يُطلَق على القمر أحياناً اسم "ذي الوجهين"؛ لأن سطح جانبه الذي يواجه الأرض باستمرار يبدو مختلفاً تماماً عن جانبه الذي يواجه كوكبنا دائماً. وتتجاوز هذه الاختلافات مجرد السطح، كما أظهر تحليل الصخور والتربة التي استعادتها المركبة الفضائية القمرية الآلية الصينية تشانغ آه-6 في عام 2024. وقال العلماء إن التركيب الكيميائي للمعادن في المادة التي جرى الحصول عليها من موقع على الجانب البعيد للقمر أظهر أنها تشكّلت من حمم بركانية داخل وشاح القمر على عمق حوالي مائة كيلومتر تحت السطح، قبل حوالي 2.8 مليار سنة.

وتبلوّرت معادن العينة، وهي العينة الوحيدة التي جرى الحصول عليها على الإطلاق من الجانب البعيد، عند درجة حرارة حوالي 1,100 درجة مئوية. وقد تشكلت في باطن القمر عند درجة حرارة أقل بحوالي مائة درجة مئوية من الـ33 عينة التي جرى استردادها سابقاً من الجانب القريب. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن عالم الجيولوجيا، يانغ لي، من جامعة كوليدج لندن وجامعة بكين، الذي قاد الدراسة: "تُظهر نتائجنا وجود تفاوت حراري بين وشاح الجانب القريب والجانب البعيد"، "هذا يقربنا خطوة واحدة نحو فهم ثنائية القطب للقمر. وعلى وجه التحديد، كيف يمتلك القمر اختلافاً كبيراً بين الجانبين على سطحه، مثل النشاط البركاني، وسماكة القشرة، والتضاريس".

جانبا القمر

يمتلك الجانب البعيد من القمر قشرة أكثر سمكاً، وهو أكثر جبلية ومليء بالفوهات. ويبدو أن هذا الجانب كان أقل نشاطاً بركانياً في الماضي من الجانب القريب، لذلك يحتوي على بقع داكنة أقل من البازلت، وهو نوع من الصخور تشكّل من الحمم البركانية منذ زمن بعيد. أما سطح الجانب القريب فهو أكثر نعومة وتغطيه غالباً سهول بركانية داكنة.

وتشكّل القمر، مثل الأرض، قبل حوالي 4.5 مليارات سنة. ويشمل النشاط البركاني على القمر والأرض والأجرام الكوكبية الأخرى اندفاع الصخور المنصهرة من الوشاح، أي الطبقة التي تقع مباشرة تحت القشرة، إلى السطح. وهبطت مركبة تشانغ آه-6 في القطب الجنوبي للقمر عند فوهة ارتطام، في منطقة ذات قشرة هي الأرق على القمر، مما ساعد على العثور على أدلة تتعلق بالنشاط البركاني.