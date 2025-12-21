القائمة الكاملة للفائزين بجوائز أيام قرطاج السينمائية

فاز فيلم "القصص" للمخرج المصري أبو بكر شوقي بجائزة التانيت الذهبي للأفلام الروائية الطويلة، في الدورة السادسة والثلاثين من أيام قرطاج السينمائية، التي اختُتمت مساء أمس السبت في مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة في تونس العاصمة. وجاء التانيت الفضي من نصيب فيلم "ظل أبي" من نيجيريا للمخرج أكينولا ديفيز، بينما نال فيلم "غرق" للمخرجة الأردنية زين دريعي التانيت البرونزي.

ومنحت لجنة التحكيم جائزة شرفية للفيلم التونسي "صوت هند رجب" من إخراج كوثر بن هنية، إلى جانب تتويج الممثلة سجا كيلاني بجائزة أفضل أداء نسائي عن دورها في العمل نفسه.

أما الفيلم التونسي "وين ياخذنا الريح"، فحصد جائزتي أفضل سيناريو وجائزة الجمهور، فيما نال فيلم "ديا" من تشاد جائزتي أفضل موسيقى وأفضل مونتاج. وحصل الفيلم السعودي "هجرة" على جائزتي أفضل تصوير وأفضل ممثل، التي ذهبت إلى نواف الظفيري. وفاز عاصم علي بجائزة أفضل ديكور عن فيلم "كولونيا" للمخرج المصري محمد صيام. وذهبت جائزة "تي في 5 موند" لأفضل عمل أول إلى المخرجة السودانية سوزانا ميرغني عن فيلم "ملكة القطن".

وفي فئة الأفلام الوثائقية الطويلة، تُوّج الفيلم السنغالي "تعلّق" بالتانيت الذهبي، تلاه الفيلم العراقي "الأسود على نهر دجلة" للمخرج زردشت أحمد بالتانيت الفضي، بينما حصل الفيلم التونسي "فوق التل" للمخرج بلحسن حندوس على التانيت البرونزي، مع تنويه خاص بالفيلم التونسي "زريعتنا" للمخرج أنيس الأسود.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، نال الفيلم المصري "32 ب مشاكل داخلية" للمخرج محمد طاهر التانيت الذهبي، وحصل الفيلم الفلسطيني "مهدد بالانقراض" للمخرج سعيد زاغة على التانيت الفضي، فيما ذهب التانيت البرونزي إلى الفيلم اللبناني "عم تسبح" للمخرجة ليليان رحال، مع تنويه بالفيلم التونسي "العصافير لا تهاجر" للمخرج رامي جربوعي.

أما جائزة "قرطاج للسينما الواعدة"، فكانت من نصيب المخرجة التونسية شريفة بن عودة عن فيلم "حجر - ورقة - مقص"، المعروض ضمن فعاليات المهرجان في الثكنات والسجون، مع تنويه بالفيلم المصري "البحث عن عباس صابر" للمخرجة دينا حسن أبو العلا.

