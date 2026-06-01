الكمبيوتر المحمول "إكس بي إس 13"... رهان ديل الجديد

أعلنت شركة ديل (Dell)، الأحد، إطلاقها أرخص حاسوب محمول في تاريخها حتى الآن، وهو "إكس بي إس 13" (XPS 13)، في مسعى لتعزيز حصتها السوقية ومنافسة جهاز "ماك بوك نيو" (MacBook New) من شركة آبل، عبر استهداف الطلاب والمهنيين الشباب.

وأوضحت الشركة أن سعر الجهاز سيبدأ من 699 دولاراً، مع خفضه إلى 599 دولاراً للطلاب الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً فأكثر خلال موسم العودة إلى المدارس. وأضافت أن "إكس بي إس 13" يهدف إلى تقديم تجربة استخدام أفضل مقارنةً بمنافسه من "آبل".

وتعكس هذه الخطوة توسع "ديل" في سوق الحواسيب الشخصية من خلال طرح جهاز منخفض التكلفة، في استراتيجية تشبه تلك التي اعتمدتها "آبل" للوصول إلى شريحة أوسع من المستخدمين في سوق شديدة الحساسية للأسعار، وتواجه في الوقت نفسه ضغوطاً ناجمة عن شح إمدادات رقائق الذاكرة.

وأكدت "ديل" أن "إكس بي إس 13" سيكون أنحف وأخف جهاز في فئته، إذ يقل وزنه بنحو نصف رطل مقارنةً بـ"ماك بوك نيو"، إلى جانب تمتعه بشاشة أكبر.

وكانت "آبل" قد أطلقت سلسلة "ماك بوك نيو" في مارس/آذار بسعر يبدأ من 599 دولاراً، ما ساهم في دعم نتائجها للربع المالي الثاني بعد شهر واحد من طرحه. ويُباع الجهاز بسعر 500 دولار للطلاب، وينافس أجهزة "كروم بوك" (Chromebook) والحواسيب العاملة بنظام "ويندوز" منخفضة التكلفة.

وأقرّ جيف كلارك، الرئيس التنفيذي للعمليات في "ديل"، بأسبقية "آبل" في هذه الفئة، موضحاً: "إنه منتج جيد ويؤكد وجود السوق التي تحدثنا عنها. الطلاب والمستهلكون يستحقون خيارات أفضل بأسعار ميسرة، ونحن نتفق مع ذلك".

ويأتي إطلاق الحاسوب الجديد بعد إعلان "ديل"، في يناير/كانون الثاني خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس، خططها لمنافسة مختلف الفئات السعرية في سوق الحواسيب الشخصية الموجهة للمستهلكين، وكشفها آنذاك عن نيتها طرح "إكس بي إس 13".

كما أعادت الشركة في الشهر نفسه إطلاق سلسلة "إكس بي إس" الشهيرة، في خطوة تهدف إلى الحد من التباطؤ المتوقع في شحنات الحواسيب خلال النصف الثاني من العام نتيجة ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة.

وأشارت "ديل" إلى أن نسخة "إكس بي إس 13" المزودة بمعالجات "إنتل كور سيريز 3" (Intel Core Series 3) ستتوفر قريباً، فيما يُتوقع طرح الطراز المزود بمعالجات "إنتل كور ألترا سيريز 3" (Intel Core Ultra Series 3) في وقت لاحق من الصيف.

(رويترز)