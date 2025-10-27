"المؤسس أورهان".. مسلسل تركي جديد عن تاريخ العثمانيين

- يبدأ عرض مسلسل "المؤسس أورهان" كاستمرار لمسلسلي "قيامة أرطغرل" و"المؤسس عثمان"، متناولاً حكم السلطان أورهان بن عثمان وحصار مدينة بورصة، مع التركيز على طموح أورهان وأخيه علاء الدين وسط تحديات سياسية. - المسلسل من إنتاج شركة بوزداغ، ويضم فريقاً كبيراً من الممثلين والفنيين، مع مواقع تصوير واسعة تمثل حصار المدينة. أكد المنتج محمد بوزداغ على استمرارية المسلسل لسنوات طويلة. - يشارك في البطولة مرت يازجي أوغلو وجيهان أونال، مع الممثلة المغربية محاسن المرابط، معبرين عن فخرهم بالمشاركة وتطلعهم لإعجاب الجمهور.

يبدأ الأربعاء المقبل عرض الحلقة الأولى من المسلسل الجديد "المؤسس أورهان"، في استمرار لمسلسلي "قيامة أرطغرل" و"المؤسس عثمان"، ويتناول مرحلة حكم السلطان العثماني أورهان بن عثمان. ونظّم فريق العمل مؤتمراً صحافياً في موقع التصوير حضره "العربي الجديد"، تناول فيه مستجدات المسلسل، وتحدث خلاله المنتج وعدد من نجوم العمل.

وتتناول السلسلة الجديدة مرحلة نهايات حكم السلطان عثمان، مؤسس الدولة العثمانية، وحصار مدينة بورصة، أوّل عاصمة للعثمانيين، الذي استمر تسع سنوات، وأدى إلى غضب القبائل وصعوبة الأوضاع. يتجه أورهان بطموحه إلى السلطة رفقة أخيه علاء الدين لتحقيق حلم أبيه وفتح مدينة بورصة، الأمر الذي سيمهد في المستقبل للوصول إلى ظهور السلطنة العثمانية. لكن الرحلة ليست سهلة، إذ يعاني عثمان من الشيخوخة في وقت لا يلقى فيه أورهان قبولاً من القبائل، ويواجه علاء الدين ضغوطاً سياسية، فيما يسعى السلاجقة أيضاً لبثّ الفتن وتحريض القبائل عبر القائد الجديد فلايوس وإدخال قبائل قايي التركية التي ينتمي إليها العثمانيون في فوضى كبيرة.

المسلسل من إنتاج شركة بوزداغ التي يمتلكها كاتب السيناريو محمد بوزداغ، ويضم العمل الجديد 32 ممثلاً، إضافةً إلى فريق فنيّ من 50 شخصاً، وبمشاركة 10 آلاف كومبارس. ويجرى التصوير في موقع الشركة البالغة مساحته 5 آلاف متر مربع، ويحتوي على هياكل القصور والأسواق. فيما صوّر حصار المدينة في موقع ضخم مساحته 10 آلاف متر مربع ويضم خيماً وآلات حربية، إضافة إلى 50 خيمة، ويجرى العمل حالياً على بناء موقع يمثل مدينة بورصة على مساحة 20 ألف متر مربع.

وقال منتج العمل محمد بوزداغ في المؤتمر الصحافي: "منذ قيامة أرطغرل قبل 12 عاماً، حضرنا على شاشات التلفزيون في تركيا والعالم، حيث شاهد المسلسلات مليارات من المشاهدين في أكثر من مئة دولة". أضاف: "الآن نحن في مرحلة جديدة مع مسلسل المؤسس أورهان، وهو استمرار لوالده عثمان، ومن نجح في تجاوز أسوار بورصة ووسع الدولة وساهم بتشكيلها". وأشار بوزداغ إلى أن مسلسل "المؤسس أورهان" سيستمر سنوات طويلة، مشيداً بالفريق الذي "عمل ليلاً نهاراً"، ومتمنياً أن ينال المسلسل الجديد إعجاب الجمهور.

وعبّر بطل المسلسل الجديد مرت يازجي أوغلو، الذي يلعب دور أورهان، عن حماسه لبثّ الحلقة الأولى الأربعاء المقبل، لافتاً إلى أن تصوير العمل جرى "في ظروف صعبة وخلال وقت قصير". بينما قال جيهان أونال الذي يلعب دور السلطان عثمان: "اعتدت على أدوار السلاطين في عدد من الأعمال، وعندما جاء العرض، لم يكن من الصعب قبوله". أما بوراك سرغين الذي يلعب دور ساروز البيزنطي، فأشار إلى أن رحلة صناعة المؤسس أورهان كانت طويلة، معرباً عن سعادته بقرب موعد عرضه.

وتشارك الممثلة المغربية محاسن المرابط في بطولة المسلسل بدور السلطانة نيلوفر، زوجة أورهان، وقالت في تصريح لـ"العربي الجديد": "اؤدي دور السلطانة نيلوفر، وهي امرأة حكيمة وسند لزوجها، أم للدولة العثمانية، فهي شخصية قوية هادئة ودافئة محبة لعائلتها". أضافت: "كنت متحمسة كثيراً، وازداد حماسي. بداية جئت لأؤدي دور فاطمة أخت أورهان، ولاحقاً حدثت تطورات، وصار دور زوجة أورهان من نصيبي. هذه مسؤولية كبيرة لأنها قصة تاريخية وشخصية تاريخية حقيقية وزنها ثقيل، وأتمنى أن يحبه المشاهدون". وعن إتقانها اللغة التركية، قالت المرابط: "تعلمت اللغة التركية عندما كنت في المغرب خلال دراستي الإعلام والتواصل، وكنت أحضر المسلسلات التركية وأصبح لدي أصدقاء أتراك في المغرب، وبعدها جئت لدراسة الماجستير هنا في تركيا".

فيما وجه الممثل تشاغري شنصوي الذي يلعب دور جاركوتاي عبر "العربي الجديد" رسالة إلى الجمهور العربي: "أقول للمشاهدين في العالم العربي والعالم، نشعر بفخر كبير بما نعمل فيه، ونحن نفخر ونستمتع به. نزور الدول العربية أحياناً ونتلقى ردات فعل جميلة، وهناك محبون ونحن نستغرب أحياناً من هذا الاهتمام الكبير الذي نلقاه ونأمل المزيد من الزيارات".