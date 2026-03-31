- نائب رئيس الولايات المتحدة جي دي فانس يصف الكائنات الفضائية بأنها "شياطين"، ويعبر عن هوسه بالأجسام الطائرة المجهولة، مؤكداً نيته تخصيص وقت للبحث في هذا الموضوع. - فانس يوضح أن الأديان الكبرى، بما فيها المسيحية، تعترف بوجود ظواهر غريبة، ويشير إلى أن الرغبة في وصف كل شيء غريب بأنه كائنات فضائية هي مجرد رغبة. - الرئيس الأسبق أوباما وترامب يثيران الجدل حول الكائنات الفضائية، حيث أعلن ترامب عن تعليمات لنشر الملفات الحكومية المتعلقة بها، مما زاد من التكهنات حول معرفة الحكومة.

يرى نائب رئيس الولايات المتحدة جي دي فانس أن الكائنات الفضائية "شياطين"، بحسب ما صرّح به أثناء مروره في بودكاست "بيني شو" المحافظ، واعداً بتخصيص وقت للبحث في ما وصفه بـ"هوسه" بالأجسام الطائرة المجهولة والزوار من خارج كوكب الأرض.

وفي معرض إجابته عن سؤال حول تعامل إدارة ترامب مع موضوع الفضائيين، أجاب فانس: "لا أعتقد أنها كائنات فضائية، بل أعتقد أنها شياطين". طلب منه مقدّم البرنامج التوضيح، فأجاب: "حسناً، انظر، أعتقد أن هناك كائنات سماوية تحلق في السماء، وتفعل أشياء غريبة بالبشر. أعتقد أن الرغبة في وصف كل شيء بأنه سماوي، كل شيء غريب عن هذا العالم، ووصفه بأنه كائنات فضائية، هي رغبة في ذلك"، وبحسبه، "كل الأديان العالمية الكبرى، بما فيها المسيحية التي أؤمن بها، أدركت وجود ظواهر غريبة، وأموراً يصعب تفسيرها".

وجاء هذا الجواب رداً على سؤال مقدّم البرنامج بيني جونسون، السبت الماضي، عمّا إذا كان المسؤول الأميركي قد اطلع على أي من الملفات المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة، التي سبق للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن وعد بنشرها. وأجاب فانس "في الحقيقة، لم أفعل. لم أتمكن من تخصيص الوقت الكافي لهذا الأمر، لكنني سأفعل. صدقني، أنا مهووس بهذا الموضوع". وقد أجاب فانس مُبدياً حماسة أكبر بكثير في الرد على هذا السؤال من أي سؤال سابق، بما في ذلك الأسئلة حول العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران، وارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية في أميركا، واستمرار الفوضى في المطارات الأميركية نتيجة استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة.

ويثير موضوع الكائنات الفضائية حالة هوس حول العالم، خصوصاً عندما يتعلّق الأمر بنظريات المؤامرة والأسرار التي تخفيها الحكومات، وخصوصاً الحكومة الأميركية. وفي مقابلة بودكاست سُئل الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما عمّا إذا كانت الكائنات الفضائية حقيقية، فأجاب: "إنها حقيقية، لكنني لم أرَها"، ثم عاد ونشر بياناً يتراجع فيه عن هذا التصريح ويوضح أنه إن كانت الكائنات الفضائية حقيقية فإنه "لم يرَ أي دليل خلال فترة رئاسته".

من جانبه، أعلن ترامب على منصته "تروث سوشال" إصدار تعليماتٍ لوكالاتٍ مختلفة "بالبدء في عملية تحديد ونشر الملفات الحكومية المتعلقة بالكائنات الفضائية والحياة خارج كوكب الأرض". وسجّلت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية نطاقي alien.gov وaliens.gov، مضيفةً إياهما إلى النطاق الحكومي الرسمي، ما أثار موجة جديدة من التكهنات حول ما إذا كانت الحكومة تعرف أي شيء عن الكائنات الفضائية وتستعد لنشره.