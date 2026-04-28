المؤبد لنجم "الرقص مع الذئاب" تشيسينغ هورس في قضايا اعتداء جنسي

حكمت قاضيةٌ في نيفادا، يوم الاثنين، بالسجن مدى الحياة على الممثل ناثان تشيسينغ هورس أحد أبطال فيلم "الرقص مع الذئاب" (Dances With Wolves)، بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على نساءٍ وفتياتٍ من السكان الأصليين.

وكانت هيئةُ المحلّفين قد أدانته سابقاً بـ13 تهمة، معظمها يتعلّق بالاعتداء الجنسي على ثلاث نساء. وأبلغت المُشتكيات وعائلاتهنّ القاضية أنّهنّ ما زلن يعانين من آثار الصدمة النفسية التي خلّفها تشيسينغ هورس، البالغ 49 عاماً، مشيراتٍ إلى أنّه استغلّ موقعه كزعيمٍ روحي، ما أدّى أيضاً إلى اهتزاز إيمانهنّ.

وعبرت كورينا ليون-لاكرووا، التي كانت في الرابعة عشرة عندما تعرّضت للاعتداء، عن ألمها مما تعرضت له: "لا يمكن استعادة الشباب، ولا الطفولة التي فُقدت، ولا المرة الأولى، ولا القبلة الأولى، ولا التخرّج الذي لم أحظَ به. الحياة التي كان يمكن لتلك الطفلة أن تعيشها سُلبت مني إلى الأبد".

وخلال الجلسة، جلس تشيسينغ هورس مرتدياً زي مركز احتجاز مقاطعة كلارك، محدّقاً إلى الأمام بينما كانت الضحايا يقرأن إفاداتهنّ، وبقي صامتاً عند اقتياده خارج قاعة المحكمة. وسيكون مؤهلاً للإفراج المشروط بعد قضاء 37 عاماً، مع استمراره في نفي التهم، واعتبر أمام القاضية أن "هذا حكمٌ جائر".

لكن بيترسون أبدت صدمتها من استمراره في الإنكار رغم الأدلة المقدّمة خلال المحاكمة، مضيفةً: "لقد قمتَ باستغلال ثقة هؤلاء النساء وروحانيتهنّ، وتلاعبتَ بهنّ لتحقيق إشباعك الشخصي". وعقب انتهاء الجلسة، صفق أكثر من عشرة أشخاصٍ داخل القاعة.

اتهامات في كندا

ويختتم الحكم مساراً استمر لسنواتٍ لملاحقة الممثل السابق، منذ توقيفه واتهامه عام 2023، وهي خطوة أثارت صدى واسعاً في أوساط السكان الأصليين، ودَفعت جهات إنفاذ القانون في ولاياتٍ أخرى وفي كندا إلى توجيه اتهاماتٍ إضافية لا تزال قيد النظر.

وأفادت هيئة الادعاء في مقاطعة بريتيش كولومبيا بأن تشيسينغ هورس وُجّهت إليه تهمةُ اعتداءٍ جنسي في فبراير/شباط 2023، على خلفية واقعةٍ يُشتبه بحدوثها في سبتمبر/أيلول 2018 قرب بلدة كيريميوس، الواقعة على بعد نحو أربع ساعات شرق فانكوفر. وتوقفت القضية مؤقتاً في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بسبب محاكمته في الولايات المتحدة، قبل أن تُستأنف في العام التالي.

وأوضحت داميين داربي، المستشارة الإعلامية لهيئة الادّعاء، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، أنه بعد استنفاد جميع طعون تشيسينغ هورس سيجري تقييم الخطوات التالية.

كما لا يزال أمرُ توقيفٍ بحقه سارياً في مقاطعة ألبرتا، وفق ما أعلنت شرطة "تسوتينا نيشن"، التي أشارت إلى أنها على تواصل مع مكتب الادعاء العام في ألبرتا بشأن هذا الأمر.

استغلال الدور الروحي

وُلد تشيسينغ هورس في محمية روزبود بولاية داكوتا الجنوبية، موطن قبيلة سيكانغو سيو، إحدى قبائل أمة لاكوتا. وبعد ظهوره في "الرقص مع الذئاب"، الذي أخرجه ومثّل بطولته كيفن كوستنر، حيث أدّى دور "سمايلز إيه لوت" (Smiles a Lot)، جاب مناطق السكان الأصليين للمشاركة في الاحتفالات التقليدية وأداء طقوسٍ علاجية.

وخلال المحاكمة، أكد الادعاء في نيفادا أنه استغل سمعته كمعالجٍ روحي من شعب لاكوتا لاستدراج النساء والفتيات. وأوضحت المدعية المساعدة بيانكا بوتشي لهيئة المحلفين أن تشيسينغ هورس "نسج شبكةً من الانتهاكات" على مدى نحو 20 عاماً. واستمعت هيئة المحلفين إلى شهادات ثلاث نساءٍ أكدن تعرضهنّ للاعتداء، وأصدرت أحكام إدانةٍ في بعض التهم، فيما برّأته من أخرى.

شهادات مؤلمة

أفادت عدةُ ضحايا بأنهنّ شاركن في طقوسه أو قصدنه طلباً للمساعدة الطبية. وبحسب الادعاء، أوضحت بوتشي أن تشيسينغ هورس أخبر إحدى الضحايا، وهي في الرابعة عشرة، أن "الأرواح" تطلب منها التخلّي عن عذريتها لإنقاذ والدتها المصابة بالسرطان، قبل أن يعتدي عليها، مهدداً بأن والدتها ستموت إذا أخبرت أحداً. واستمر الاعتداء لسنواتٍ.

ونفى المتهم هذه المزاعم، بينما طعن محاميه في مصداقية المُشتكية الرئيسية، واصفاً إياها بأنها "امرأة ناقمة"، كما تقدّم بطلبٍ لإعادة المحاكمة بدعوى عدم أهلية أحد الشهود للحديث عن "الاستدراج" وانقضاء المهلة القانونية، إلا أن المحكمة رفضت الطلب.

وأفادت الضحايا وعائلاتهنّ بأنهنّ ما زلن يعانين من أزمة ثقةٍ وإيمانٍ نتيجة أفعال المتهم، فيما أكدت أمهات الضحايا أنه خان ثقتهنّ واستغل تقاليد مقدسة. وذكرت لينيت آدامز، والدة إحدى الضحايا: "حتى اليوم ما زلت أكافح لاستعادة إيماني وروحانيتي".

كما أوضحت الضحية سييرا بيغاي أنها لا تزال تعاني من مضاعفات بعد حملٍ خارج الرحم نتيجة الاعتداء، وخضوعها لعمليةٍ جراحية، وختمت بقولها: "أختار أن أرى هذه اللحظة بدايةً جديدةً. سأعيد بناء حياتي، وأستعيد صوتي، وأواصل النضال من أجل المستقبل الذي أستحقه".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)