القرود تستخدم الذكاء الاصطناعي في كوستاريكا

- في غابة كوستاريكا، تستخدم قرود الكابوشين جهاز CapuchinAI، وهو أداة مبتكرة مزودة بشاشة لمس وبرنامج للتعرف على الوجوه، لدراسة ذكاء الرئيسيات في بيئتها الطبيعية. - عالمة الرئيسيات مارسيلا بينيتيز وفريقها من جامعة إيموري، قاموا بتطوير محطة اختبار متنقلة لتقييم القدرات الإدراكية للقرود، حيث تتعلم القرود أن لمس الشاشة يؤدي إلى مكافأة. - يهدف الباحثون إلى تطوير نسخ أكثر تطوراً من الجهاز لفهم تطور وذكاء الرئيسيات في بيئتها الطبيعية، مما يساهم في دراسة تأثير الذكاء على نجاح وبقاء القرود.

في غابة في كوستاريكا، تواجه القرود الذكاء الاصطناعي وجهاً لوجه، حيث تستخدم هذه المخلوقات جهاز CapuchinAI (كابوشين إيه آي)، وهو آلة اختبار مزودة بشاشة لمس، وبرنامج للتعرف إلى الوجوه مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ويعتمد عليه العلماء في دراسة ذكاء الرئيسيات في بيئتها الطبيعية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أنواع الاختبارات التي يمكن أن تجريها النسخ الأكثر تطوراً من جهاز CapuchinAI؟ كيف يمكن لنتائج هذه الدراسات أن تساهم في فهم تطور ذكاء الرئيسيات؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

و"كابوشين إيه آي" جهاز جديد مصمم لتقييم القدرات الإدراكية لقرود الكابوشين في بيئتها الطبيعية. في الجهاز شاشة لمسية مقاسها 15 بوصة مثبتة في إطار خشبي. تحاول القرود استكشافه، وملامسته بأصابعها. وعند النقر بالطريقة الصحيحة تسقط قطعة من الموز المجفف في صينية أمامها. هذا يعلّم القرود أن لمس الشاشة يؤدي إلى الحصول على مكافأة لذيذة.

وتُجري عالمة الرئيسيات في جامعة إيموري مارسيلا بينيتيز دراساتٍ على قرود الكابوشين ذات الوجه الأبيض في محمية تابوغا منذ سنوات، حيث تسجّل سلوكها، وتدوّن أصواتها، وتقيس مستويات هرموناتها. وفي الدراسة الجديدة، استخدمت هي وزملاؤها صوراً لبعض هذه القرود لتدريب نموذج ذكاء اصطناعي على تحديد قرود الكابوشين وتمييزها عن الحيوانات الأخرى التي تجوب الغابة، ثم بنوا محطة اختبار متنقلة مُجهزة بشاشة لمس وكاميرا ويب وموزع طعام مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

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وصُممت المحطة لرصد اقتراب قرد الكابوشين وعرض اختبار بسيط عليه للتعلم الترابطي: هل يستطيع الحيوان أن يُدرك أن لمس الشاشة يعني الحصول على مكافأة؟ وفي الصيف الماضي اختبر الباحثون الجهاز، بحيث ثبتوه في الغابة على أمل أن تتفاعل معه القرود. في اليومين الأولين، لم يظهر أي قرد، لكن في اليوم الثالث، ظهر قرد، ثم قرود أخرى. وعلى مدار جلسات اختبار متعددة، استكشف 16 قرد كابوشين الجهاز أو تفاعلوا معه.

وسوف يشرع العلماء في اختبار نسخ جديدة أكثر تطوراً من الجهاز خلال الأسابيع المقبلة، ويأملون في أن تساهم هذه النسخ في إلقاء الضوء على تطوّر الرئيسيات وذكائها، والإجابة عن أسئلة يستحيل دراستها في المختبر، مثل كيفية تأثير ذكاء القرد على نجاحه وبقائه. وتنقل صحيفة نيويورك تايمز عن بينيتيز أنه "إذا أردنا حقاً فهم كيفية اتخاذ الرئيسيات القرارات، وكيفية استخدامها هذه الأدمغة الكبيرة التي تطورت لديها، فعلينا أن نضع ذلك في سياق العالم الذي تعيش فيه".