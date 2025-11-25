القضاء المصري يسمح بعرض فيلم "الملحد" بعد تأجيله أكثر من مرة

- عبّر المنتج أحمد السبكي عن سعادته بقرار القضاء المصري بالسماح بعرض فيلم "الملحد"، واصفاً الحكم بالمنصف والعادل، مع توقعه لعرض الفيلم قريباً بعد استكمال الإجراءات الإدارية. - الممثلة صابرين أعربت عن حماستها لعرض الفيلم بعد فترة من المنع، مؤكدةً أهمية مشاهدة الجمهور للفيلم قبل الحكم عليه، بينما أشاد الكاتب إبراهيم عيسى والناقد طارق الشناوي بقرار القضاء الذي يعزز حرية التعبير. - الفيلم، من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، يواجه تحديات بسبب اتهامات بالترويج للإلحاد، ويشارك في بطولته حسين فهمي ومحمود حميدة.

عبّر المنتج أحمد السبكي عن سعادته بقرار القضاء المصري، الأحد الماضي، السماح بعرض فيلم "الملحد" بعد سلسلة من العراقيل التي واجهته وأجّلت إطلاقه أكثر من مرة.

وقال السبكي، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إنّه كان على ثقة بأن القضاء سينصف الفيلم، واصفاً الحكم بأنه "منصف وعادل"، كما أشار إلى أنه سيحدّد موعد طرح الفيلم تجارياً فور الانتهاء من الإجراءات الإدارية اللازمة، مرجحاً أن يكون العرض قريباً جداً.

من جانبها، أعربت الممثلة صابرين، إحدى بطلات الفيلم، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، عن حماستها لقرب خروج العمل إلى النور بعد فترة طويلة من المنع الذي وصفته بغير المبرّر، أضافت أن سعادتها الحقيقية تكمن في أن الجمهور سيتمكن أخيراً من مشاهدة الفيلم والحكم عليه بنفسه، مؤكدةً أنه لا يجوز إصدار أحكام مسبقة على أي عمل فني لمجرد اسمه.

ونشر مؤلف الفيلم الكاتب إبراهيم عيسى تعليقاً عبر حسابه على "فيسبوك" قال فيه: "قضاء مصر العظيم يحكم حكماً ساطعاً ناصعاً بعرض فيلم الملحد ويرفض كل دعاوى منع عرضه... الكلمة الآن في يد أجهزة الدولة التنفيذية... قضاء مصر أعلن قضاءه، لا تجعلوا الفيلم ينتظر قدره".

وعلّق الناقد السينمائي المصري طارق الشناوي عبر "فيسبوك" على القرار، قائلاً: "سعيد جداً بقرار القضاء المصري الشجاع بعرض فيلم الملحد. القرار يناصر حرية التعبير، وهناك من أرسل الشريط إلى الأزهر الشريف حتى يصطدم مع المؤسسة الدينية، رغم أنه ليس عملاً دينياً لتجري مراجعته. هذا الحكم يقدم لمحة إيجابية عن حرية التعبير في بلادي".

وبدأت أزمة الفيلم بعد صدور الإعلان الترويجي له في أغسطس/ آب 2024، إذ طالب الكثيرون بمنع عرضه واتهموه بالترويج للإلحاد، ليأتي قرار المنع قبل ساعات من موعد عرضه الذي حدّده منتج العمل، وطالب جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بحذف بعض المشاهد والجمل الحوارية. وبعد استجابة صناع الفيلم منحته الرقابة الترخيص للعرض، ولكنه واجه أزمات أخرى، أهمها تدافع الكثيرون من المحامين إلى تقديم بلاغات لمنع ترخيص عرضه.

ويشارك في بطولة الفيلم: حسين فهمي، ومحمود حميدة، وصابرين، تارا عماد، وشيرين رضا، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل. وتدور أحداثه حول الطبيب يحيى، الشاب المتمرد على الأفكار السائدة، والذي يتجه إلى الإلحاد، ما يضعه في صدام حاد مع والده ويشكل جوهر الصراع الدرامي للعمل.