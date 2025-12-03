- أصدرت محكمة جزائرية حكماً بالسجن سبع سنوات على الصحافي الفرنسي كريستوف غليز بتهمة الإشادة بالإرهاب، بعد إثبات اتصالاته مع أعضاء من حركة الماك المصنفة كتنظيم إرهابي في الجزائر. - غليز أقر بخطأ استخدام تأشيرة سياحية لأغراض صحافية، ونفى علمه بأن من تواصل معهم أعضاء في حركة الماك، بينما كانت النيابة العامة قد طالبت بعقوبة أشد تصل لعشر سنوات. - الحكم أثار توتراً بين الجزائر وباريس، حيث تأمل فرنسا في تخفيف الحكم، وسط تحسن العلاقات الثنائية ومساعٍ دبلوماسية للإفراج عن غليز.

أصدر القضاء الجزائري حكماً بالسجن سبع سنوات على الصحافي الفرنسي كريستوف غليز خلال جلسة استئناف اليوم الأربعاء، بعد توجيه تهمة الإشادة بالإرهاب، في أعقاب إثبات اتصالاته مع أعضاء من حركة الماك التي تصنّفها السلطات الجزائرية ضمن "التنظيمات الإرهابية".

وأيّد مجلس قضاء تيزي وزو، قرب العاصمة الجزائرية، حكم المحكمة الابتدائية الذي كان قد صدر في السابق بحق غليز، بينما كانت النيابة العامة قد التمست عقوبة بالسجن عشر سنوات على الصحافي الفرنسي، بعد الطعن في حكم ابتدائي كان قد صدر بحقه بالسجن سبع سنوات. وأقر الصحافي الفرنسي بأنه ارتكب خطأ باستخدام تأشيرة سياحية للقيام بعمل صحافي بدلاً من طلب تأشيرة عمل، لكنه نفى علمه بأن العناصر التي كان يتواصل معها أعضاء في حركة الماك. ووجّه القضاء الجزائري إلى الصحافي الفرنسي تهمة "الإشادة بالإرهاب".

وأعد غليز في نهاية مايو/أيار 2024 تقرير كرة قدم عن فريق شبيبة القبائل، كبرى النوادي الرياضية في منطقة القبائل، لصالح مجلتي "سو فوت" و"سوسايتي" الرياضيتين الفرنسيتين، لكن شكوكاً حامت حول اتصالاته مع أعضاء من حركة الماك، التي تطالب باستقلال المنطقة عن الجزائر، ولديها فريق كرة قدم.

وتصنّف السلطات الجزائرية حركة الماك، التي يقودها المغني السابق فرحات مهني، في لائحة رسمية للتنظيمات الإرهابية منذ مايو/أيار 2021، لكن هيئة الدفاع تنفي عن غليز ذلك، وتدفع بأن الأخير كان بصدد إنجاز تحقيق رياضي حول شبيبة القبائل وأنه "ارتكب فقط خطأً إدارياً بدخوله بتأشيرة سياحية دون اعتماد صحافي".

ومن شأن الحكم الصادر اليوم أن يثير ردات فعل لدى باريس، التي كانت تأمل في حكم مخفف يتيح الإفراج عن غليز، لكن ارتباط قضيته بحركة تصنّفها السلطات بالإرهاب دفع القضاء الجزائري إلى الحزم والصرامة على نحو مشدّد اتجاه قضيته.

وكان محامي الصحافي الفرنسي، إيمانويل داود، قد عبّر عشية جلسة الاستئناف، عن تفاؤله بإمكانية حل قضية غليز، خصوصاً في ظل تحسن العلاقات بين فرنسا والجزائر؛ بينما كان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد أكد في حديث لإذاعة فرانس إنفو قبل أيام أن "باريس تجري حواراً لا بد منه مع الجزائر" من أجل الإفراج عنه. وهذا الملف، بعد تسوية ملف الكاتب الفرانكو جزائري بوعلام صنصال والإفراج عنه، أحد الملفات العالقة في خضم الأزمة السياسية القائمة يبن البلدين.