللجيل الذي اعتاد القصص القصيرة وأصبح أقل تقبلاً للأعمال الطويلة. وأضاف أن المستقبل قد يكون للأعمال القصيرة، نظراً لتوافقها مع إيقاع العصر، بعيداً عن التقييم الفني، فضلاً عن انخفاض تكلفتها الإنتاجية لاعتمادها غالباً على موقع تصوير واحد، مثل منزل أو مقهى أو مكتب. واختتم عبد القادر حديثه بالتأكيد أن "المايكرودراما" تمثل فرصة حقيقية للوجوه الجديدة والشباب الموهوبين الباحثين عن فرص، في ظل هيمنة الأسماء الكبيرة على دراما شهر رمضان.