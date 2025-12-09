القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في قطر: إطلاق "كاي" وتجديد "فنار"

- انطلقت النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الدوحة، بمشاركة 6000 شخص و100 متحدث لمناقشة الذكاء الاصطناعي الحدودي والبنية التحتية والتبني المسؤول، مع إطلاق شركة "كاي" لدعم الابتكار والتنمية المستدامة. - أكدت قطر على استثماراتها في البنية الرقمية وبرنامج "حكومي الذكاء الاصطناعي" لتحسين الخدمات العامة وخلق 26 ألف وظيفة تكنولوجيا بحلول 2030، مع التركيز على الحوكمة الأخلاقية. - أعلن عن "فنار 2" لدعم المحتوى العربي في الذكاء الاصطناعي، مع تحسين دقة المعلومات وحماية البيانات، لتعزيز الهوية العربية على الإنترنت.

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في قطر، لتجمع على مدى يومين، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، نحو ستة آلاف مشارك من قطر وخارجها، بما في ذلك 100 متحدث من قياديين حكوميين وتنفيذيين في شركات عالمية وأكاديميين ورواد أعمال، لمناقشة الذكاء الاصطناعي الحدودي والبنية التحتية والتبني المسؤول، وتحمل شعار "نبني معاً مستقبل الذكاء الاصطناعي".

في هذا السياق، قال رئيس المكتب التنفيذي لرئيس مجلس الوزراء القطري، عبد الله حمد المسند، إن إطلاق "كاي" (Qai)، أمس الاثنين، يمثّل خطوة كبرى في الرحلة الوطنية.

"كاي" هي شركة متخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى بناء منظومات رقمية متقدمة تدعم الابتكار، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتتبع الشركة الجديدة لجهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي)، وتستفيد من انتشار استثمارات الجهاز في قطاعات متعددة في أنحاء العالم، إلى جانب نهجه الاستثماري طويل الأجل، علاوة على تعاونها الوثيق مع الأوساط العلمية والبحثية وصناع السياسات ومنظومة الابتكار في البلاد.

وشدد المسند على دور قطر شريكاً موثوقاً في الطاقة واللوجستيات والدبلوماسية، محذّراً من تساؤلات الثقة في ربط الذكاء الاصطناعي بالأنظمة الحيوية، لافتاً إلى أن "كاي" منصة بناء أنظمة مرنة تركّز على الإنسان، وتوفر أدوات للنشر بثقة للشركات والحكومات، مع الاعتراف بمجهولات التعليم والصحة النفسية والأمن السيبراني.

أما وكيلة الوزارة المساعدة لشؤون تنمية المجتمع الرقمي في وزارة الاتصالات، ريم المنصوري، فركزت على استثمارات قطر في البنية الرقمية والطاقة الميسورة، موضحة طبيعة برنامج "حكومي الذكاء الاصطناعي" بوصفه إطاراً لتحديد حالات الاستخدام عالية القيمة بالتعاون مع شركاء عالميين. وقالت إن نهج قطر في نشر الذكاء الاصطناعي متعمد ومرحلي وموجّه نحو التأثير، ويعطي الأولوية للقطاعات، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي خلق قيمة وطنية وإقليمية، وتحسين تقديم الخدمات العامة، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وتقدم الرفاه الاجتماعي.

وتستثمر قطر في تطوير قوة عمل جاهزة للمستقبل قادرة على تشكيل وحكم وتقدم الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، ما يساهم في خلق 26 ألف وظيفة تكنولوجيا بحلول 2030، ويدعم الحوكمة الأخلاقية لضمان الشفافية والإدماج، وفقاً للمنصوري التي دعت في كلمتها إلى تعاون عالمي لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى محرك للإنتاجية والاستدامة.

بدوره، قدم المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث الحوسبة في جامعة حمد بن خليفة، أحمد خليفة المجرمد، تحديثاً عن "فنار"، المنصة الوطنية للذكاء الاصطناعي التوليدي العربي، التي طُوّرت على مدار عامين بدعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأعلن عن شراكات مع "غوغل كلاود" و"سكيل آي آي" لبناء بيانات عربية وتقييمات محلية، مشدداً على دعم اللهجات والشعر والمعارف الإسلامية في النص والصوت والصورة، لجعل العربية في قلب النماذج وليس هامشها.

وقال إن "مشروع فنار ليس بديلاً للنماذج العالمية فحسب، بل منصة لإعادة اللغة والثقافة العربية إلى قلب ثورة الذكاء الاصطناعي".

وعن التطور في "فنار 2" واختلافه عن النسخة السابقة، "فنار"، قال المجرمد لـ"العربي الجديد" إن النسخة الثانية من النموذج الجديد لـ"فنار" تحتوي على 27 مليار بارامتر، ما يزيد عن النسخة الأولى التي كانت تحتوي على سبعة مليارات بارامتر، وبالتالي توفر دقة ومعلومات أكثر، إلى جانب إضافة الصور والفيديو إلى جانب الكلمات التي كانت تقتصر عليها النسخة الأولى، موضحاً أن التركيز الآن هو على المحتوى باللغة العربية إلى جانب توفر الإنكليزية، مع تخصيص أكبر للثقافة العربية والإسلامية، كما يتواصل العمل على تحسين حماية البيانات، إذ تُعتبر إدارة المعلومات مسألة سيادية تتيح التحكم في مصادر البيانات وعدم تسريبها.

أبرز مخرجات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، هو انعكاساتها على العمل الميداني

يرى الخبير في المجال التكنولوجي، محمد لشيب، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن أبرز مخرجات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، هو انعكاساتها على العمل الميداني، تحديداً في القطاع الحكومي إلى جانب القطاع الخاص، بهدف تطوير الخدمات الإلكترونية الموجهة للجمهور، موضحاً أن توظيف الذكاء الاصطناعي في هذه الخدمات أصبح ضرورة ولم يعد خياراً، معتبراً أن أي جهة تبتعد عن الذكاء الاصطناعي في تطوير خدماتها ومعاملاتها محكوم عليها بالفشل. ومن هنا، وفق الخبير، تلعب القمة دوراً في تبادل الخبرات بين الشركات والجهات بحكم المشاركة الدولية الواسعة، وبالتالي تطوير كفاءة العمل وجودة الخدمات.

ولفت إلى أن الإعلان عن "فنار 2" الذي يدعم المحتوى العربي الضعيف على شبكة الإنترنت، يشكل نقطة القوة بالنسبة إلى دولة قطر الحريصة على تحسين المستوى العربي وتعزيز الهوية العربية.

نهج قطر في نشر الذكاء الاصطناعي متعمد ومرحلي وموجّه نحو التأثير

يقدم البرنامج الرئيسي للقمة محتوى متكاملاً موزعاً على أربعة مسارات تغطي أبرز القضايا المرتبطة بمستقبل الذكاء الاصطناعي. يناقش المسار الأول في المنصة الرئيسية الذكاء الاصطناعي المتقدم، والسياسات والتشريعات المنظمة للتقنيات الذكية، إضافة إلى التطور المتسارع في بنية الجيل القادم للذكاء الاصطناعي وتأثيره على القطاعات الاقتصادية والخدمية.

ويركز المسار الثاني على تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية والخاصة، من خلال استعراض حالات استخدام عملية وتسليط الضوء على دور التقنيات الذكية في رفع كفاءة الأعمال، إلى جانب دراسة مستقبل الطاقة وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي إعادة تشكيل القطاع خلال السنوات المقبلة.

ويتناول المسار الثالث جلسات تقنية يشارك فيها باحثون وخبراء من مؤسسات عالمية، تعرض أحدث ما توصل إليه البحث العلمي في تطوير نماذج اللغة والتعلم العميق والتقنيات التي تشكل الجيل الجديد من حلول الذكاء الاصطناعي.

ويتناول الرابع حدود الذكاء الاصطناعي العالمية، ويستعرض الاتجاهات المستقبلية لتطوير النماذج المتقدمة وأطر الاستخدام المسؤول والآمن للتقنيات الذكية، إضافة إلى هاكاثون للابتكار في قطاع الصحة.