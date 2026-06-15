الكويت تسحب الجنسية من الفنانين الشقيقين عبد المحسن ويوسف المهنا

- أثار قرار سحب الجنسية الكويتية من المطرب عبد المحسن المهنا وشقيقه الملحن يوسف المهنا صدمة في الأوساط الفنية، نظراً لمكانتهما في تاريخ الأغنية الكويتية الحديثة، حيث أسهما في صياغة الذاكرة الموسيقية لأكثر من ستة عقود. - عبد المحسن المهنا، أحد أبرز الأصوات الكويتية منذ الستينيات، اشتهر بأغانٍ مثل "يا منيتي" و"خلي جفاني"، بينما يوسف المهنا، ملحن بارز، تعاون مع كبار المطربين مثل محمد عبده وعبد الكريم عبد القادر. - الشقيقان شكلا ثنائياً فنياً بارزاً، حيث ساهم تعاونهما في ترسيخ الأغنية الشعبية العاطفية الكويتية، وامتدت إسهامات يوسف إلى الأوبريتات الوطنية والأعمال الرياضية.

أثار قرار السلطات الكويتية سحب الجنسية من المطرب عبد المحسن المهنا وشقيقه الملحن يوسف المهنا صدمة في الأوساط الفنية والثقافية، نظراً إلى المكانة التي يحتلها الشقيقان في تاريخ الأغنية الكويتية الحديثة، بعد مسيرة امتدت لأكثر من ستة عقود أسهما خلالها في صياغة جانب مهم من الذاكرة الموسيقية في الكويت والخليج.

ونشرت الجريدة الرسمية الكويتية، أمس الأحد، مراسيم تقضي بسحب الجنسية الكويتية من 2193 شخصاً، إضافة إلى من اكتسبها بالتبعية منهم، وكان من بين الأسماء الواردة عبد المحسن المهنا (88 عاماً) وشقيقه الملحن يوسف المهنا (86 عاماً).

ويُعد عبد المحسن المهنا أحد أبرز الأصوات التي رافقت نشأة الأغنية الكويتية الحديثة منذ مطلع ستينيات القرن الماضي. ولد في الكويت عام 1938، وبدأ رحلته الفنية عام 1963، بعدما عرفه الجمهور عبر الإذاعة الكويتية بأغانٍ شعبية وعاطفية سرعان ما رسخت اسمه بين أبرز مطربي جيله. واشتهر بأعمال لا تزال متداولة حتى اليوم، من بينها "يا منيتي"، و"خلي جفاني"، و"شكواي"، و"عوافي"، و"طير المودة"، و"ريح الهوى مسافر"، إضافة إلى عشرات الأغنيات الوطنية والرياضية والدينية. كما شغل عضوية جمعية الفنانين الكويتية ولجنة حفظ التراث في وزارة الإعلام، وعُرف بدوره في دعم المواهب الفنية الشابة.

أما يوسف المهنا، المولود عام 1940، فيُنظر إليه بوصفه أحد أهم الملحنين في تاريخ الأغنيتين الكويتية والخليجية. عشق العود منذ طفولته، وبدأ مشواره الفني مطلع الستينيات، قبل أن يتحول إلى واحد من أبرز صناع الألحان في المنطقة. قدّم ما يقارب 300 لحن تنوعت بين الأغاني العاطفية والوطنية والدينية والرياضية، وترك بصمة واضحة في تطوير الأغنية الكويتية الحديثة.

وارتبط اسم يوسف المهنا بعدد من أشهر الأغنيات الخليجية التي تحولت إلى علامات بارزة في تاريخ الطرب العربي. فقد تعاون مع كبار المطربين، وفي مقدمتهم محمد عبده في أغنيتي "أبعاد" و"في الجو غيم"، كما لحّن لعبد الكريم عبد القادر أعمالاً شهيرة مثل "وداعية" و"آن الأوان"، فضلاً عن عشرات الأغنيات التي قدمها بصوت شقيقه عبد المحسن المهنا، وشكلت جزءاً من الذاكرة الغنائية الكويتية والخليجية.

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وشكل الشقيقان معاً أحد أبرز الثنائيات الفنية في الكويت. فبينما كان عبد المحسن المهنا الصوت الذي حمل الأغنيات إلى الجمهور، كان يوسف المهنا العقل الموسيقي الذي صاغ كثيراً من ألحانها. وأسهم تعاونهما في ترسيخ حضور الأغنية الشعبية العاطفية الكويتية خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، عبر أعمال حققت انتشاراً واسعاً وما زالت تُبث حتى اليوم.

ولم تقتصر مساهمة يوسف المهنا على الأغنية العاطفية، بل امتدت إلى الأوبريتات الوطنية والأعمال الدينية والرياضية. إذ شارك في تلحين عدد من الأوبريتات والأغنيات الوطنية التي ارتبطت بمرحلة إعادة بناء الذاكرة الوطنية، كما وضع ألحان أعمال رياضية شهيرة ارتبطت بإنجازات المنتخب الكويتي والأندية المحلية.

وخلال مسيرتهما الطويلة، حظي الشقيقان بتكريمات عديدة داخل الكويت وخارجها. ويأتي قرار سحب الجنسية من الشقيقين في سياق حملة أوسع شهدتها الكويت خلال الفترة الأخيرة، طاولت آلاف الأشخاص بموجب قرارات حكومية متتالية.