المئات يبحثون عن ذئب هرب من حديقة حيوانات في كوريا الجنوبية

سيول

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
09 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 15:18 (توقيت القدس)
الذئب في شوارع دايجون (إكس)
الذئب في شوارع دايجون، 8 إبريل 2026 (إكس)
- هرب ذئب ذكر من حديقة حيوانات "أو وورلد" في دايجون، مما أدى إلى عملية بحث واسعة بمشاركة أكثر من 300 شخص، بينهم رجال إطفاء وشرطة وعسكريون، مع إغلاق مدرسة قريبة لأسباب أمنية.
- الذئب، المولود في 2024 ويزن حوالي 30 كيلوجراماً، شوهد يتجول في شوارع المدينة، واستخدمت السلطات طائرات بدون طيار للبحث عنه، لكن الأمطار أعاقت الجهود.
- أكد مسؤولون أن الذئب هرب بعد حفره تحت الحظيرة، مشيرين إلى أن هذه ليست أول حادثة هروب حيوان في كوريا الجنوبية.

تحاول السلطات الكورية الجنوبية القبض على ذئب بعد هروبه من حديقة حيوانات في مدينة دايجون التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة. وقال مسؤول من مقر إطفاء دايجون إنّ أكثر من 300 شخص، بينهم رجال إطفاء ورجال شرطة وعسكريون، يشاركون في عملية البحث. وظهر ذئب في صور نشرتها وسائل إعلام محلية وهو يتجول في وسط الطريق. 

وهو ذكر مولود في 2024 ويزن حوالى 30 كيلوغراماً، وقد هرب أمس الأربعاء من حديقة حيوانات في متنزه "أو وورلد" الترفيهي بالمدينة، التي تقع على بعد حوالي 150 كيلومتراً جنوب سيول، مما أدى إلى القيام بعملية بحث واسعة النطاق في المناطق المحيطة. وقالت السلطات إنه لا يزال طليقاً اليوم الخميس، مع إغلاق مدرسة قريبة لأسباب أمنية بينما تستمر عمليات البحث.

لبؤة تقتل رجلاً دخل حظيرتها في حديقة حيوان بالبرازيل

وقال متحدث باسم مكتب التعليم في مدينة دايجون لوكالة فرانس برس إنّ "مدرسة دايجون سانسونغ الابتدائية قد أُغلقت اليوم عقب هروب ذئب من حديقة حيوانات أمس". وأضاف مسؤول الإطفاء أنهم استخدموا طائرات بدون طيار مزودة بكاميرات في إطار عمليات البحث، لكنهم اضطروا إلى سحبها بسبب هطول الأمطار.

ونقلت صحيفة "كوريا تايمز" عن مسؤول في "أو وورلد": "نجري عمليات تفتيش يومية لكل حظيرة قبل فتحها، وقد فُقد ذئب واحد. وبعد مراجعة كاميرات المراقبة، تأكدنا من أنه حفر في التربة أسفل الحظيرة وهرب". وهذه ليست أول حادثة هروب حيوان في كوريا الجنوبية، إذ في 2023، أصبح حمار وحشي حديث العالم بعد هروبه من حديقة حيوانات في سيول، وقد شوهد حينها وهو أيضاً يتجول في الشوارع. وفي نهاية المطاف حوصر الحمار الوحشي، الذي يحمل اسم "سيرو"، في زقاق ضيق، وخُدِّر بأمان، وأعيد إلى حظيرته من دون أن يصاب بأذى.

