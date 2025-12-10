- أدرجت اليونسكو طبق الكشري المصري على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لعام 2025، مما يعزز مكانة التراث المصري عالمياً ويبرز قدرته على الإلهام والتجدد. - أكد وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو أن تسجيل الكشري يعكس الاهتمام بثقافة الحياة اليومية للمصريين، ويعزز الهوية المصرية، مشيراً إلى جهود الدولة في توثيق وحماية تراثها. - احتفل الوفد المصري بتقديم أطباق الكشري في نيودلهي، مشيدين بجهود وزارة الثقافة على مدار عامين لتحقيق هذا الإنجاز الذي يعكس ثقافة الحياة اليومية للمصريين.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، اليوم الأربعاء، إدراج طبق الكشري المصري على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية لعام 2025، وذلك خلال اجتماعات اللجنة الحكومية للتراث غير المادي المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي.

وأعرب وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو عن سعادته بتسجيل الكشري المصري ليصبح العنصر الحادي عشر المسجَّل باسم مصر على قوائم التراث غير المادي، و"هو تأكيد جديد لمكانة التراث المصري وقدرته على الإلهام والتجدّد، وعلى تقدير المجتمع الدولي لهذا التراث الذي حافظ عليه المصريون عبر السنين"، وفق بيان إعلامي صادر عن الوزارة.

وأكد هنو أنّ "إدراج الكشري المصري يعكس الاهتمام بثقافة الحياة اليومية للمصريين، التي تمثّل جزءاً أصيلاً من الهوية"، موضحاً أنه "أوّل طبق مصري يُسجَّل، وستشهد السنوات القادمة تسجيل المزيد من العناصر المرتبطة بممارسات اجتماعية وثقافية تتوارثها الأجيال وتُعبّر عن روح المشاركة والتنوع داخل المجتمع المصري". وأضاف هنو أن القرار "يعكس نجاح الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في توثيق تراثها وحمايته".

وعقب إعلان إدراج الكشري على قائمة التراث غير المادي، احتفل الوفد المصري بتقديم أطباق منه إلى وفود الدول المشاركة في اجتماع اللجنة الدولية الحكومية لاتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي وأعضاء "يونسكو" في نيودلهي، عقب انتهاء إجراءات تسجيله مباشرةً.

وقالت نهلة إمام، مستشارة وزير الثقافة ورئيسة الوفد المصري المشارك في اجتماعات اللجنة الحكومية الدولية للتراث غير المادي، إن هذا الإنجاز "جاء نتيجة جهد كبير قامت به وزارة الثقافة على مدار عامين"، مؤكدة أن إدراج الكشري، "طبق الحياة اليومية"، حسب وصفها، يعكس الهوية المصرية وثقافة الحياة اليومية للمصريين.

ويعدّ الكشري من أشهر الأكلات الشعبية المصرية، ويتكون في الأساس من الأرز والعدس والمعكرونة والشعيرية والبصل المقلي والحمص المسلوق، مع كمية وافرة من صلصة الطماطم، ويمكن أن تضاف إليه مكونات أخرى من بينها الكبدة، أو الدجاج، ما يجعله وجبة مشبعة دسمة تضم الكثير من المكونات.