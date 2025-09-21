فاز الفيتنامي دوك فوك بمسابقة "إنترفيجن" (Intervision)، البديل الروسي لمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" (Eurovision)، التي أُقيمت في موسكو مساء السبت. وشاركت أكثر من 20 دولة في المسابقة التي استضافتها قاعة الحفلات الموسيقية "لايف أرينا" (Live Arena) بحضور نحو 11 ألف متفرج، وبثّتها القناة الأولى الرسمية الروسية.

وحصلت أغنية دوك فوك "فو دونغ ثين فونغ" (Phu Dong Thien Vuong) أو "الملك السماوي لفو دونغ" على 422 نقطة من لجنة تحكيم دولية ضمّت ممثلين عن الدول المشاركة. وجاء في المركز الثاني فريق "ذا نوماد تريو" (The Nomad Trio) من قيرغيزستان برصيد 373 نقطة، ثم القطرية دانا الأمير بـ369 نقطة. وعلى خلاف "يوروفيجن"، لا تسمح مسابقة "إنترفيجن" للجمهور بالتصويت.

🇻🇳 Duc Phuc Wins Intervision 2025—The Global Majority Rises



Vietnam’s Duc Phuc takes first place at Moscow’s Intervision with a Vietnamese-language song, proving that global hits are no longer an English-only domain. This victory signals the end of 500 years of Anglo-Saxon… pic.twitter.com/SB1kFKoMcS — 🅰pocalypsis 🅰pocalypseos 🇷🇺 🇨🇳 🅉 (@apocalypseos) September 20, 2025

وافتُتحت المنافسة، التي استمرت ثلاث ساعات ونصف، برسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي شدّد على أنّ "هذا الحدث يعزّز الحفاظ على الهوية الثقافية"، مضيفاً: "إن احترام القيم التقليدية وتنوع الثقافات هو الفكرة الأساسية للمسابقة، وهو ما يُلهم المشاركين للوصول إلى آفاق فنية عالية".

ويُذكر أنّ روسيا مُنعت من المشاركة في "يوروفيجن" منذ عام 2022، بعد أن شنّت موسكو غزوها على أوكرانيا.

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في إشارة إلى "يوروفيجن"، أنّها "مسابقة ليبرالية وصديقة للمثليين"، مؤكّداً: "لن يكون هناك شذوذ أو سخرية من الطبيعة البشرية".

وقبل وقت قصير من صعود المغنية الأسترالية المولد، فاسيليكي كاراجيورجوس، المعروفة باسم فاسي (Vassy)، وتحمل الجنسية الأميركية والتي كان من المفترض أن تمثل الولايات المتحدة، أعلن مقدّمو الحفل انسحابها. وعزا المنظّمون، الذين شدّدوا على أنّ فاسي تحمل الجنسية الأميركية، القرار إلى "ضغط سياسي غير مسبوق من الحكومة الأسترالية". وكانت فاسي في الأساس مرشحة بديلة، بعد انسحاب الموسيقي الأميركي براندون هوارد، المعروف فنياً باسم "بي هوارد" (B. Howard) يوم الأربعاء لأسباب عائلية مفاجئة.

وشملت قائمة المشاركين جمهوريات سوفييتية سابقة، مثل بيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان، إلى جانب دول شريكة لروسيا ضمن مجموعة "بريكس" (BRICS) من بينها البرازيل والهند وجنوب أفريقيا ومصر وقطر والإمارات العربية المتحدة.

"إنترفيجن 2026" في السعودية

وفازت المملكة العربية السعودية بحق استضافة النسخة الثانية من هذه المسابقة الموسيقية الدولية الكبرى العام المقبل، والتي تهدف إلى أن تكون منصة عالمية تحتفي بالتنوع الفني وتعزّز التبادل الثقافي عبر الموسيقى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الأحد، أنّ هيئة الموسيقى السعودية شاركت في النسخة الأولى من "إنترفيجن"، المُقامة حالياً في موسكو، من خلال عمل غنائي أُنجز خصيصى لهذه المناسبة.

تأسس مهرجان إنترفيجن عام 1965 في تشيكوسلوفاكيا كاحتفال غنائي للدول الحليفة للاتحاد السوفييتي السابق، وأعيد إحياؤه عام 1977 في بولندا بعد توقفه إثر قمع "ربيع براغ" عام 1968، قبل توقفه مجدداً مع انهيار الاتحاد السوفييتي مطلع التسعينيات.

ويأتي إحياء المهرجان اليوم ضمن استراتيجية روسية واسعة لاستخدام "القوة الناعمة" الثقافية لمواجهة النفوذ الغربي في مجال الترفيه والموسيقى. وتركز النسخة الحالية من المسابقة على الدمج بين الموسيقى والهوية الوطنية، وتطمح لجعلها تجمعاً سنوياً لدول عدة يقدمون من خلالها عروضاً حيّة أمام جمهور عالمي واسع، للاحتفاء بالتنوع الموسيقي والتقارب بين الشعوب.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)