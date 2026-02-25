المؤرخ الفني كريستوف ليريبو رئيساً لمتحف اللوفر

- تولى كريستوف لوريبو إدارة متحف اللوفر بعد استقالة لورانس دي كار، ليواجه تحديات كبيرة منها سرقة مجوهرات تاج فرنسي وتداعيات أمنية أخرى. - يواجه اللوفر أزمات متعددة، منها تسرب المياه الذي أضر بكتب قسم الآثار المصرية، ونزاعات اجتماعية مع الموظفين، بالإضافة إلى عملية احتيال في التذاكر كلفت المتحف ملايين اليوروهات. - يتمتع لوريبو بخبرة واسعة في إدارة المتاحف، حيث شغل مناصب قيادية في متحف كارنافاليه ومتحف القصر الصغير، ويُتوقع أن يعيد الثقة إلى اللوفر.

تولى رئيس قصر فرساي، المؤرخ الفني كريستوف لوريبو، إدارة متحف اللوفر في باريس، غداة استقالة لورانس دي كار، إثر سلسلة من المشاكل تعرّض لها الصرح الثقافي الأكثر استقطاباً للزوّار في العالم، وفقاً لما أعلنته وزارة الثقافة الفرنسية، اليوم الأربعاء.

سيتولى كريستوف ليريبو مسؤولية إخراج أكبر متحف في العالم من الأزمة التي فجرتها سرقة مجوهرات تاج فرنسي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وأكدت وزارة الثقافة الفرنسية التي تشرف على اللوفر أن على لوريبو "إعادة مناخ الثقة" إلى المتحف.

استقالت لورانس دي كار التي تولّت إدارة اللوفر منذ أواخر 2021 أمس الثلاثاء، إثر سلسلة من المشاكل عصفت بالمتحف. فبعد سرقة ثماني قطع مجوهرات تعود إلى القرن التاسع عشر في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تقدّر قيمتها بحوالى 88 مليون يورو (أكثر من مائة مليون دولار)، اضطر متحف اللوفر إلى إغلاق أبواب إحدى صالات العرض بسبب تسرب مياه قرب مكان عرض لوحة "موناليزا"، ما ألحق ضرراً بكتب في قسم الآثار المصرية. كذلك واجه المتحف أطول نزاع اجتماعي مع موظّفيه، مع سلسلة إضرابات منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي للمطالبة باستحداث وظائف وإيلاء أولوية للأعمال الأكثر إلحاحاً. وزادت الضغوط خلال الأسابيع الأخيرة، عندما كشفت السلطات عن عملية احتيال مشتبه بها في التذاكر جارية منذ عقد على صلة بالمتحف. ويقول المحققون إنها ربما كلفت اللوفر عشرة ملايين يورو (نحو 12 مليون دولار).

وأشارت سلسلة من التقارير الإخبارية الفرنسية إلى "استخفاف مزمن بمخاطر السرقة" في المؤسسة وتداعي التجهيزات الأمنية وإيلاء الأولوية "لحملات جذّابة" على حساب المسائل الأمنية.

بدأ كريستوف ليريبو حياته المهنية عام 1989 محافظاً لمتحف كارنافاليه في باريس، إذ تولّى مسؤولية اللوحات والرسوم، ثمّ عام 2006 عُيّن مديراً مساعداً في قسم الفنون الرسومية في متحف اللوفر، وفي وقتٍ لاحق أصبح مدير المتحف الوطني لأعمال أوجين دولاكروا. في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، شغل منصب مدير متحف القصر الصغير (Petit Palais) في باريس، وعمل مشرفاً على تنظيم معارض فنية مهمّة عكست فترات وأساليب فنية متنوعة. وعام 2021، عُيّن رئيساً للمؤسسة العامة لمتحف أورساي. وفي 2024 عُيّن رئيساً للمؤسسة العامة لقصر فرساي والمتحف والموقع الوطني، فأشرف على مشاريع تحديث وحماية إرث هذا الصرح التاريخي.