الكوميدية الإيرانية زينب موسوي تواجه السجن

- أصدرت محكمة الاستئناف في طهران حكماً نهائياً بسجن الكوميدية زينب موسوي لمدة ستة أشهر وغرامة مالية، بسبب "إهانة" الشاعر الفردوسي في فيديو ساخر، مع إلزامها بكتابة رسالة حول قيمة الشاعر. - زينب موسوي، المعروفة بشخصية "إمبراطور كوزكو"، هي كوميدية إيرانية من أصول عراقية، تنشر مقاطع ساخرة باللهجة القُمية، وتعرضت للاعتقال عدة مرات بسبب محتواها الجريء. - في أكتوبر 2023، أُعيد توقيف موسوي بتهمة "إهانة المقدسات" بعد نشرها مقطعاً ساخراً، رغم شمولها سابقاً بـ"عفو القيادة".

قضت محكمة الاستئناف في محافظة طهران بحكم نهائي واجب التنفيذ بسجن الكوميدية الإيرانية زينب موسوي لمدة ستة أشهر، على خلفية إدانتها بتهمة "إهانة" الشاعر الإيراني الشهير أبو القاسم الفردوسي (940 ـ 1025) صاحب كتاب "الشاهنامة" الملحمي.

بحسب ما أفادت به صحيفة شرق الإيرانية الإصلاحية، اليوم الأحد، فإن محكمة الاستئناف حكمت على موسوي بستة أشهر سجناً تعزيرياً، وغرامة مالية قدرها 160 مليون ريال إيراني (100 دولار)، إضافة إلى إلزامها بإعداد رسالة مكتوبة حول مكانة وقيمة الشاعر الفردوسي. وأكدت الصحيفة أن الحكم صدر في مرحلة الاستئناف وأُعلن أنه قابل للتنفيذ الفوري.

وتعود القضية إلى سبتمبر/ أيلول 2025، حين أثار انتشار مقطع فيديو لزينب موسوي، تضمّن مزاحاً يتناول الفردوسي وملحمة "الشاهنامه"، موجة من ردات الفعل داخل إيران وحتى خارجها. ظهرت موسوي في الفيديو مستخدمة تعابير رأى فيها المنتقدون أنها "مهينة" و"ذات إيحاءات جنسية". وعقب النقاش الذي أثاره الفيديو، قالت موسوي في مقابلة على منصة يوتيوب إنها "لن تعتذر عن هذا المزاح".



زينب موسوي، المولودة في 27 فبراير/ شباط 1990 في مدينة قم، هي كوميدية إيرانية وصاحبة شخصية إمبراطور كوزكو. تُجسّد هذه الشخصية امرأةً ترتدي التشادور (لباس تقليدي للنساء الإيرانيات)، تنشر من منزلها في قم مقاطع فيديو ساخرة باللهجة القُمية عبر منصتي إنستغرام وتليغرام، متناولةً قضايا مختلفة تتبدل تبعاً للأحداث، تتسم بلغة جريئة.

وُلدت زينب موسوي لوالدين عراقيين، وأسست مجموعة رويال فاميلي للستاند أب كوميدي، وبدأت منذ عام 2016 بتقديم شخصية "إمبراطور كوزكو" عبر "إنستغرام". في يناير/ كانون الثاني 2022، أعلنت موسوي إغلاق حسابها الرئيسي على "إنستغرام" بعد نشرها مقطعاً ساخراً حول أداء الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي الصلاة في قصر الكرملين في موسكو. وقالت حينها إنها تلقت رسائل تهديد واعتراض.

في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أوقفت موسوي في مدينة قم على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في إيران عقب وفاة الشابة مهسا أميني. وذكرت لاحقاً، في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2022، عبر "إنستغرام"، أنها أمضت 25 يوماً في الحبس الانفرادي، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة عامين، قبل الإفراج عنها بكفالة.

وفي 6 فبراير/ شباط 2023، أعلنت موسوي تأييد حكم السجن الصادر بحقها لمدة عامين. وفي الشهر نفسه، قالت إنها مطالبة بتسليم نفسها لتنفيذ العقوبة، غير أن النيابة العامة لمحافظة قم نفت ذلك، معلنة شمولها بـ"عفو القيادة" مع سجناء آخرين. وفي تطور لاحق، أُعيد توقيف زينب موسوي في 23 أكتوبر 2023، بتهمة "إهانة المقدسات"، وذلك عقب نشرها مقطعاً ساخراً انتقدت فيه، وفق تعبيرها، أشخاصاً وصفتهم بـ"المرائين".