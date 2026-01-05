الفوتوغرافيا وحركة الفنون السوداء: تاريخ موازٍ

يستضيف المتحف الوطني للفنون في واشنطن معرض "الفوتوغرافيا وحركة الفنون السوداء 1955- 1985" الذي يقدّم قراءة بصرية شاملة لمرحلة مفصلية في الثقافة الأميركية، كان فيها التصوير الفوتوغرافي حجر زاوية في حركة فنية وثقافية وسياسية امتدت على مدى ثلاثة عقود، من منتصف خمسينيات القرن الماضي حتى منتصف الثمانينيات، في سياق صعود حركات الحقوق المدنية والتحرّر وإعادة تعريف الذات والهوية عبر الفن.

يضم معرض "الفوتوغرافيا وحركة الفنون السوداء" أكثر من 150 عملاً لأكثر من 100 فنان وفنانة، تتنوّع بين التصوير الفوتوغرافي والفيديو والكولاج والتركيبات. وهو أوّل محاولة مؤسّسية بهذا الحجم تتناول التصوير ليس بوصفه وسيطاً توثيقياً محايداً، بل بصفته قوةً فاعلةً في صناعة التاريخ وإعادة صياغة التجربة الثقافية.

يلفت المعرض الانتباه إلى الحضور القوي للصورة الصحافية، فإلى جانب الصور الفنية، نجد أعمالاً اقتربت من قلب الحدث. توثق الكثير من الأعمال مسيرات ووقفات احتجاجية وجنازات رمزية ومشاهد اعتقال واجتماعات. تُعرض هذه الصور باعتبارها جزءاً من السرد العام الذي ساهم بنقل ما يحدث إلى الصحافة والجمهور، وأحياناً في منح الأحداث نفسها زخماً إضافياً. فالعدسة هنا كانت حاضرة إلى جوار المتظاهرين، تنقل تفاصيل الوجوه، والشعارات المكتوبة بخط اليد، وملامح التوتر والخوف والأمل.

ينطلق المعرض من سياق تاريخي أوسع تختلط فيه السياسة بالفن، فالحركة المعروفة باسم حركة الفنون السوداء (Black Arts Movement) غالباً ما تُقدَّم باعتبارها الجناح الثقافي لحركة الحقوق المدنية، وامتداداً لاحتجاج اجتماعي طويل ضد التمييز والعنصرية، ولم تكن الحركة مجرد تيارٍ فنيٍ قائم بذاته، بل هي جزء من مشروع لإعادة إنتاج صورة السود عن أنفسهم خارج القوالب النمطية السائدة.

في هذا السياق لعب التصوير الفوتوغرافي دوراً مركزياً، فهو من جهة وثّق المسيرات والاحتجاجات، ومن جهة أخرى كان لغة للتعبير الذاتي وبناء سردٍ بديل، يضع الكرامة الإنسانية في صدارة المشهد. الصور هنا تكشف، وتجادل، وتستعيد الأحداث، وتمنح أصحابها مساحة للتأمل في الذات والجماعة.

يتألف معرض "الفوتوغرافيا وحركة الفنون السوداء" من أقسام تسهّل متابعة مساره التاريخي والفني. فهناك قسم يركّز على تصوير الذات، وآخر على الحياة اليومية، وثالث يتناول الصور المرتبطة بالحركات الاجتماعية والسياسية. في قسم "تصوير الذات" نجد أعمالاً تستخدم الكاميرا لتثبيت حضورٍ شخصي داخل مشهد عام متحوّل. وفي أقسام أخرى نتابع صور الحياة اليومية مثل العمل والاحتفال والبيت، إذ تُقدَّم الشخصية السوداء بعيداً عن الخطاب الإعلامي النمطي الذي ركّز على العنف أو الفقر. تظهر هنا أعمال تجمع بين الكولاج والصورة الفوتوغرافية، لتصنع ما يشبه أرشيفاً بصرياً يحفظ الذاكرة الجماعية ويعيد تركيبها. يمنح هذا التنوّع إحساساً بأنّنا لا نرى تاريخاً واحداً، بل طبقاتٍ متعددةٍ من القصص والوجوه والعلاقات.

لا يقتصر المعرض على الصور الوثائقية، بل يتناول الفنون التجارية وتصوير الجمال داخل المجتمعات السوداء. تظهر أعمال تُعيد تقديم الجمال الأسود في سياق حديث يرفض الهيمنة المعيارية أو النمطية للصور السائدة في الإعلانات والموضة. تبرز هنا على نحو خاص الصور التي ارتبطت بشعار Black is Beautiful (الأسود جميل)، التي ساهمت بإعادة تعريف مفهوم الجمال نفسه، ليس بوصفه معياراً جمالياً فحسب، بل بصفته فعلاً ثقافياً يربط الصورة بالكرامة والاعتزاز بالذات. يكشف المعرض كيف استطاع الفنانون التأثير في الثقافة البصرية العامة، وتحويل الصورة من مجرد منتج جمالي إلى موقف سياسي واضح.

ويضم المعرض أعمالاً مفاهيمية ومتعدّدة الوسائط، إذ تتداخل الصورة مع النص، واللغة مع الذاكرة، وتتحوّل الكاميرا إلى أداة للتجريب. تبدو الحركة وكأنها تتقدّم خطوة أبعد، من التوثيق المباشر إلى تأملات أكثر تركيباً حول تمثيل الجسد والهوية والسيطرة على الصورة، كما يضمّ المعرض أعمالاً من أفريقيا ومن مجتمعات الشتات في الكاريبي وبريطانيا، ما يوسّع نطاق التجربة من إطار أميركي محلي إلى حوار بصري عالمي.

ويظهر تباين لافت بين الصور الملتقطة في الاستوديوهات حيث تسيطر الإضاءة والتركيب، وبين الصور الملتقطة في الشارع وساحات التظاهر. صور الشارع أقرب لروح الصحافة، إذ تتسم بالسرعة في الالتقاط والاهتمام بالحدث، مع ميل لتسجيل التفاصيل الصغيرة التي تعكس توتّر اللحظة. على العكس من ذلك، تقدّم صور الاستوديو ملامحاً أكثر هدوءاً وتركيزاً على الهوية الشخصية واللباس والتعبير. ورغم وجود أعمال فيديو وكولاج وتجارب تركيبية، يبقى ثقل المعرض للفوتوغرافيا نفسها، التي تمنحه وحدته العامة، وتكشف تطوّر النظرة لموضوع السود في الصورة عبر ثلاثة عقود.

تقدّم هذه الأعمال تاريخاً آخر موازياً للتاريخ الرسمي. فالمعرض لا يكتفي بإظهار الماضي، بل يضيء على كيفية تشكّل الهوية البصرية في مواجهة خطابٍ إعلامي مسيطر. الصور هنا ليست انعكاساً للعالم فحسب، بل مشاركة فعالة في إعادة صياغته. يذكّرنا المعرض كيف أنّ الصورة قد أصبحت في عالمنا المعاصر وسيلة مهمة للمقاومة والاحتجاج وبناء الذاكرة، وأنها قد تكون أحياناً أكثر بلاغة من النصوص والخطابات.