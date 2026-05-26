القضاء الإيراني يعلّق قرار الحكومة إعادة تشغيل الإنترنت الدولي

- أصدر ديوان العدالة الإدارية في إيران قرارًا بوقف تنفيذ إنشاء اللجنة الخاصة لتنظيم الفضاء الإلكتروني، مما أدى إلى تعليق قراراتها، بما في ذلك إعادة الإنترنت الدولي المقطوع منذ ثلاثة أشهر. - أعلنت وزارة الاتصالات الإيرانية عن بدء إعادة توصيل خدمة الإنترنت بناءً على توجيه من الوزير ستار هاشمي، مؤكدة أن الخدمة ستتوفر للجميع خلال 24 ساعة، وقد رصدت تقارير عودة الإنترنت للعمل لدى العديد من الإيرانيين. - شكلت الحكومة الإيرانية لجنة لتنظيم الفضاء الإلكتروني برئاسة النائب الأول للرئيس محمد رضا عارف، واتخذت قرارات لإعادة ربط الإنترنت، مؤكدة أنها تسعى جاهدة لإعادة الخدمة للمواطنين.

أصدر ديوان العدالة الإدارية التابع للسلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، أمراً بوقف تنفيذ قرار حكومي تشكلت بموجبه أخيراً اللجنة الخاصة لتنظيم وإدارة الفضاء الإلكتروني، ما يعني تعليق قرار اللجنة الصادر أمس الاثنين بشأن إعادة الإنترنت الدولي المقطوع منذ قرابة ثلاثة أشهر بعد اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وقال الديوان، في بيان نشره التلفزيون الإيراني، إنه تلقى شكاوى تطالب بإلغاء "وثيقة إنشاء الهيئة الخاصة لتنظيم وإدارة الفضاء الإلكتروني في البلاد"، الصادرة في 12 مايو/ أيار الحالي عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. وأضاف أن الهيئة التخصصية للصناعة والتجارة في ديوان العدالة الإدارية، وبعد التحقق من ضرورة الموضوع وطابعه الاستعجالي، أصدرت أمراً بوقف تنفيذ هذا القرار إلى حين البت في الشكاوى المقدمة.

وبحسب ما أورده الديوان، فقد تقرر وقف تنفيذ القرار المتعلق بإنشاء اللجنة الخاصة لتنظيم وإدارة الفضاء الإلكتروني في البلاد، مؤكداً أن قرارات هذه الهيئة ومصادقاتها لن تكون نافذة أو قابلة للتنفيذ إلى حين النظر النهائي في الشكاوى. وفي السياق نفسه، أعلن المركز الإعلامي للسلطة القضائية، في بيان، أن الأوامر والقرارات الصادرة عن الهيئة الخاصة لتنظيم وإدارة الفضاء الإلكتروني غير قابلة للتنفيذ في الوقت الراهن، وذلك بموجب الأمر المؤقت الصادر عن ديوان العدالة الإدارية، بسبب ما وصفه بـ"عدم قانونية هيكلية الهيئة" إلى حين استكمال المراجعة القانونية.

على الجهة المقابلة، نقلت وكالة أنباء إيسنا عن مصدرٍ مطّلع في وزارة الاتصالات، قوله إن إعادة توصيل خدمة الإنترنت جارية حالية، وذلك بناءً على توجيه من قبل الوزير ستار هاشمي، مؤكداً أن الخدمة ستتوفر للجميع خلال 24 ساعة. ورصد "العربي الجديد" عودة خدمة الإنترنت للعمل لدى الكثير من الإيرانيين، بما في ذلك الإنترنت المنزلي.

وفي أول تعليق حكومي بعد قرار ديوان العدالة الإدارية، كتب النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، اليوم الثلاثاء، على منصة إكس، أن "الخطوة الأولى نحو الوصول الحرّ والمنظّم إلى الفضاء الافتراضي أُنجزت"وأضاف أن ذلك جاء تنفيذاً لتكليف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وفي إطار وعود الحكومة.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

قد طلب، أمس الاثنين، من وزارة الاتصالات إعادة تشغيل الإنترنت الدولي، استناداً إلى قرار أصدرته لجنة حكومية معنية بتنظيم الفضاء الإلكتروني. ووجّه وزارة الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت إلى الوضع الذي كانت عليه قبل احتجاجات يناير/ كانون الثاني الماضي.

وعقدت اللجنة الحكومية اجتماعها الرابع، الاثنين، واتخذت فيه ما وصفته بـ"قرارات مهمة" قضت بإعادة ربط الإنترنت في البلاد، وأحالتها إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتنفيذ بعد الحصول على المصادقة النهائية من الرئيس الإيراني. وكانت الحكومة الإيرانية قد أكدت، في مناسبات عدة، أنها ليست الجهة المسؤولة عن قطع الإنترنت الدولي، معربةً عن انتقادها لاستمرار هذا الانقطاع، ومشددة على حرصها على إعادة الخدمة للمواطنين.

وفي ظل انتقادات من أوساط محافظة متشددة، شكّلت الحكومة الإيرانية في منتصف مايو الحالي لجنة لتنظيم الفضاء الإلكتروني، وعيّنت النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف رئيساً لها، كما اختير وزير الاتصالات ستار هاشمي أميناً للجنة، فيما أُسندت مهمة الإبلاغ الإعلامي إلى معاونية الاتصالات في مكتب النائب الأول للرئيس. كذلك، عُيّن ثلاثة أشخاص، بصفتهم الشخصية، من أساتذة الفضاء الإلكتروني والاتصالات عبر الإنترنت في كبرى جامعات البلاد أعضاءً في هذه اللجنة.