القبلة الأولى... قبل أكثر من 21 مليون عام

- كشفت دراسة حديثة أن التقبيل يعود لأكثر من 21 مليون عام، حيث كان يمارسه السلف المشترك بين البشر والقردة العليا، ويظهر في العديد من الحيوانات، مما يشير إلى جذور تطورية عميقة. - التقبيل ليس سلوكاً عالمياً، حيث أظهرت دراسة أن 46% فقط من الثقافات تمارس القبلة الرومانسية/الجنسية، وهو أكثر انتشاراً في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، ويرتبط بتعقيد المجتمع. - أقدم السجلات المكتوبة للتقبيل تعود إلى بلاد ما بين النهرين نحو 2400 ق.م، مما يعكس الأهمية التاريخية والاجتماعية للتقبيل عبر الثقافات.

كشفت دراسة علمية جديدة نُشرت في مجلة Evolution and Human Behaviour أن التقبيل ليس سلوكاً حكراً على البشر، بل يعود في أصوله التطورية إلى أكثر من 21 مليون عام، وأن السلف المشترك بين البشر والقردة العليا كان يمارسه أيضاً. وأظهرت الدراسة أن هذا السلوك شائع في عالم الحيوان، من الشمبانزي والقرود إلى الذئاب والدببة القطبية، ما يقدّم أول تصور علمي متماسك عن جذور القبلة وكيفية ظهورها.

مع إعادة الباحثين بناء التاريخ التطوري للتقبيل، تبيّن لهم أن إنسان نياندرتال كان يُقبّل بدوره، وربما تبادل القبل مع البشر في مراحل معينة من التاريخ. ويصعب على علماء التطوّر تفسير لماذا ظهر التقبيل ولماذا استمر، طالما أنه لا يمنح الكائن الحي ميزة مباشرة تساعده على النجاة أو على التكاثر. لكنه مع ذلك حاضر في ثقافات بشرية متعددة وفي سلوك أنواع حيوانية مختلفة.

ولضبط المقارنة، اعتمد الباحثون تعريفاً علمياً صارماً للقبلة باعتبارها تلامساً فموياً مباشراً "مع حركة للشفتين أو أجزاء الفم، ولا تتضمن نقل الطعام". وبالاستناد إلى ملاحظات سلوكية شملت الذئاب، وكلاب السهول، والدببة القطبية ــ المعروفة بقبلها "الرطبة" ــ وطيور القطرس، بنى العلماء "شجرة عائلة تطورية" ترصد اللحظة المرجّحة لنشوء القبلة. وأكدت الباحثة الرئيسية، الدكتورة ماتيلدا بريندل من جامعة أكسفورد، أن "البشر والشمبانزي والبونوبو جميعهم يُقبّلون"، ما يدعم فرضية أن السلف المشترك بينهم كان يفعل ذلك أيضاً. وأضافت: "نعتقد أن التقبيل تطوّر قبل نحو 21.5 مليون سنة لدى القردة الكبيرة". أشارت دراسة سابقة حول الحمض النووي لإنسان نياندرتال إلى أن البشر والنياندرتال يشتركون في ميكروب فموي موجود في اللعاب، ما يدل على تبادل اللعاب لمئات آلاف السنين بعد انقسام النوعين.

وعلى الرغم من أن الدراسة تحدد زمن نشوء القبلة في التاريخ التطوري، فإنها لا تقدم جواباً نهائياً عن السبب. وتتراوح الفرضيات بين كونه امتداداً لسلوك تنظيف الفراء لدى أسلاف القردة، أو طريقة حميمة لتقييم صحة الشريك ومدى توافقه. وشددت بريندل على أن "علينا دراسة هذا السلوك بجدية، فهو سلوك نتشاركه مع أقربائنا غير البشر، ولا ينبغي تجاهله فقط لأنه يحمل دلالات رومانسية في الثقافة البشرية".

والقبلة ليست سلوكاً عالمياً في المجتمعات البشرية، حسب ما أشار إليه الباحثون في الدراسة الجديدة. وكانت دراسة نشرت عام 2015 وثقت انتشار التقبيل في 46% فقط من الثقافات. تناولت تلك الدراسة 168 ثقافة حول العالم، وباستخدام طرق قياسية للدراسات العابرة للثقافات، وجدت الدراسة أن أقل من نصف الثقافات التي شملتها الدراسة (46%) تمارس القبلة الرومانسية/الجنسية. وأوضح حينها جاستن غارسيا، الباحث في معهد كينزي في جامعة إنديانا، وهو أحد مؤلفي الدراسة التي نُشرت في مجلة American Anthropologist، قائلاً: "افترضنا أن بعض الثقافات لن تمارس القبلة الرومانسية/الجنسية أو ستجدها استعراضاً غريباً للحميمية، لكننا فوجئنا بأن غالبية الثقافات تقع ضمن هذه الفئة. هذا تذكير حقيقي بكيف يمكن للتركيز الغربي أن يحيز فهمنا للسلوك البشري". وأظهرت الدراسة أن القبلة الرومانسية كانت أكثر انتشاراً في الشرق الأوسط، حيث مارست جميع الثقافات العشر التي شملتها الدراسة هذا السلوك. أما في أميركا الشمالية فمارستها 55% من الثقافات، وفي أوروبا 70%، وفي آسيا 73%. لكن لم يُسجّل أي دليل على القبلة الرومانسية في أميركا الوسطى، ولم يذكر أي أنثروبولوجي يعمل مع مجتمعات أفريقيا جنوب الصحراء أو نيو غينيا أو الأمازون أي دليل على هذا السلوك لدى السكان الذين درسهم. وأظهرت الدراسة أيضاً وجود علاقة بين تعقيد المجتمع الاجتماعي وتكرار القبلة؛ كلما كان المجتمع أكثر تعقيداً وطبقية، زاد تكرار القبلة الرومانسية.

العام الماضي سلط الباحثان الدنماركيا صوفي لوند راسموسن وترويلس بانك آربول الضوء على أقدم سجلات مكتوبة للتقبيل، وهي في بلاد ما بين النهرين (نحو 2400 ق.م) على أسطوانات طينية، مثل أسطوانة بارتون. وثقت هذه الأسطوانة قبلة مرتبطة بالطقوس الدينية والخلق، ما يبين أن التقبيل كان جزءاً راسخاً من الحياة الرومانسية والاجتماعية في الشرق الأوسط منذ أواخر الألفية الثالثة قبل الميلاد. كما أظهرت الدراسة أن التقبيل كان معروفاً لدى الرومان القدماء بأشكاله المختلفة، بدءاً من التحية الودّية وحتى القبلة الرومانسية أو الجنسية، ما يعكس انتشار هذا السلوك عبر ثقافات متعددة.