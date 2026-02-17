القط لاري.. 15 عاماً في خدمة رئاسة الوزراء البريطانية

- احتفل القط لاري بمرور 15 عاماً كصائد فئران مقيم في مقر رئاسة الوزراء البريطانية، حيث خدم ستة رؤساء وزراء وحاز على إعجاب الجمهور بظهوره المتكرر أمام باب رئيس الوزراء. - تبنى ديفيد كاميرون وزوجته لاري من ملجأ للحيوانات في 2011، ليصبح أول قط يشغل منصب "كبير صائدي الفئران" منذ همفري في عهد مارغريت تاتشر. - يُعتبر لاري، البالغ من العمر 19 عاماً، مصدر بهجة في داوننغ ستريت، حيث استمتع الناس بمشاهدته مستلقياً أو يطارد الحمام.

احتفل القط لاري بمرور 15 عاماً على عمله صائد فئران مقيم في مقر رئاسة الوزراء البريطانية بشارع داوننغ ستريت، بعدما خدم ستة رؤساء وزراء. وقد حاز القط البالغ من العمر 19 عاماً، والمعروف رسمياً باسم "كبير صائدي الفئران في مكتب مجلس الوزراء"، على إعجاب الجمهور بظهوره المتكرر أمام باب رئيس الوزراء في وسط لندن.

وتبنى رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون، وزوجته سامانثا، لاري من ملجأ للحيوانات في فبراير/شباط 2011. ومع السنوات، تولّى القط مسؤولية مكافحة القوارض، وهي وظيفة عريقة شغلتها قطط عدة منذ عشرينيات القرن الماضي، إذ تعود سجلات سابقة لوجود قطط في المباني الحكومية إلى عهد الملك هنري الثامن. وكان لاري أول قط يشغل هذا المنصب منذ همفري، الذي تم تبنيه عام 1989 بعدما دخل مقر رئاسة الوزراء خلال فترة رئاسة مارغريت تاتشر للوزراء بعدما كان قطاً ضالاً، قبل أن يتقاعد عام 1997.

القط لاري في داوننغ ستريت، 3 يونيو 2024 (دان كيتوود/Getty)

ويُعتقد أن لاري حقق أول صيد ناجح له في إبريل/نيسان 2011 عندما كان في الرابعة من عمره. واليوم هو يبلغ من العمر 19 سنة، أي ما يعادل 90 عاماً مقارنة بعمر الإنسان. وعندما تبنّاه كاميرون قال إنه "سعيد باستقبال لاري في منزله الجديد"، وأنه واثق من أنه سيكون إضافة رائعة تُسعِد الزوار". وعلى مر السنين صدق كاميرون، فكثيراً ما استمتع الناس به مستلقياً على درج مقر رئاسة الوزراء، أو يطارد الحمام، أو يُجرِي مقابلات مع الصحافة. وحتى خلال الاضطرابات السياسية، ظلّ القط لاري مصدراً للبهجة.