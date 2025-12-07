الفيلم التونسي "سماء بلا أرض" يفوز بالنجمة الذهبية لمهرجان مراكش

- فاز الفيلم التونسي "سماء بلا أرض" للمخرجة أريج السحيري بجائزة "النجمة الذهبية" في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، حيث يتناول قصة ثلاث مهاجرات أفريقيات في تونس يواجهن صعوبات الواقع. - منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة مناصفةً للفيلمين الوثائقيين "بابا والقذافي" و"ذاكرة"، بينما حصل أوسكار هدسون على جائزة الإخراج عن فيلم "دائرة مستقيمة". - تجاوز عدد الحضور في المهرجان 47 ألف مشاهد، حيث عُرض أكثر من 80 فيلماً، مما يعكس نجاح الدورة الثانية والعشرين.

فاز الفيلم التونسي "سماء بلا أرض" للمخرجة أريج السحيري بجائزة "النجمة الذهبية" للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته الثانية والعشرين، التي اختتمت يوم السبت في المغرب. تدور أحداث الفيلم حول ثلاث مهاجرات أفريقيات جمعتهنّ الصدفة في تونس، وسط آمالٍ بحياةٍ أفضل، لكنّ أحلامهنّ تصطدم بصعوبات الواقع المرير. وأشادت لجنة التحكيم بالفيلم، مُعلنةً أنّه "عملٌ سينمائيٌّ يجرؤ على مقاربة العالم من منظورٍ مختلف، مستنداً إلى قوّةٍ شاعريةٍ نادرة ورؤيةٍ فنيةٍ منخرطةٍ بعمقٍ في الواقع".

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة مناصفةً للفيلمين الوثائقيين "بابا والقذافي" للمخرجة الأميركية الليبية جيهان الكيخيا، و"ذاكرة" للمخرجة الأوكرانية فلادلينا ساندو. وحصل البريطاني أوسكار هدسون على جائزة الإخراج عن فيلم "دائرة مستقيمة"، وأشادت لجنة التحكيم بالأداء التمثيلي لبطلي الفيلم لوك تيتنسور وإليوت تيتنسور. وتوِّجت الممثلة الإيفوارية ديبورا ناني بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "سماء بلا أرض"، فيما نال البريطاني سوب ديرسو جائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم البريطاني النيجيري "ظل والدي".

وبحسب بيان أصدرته إدارة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، تجاوز عدد الحضور في هذه الدورة، التي شهدت عرض أكثر من 80 فيلماً، 47 ألف مشاهد.

(رويترز)