الفيلم القطري "سعّود وينه؟": الإقناع قبل الاختفاء وبعده

من دون شك، سيكون فيلم "سعّود وينه؟" حجر الأساس للسينما الروائية الطويلة في قطر، وبالضرورة سيُنسب هذا الحدث السينمائي إلى مؤسسة الدوحة للأفلام المولودة قبل 15 عاماً، إذ تربى غالبية العاملين في الحقل الفني داخل مشاريعها من مهرجانات وملتقيات وورش. في هذا السياق جاء الإيجاز الصحافي الذي انعقد ضمن مهرجان الدوحة السينمائي 2025. أخبرنا حمّود الإبراهيم، مخرج كاتب قصة الفيلم أنه إلى جانب اختيار مجموعة من أصدقائه المقرّبين منذ أكثر من 15 عاماً للتمثيل في الفيلم، أجرى أيضاً تجارب أداء لاكتشاف المواهب المتمرسة والواعدة. استغرق تطوير القصة والسيناريو نحو أربعة أشهر، تخلّلها بحث مكثّف لضمان أن يكون "السياق مثيراً ويحتوي أيضاً على جانب كوميدي"، لافتاً إلى أن العمل جرى تطويره بمحلية خالصة سلطت الضوء على المواهب الإبداعية في قطر، سواء أمام الكاميرا أو خلفها.

النتيجة كانت كما رأيناها في العرض السينمائي خلال المهرجان، فيلماً تشويقياً غامضاً مدته 90 دقيقة، تدور أحداثه في ليلة ماطرة داخل مزرعة نائية في قطر، حيث يعيد الشقيقان حمّود وسعّود تنفيذ خدعة سحرية من طفولتهما ورثاها عن والدهما الراحل.

يستكشف "سعّود وينه؟" موضوعات الأخوّة والذنب والإيمان والخط الفاصل بين الوهم والحقيقة، في خلطة لا تتطرف إلى مستوى الدراما العنيفة، حتى تبقى عائلية الهوى، مناسبة للفئة العمرية المحددة للمشاهدة بدءاً من 13 سنة.

قبل 25 عاماً لعب الأب وولداه اللعبة التي تروج في مواقع التواصل من خلال بطانية يظهر الشخص من خلفها ثم بالخدعة، يختفي بلا أي أثر. هنا يبدأ الفيلم بدرس أبوي بسيط "ليس المهم الاختفاء، بل أن تكون مقنعاً". أراد الأب أن تكون هذه اللعبة المثيرة منهجاً في فهم العالم، بأن الأهم هو ما نخلقه من واقع بديل عبر الكلام والأداء.

وحين تقفز الكاميرا ربع قرن، نكتشف أن سعّود ظل مواظباً على أداء الحياة كلها بوصفها لعبة طويلة لم تنتهِ. وبينما نضج حمّود وصار رزيناً، بدا الزمن كأنما لم يمر عليه سوى لجعله أضخم وبكرش. والسؤال الذي يطرحه الفيلم أعمق من تباين بين أخوين: ماذا يحدث حين تصبح اللعبة جدية؟ ماذا يحدث حين يتحقق الإقناع فعلاً؟

دخول شخصية عيسى، الرجل الذي يبدو كأنه خارج من مصح عقلي، متحدياً قوانين الطبيعة، وعارفاً كل شيء، ثم هو ذاته يصحح هذا الفهم ويقول إنه يعرف "ما يقدّر القدَر أن يعرفه"، وهي عبارة لافتة تشير إلى أن المستقبل ذاته غير مكتمل المعرفة، وأن القدر يمضي في احتمالات متشعبة، لا في خط مستقيم.

حمّود، الأخ الرزين المحرج من أفاعيل أخيه، يقف طوال الفيلم في موقع الشاهد والمدافع عن أخيه. حين يُتهم سعّود، يدافع عنه. حين يختفي سعّود، يحاول أن يفهم. وحين تصل الشرطة، يقول حمّود للضابط إن كل ما يعرفه وما قاله وسيقوله عيسى صحيح، رغم أن عيسى لم يتفوه بأي كلمة بعد. هذه اللحظة كاشفة: حمود الآن يلعب اللعبة، يقنع من دون أن يعرف، يؤكد من دون أن يسمع، يؤمن بما لا يُرى. لقد انتقل من موقع المتفرج إلى موقع اللاعب، ولذلك، حين يضرب عيسى الضابط بعصا ويرمي بطانية على حمّود، يختفي فعلاً ليصبح السؤال الجديد "حمّود وينه؟".

في النهاية، عيسى، الذي يعرف المستقبل يسأل: حمّود وينه؟ هذا السؤال يعيد تشكيل السرد كله. ربما اللعبة لا تنتهي أبداً، من يلعبها يختفي فعلاً.

"سعّود وينه؟" لا يفضل تقديم إجابات وحل العقدة عند لحظة الذروة. هو يضاعف الضغط على العقل: إذا كان الإقناع جوهر الوجود، فماذا يقع حين نقنع أنفسنا بالغياب؟

اختار المخرج الدخول في هذا الجانب السينمائي مراهناً على ما قاله إنه تجذر في الحياة القطرية، بالتساوق مع تناول موضوعات قادرة على الوصول إلى الجمهور في الخليج والعالم العربي الأوسع.