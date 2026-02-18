الفضائية السورية تعاود البث في رمضان بعد توقفها لأكثر من عام

- تعاود الفضائية السورية البث بعد توقف دام أكثر من عام، مع تجهيز كوادر جديدة ومنظومة تقنية حديثة، لتقديم محتوى يوازن بين الثقافة والترفيه، ويعالج القضايا الخدمية والاقتصادية والاجتماعية. - القناة ستبث خلال شهر رمضان مجموعة من الأعمال الدرامية والبرامج المتنوعة، مثل المسابقات والفتاوى الدينية، مع التركيز على عادات السوريين في الشهر الفضيل، وستكون الانطلاقة الكاملة بعد رمضان. - تهدف القناة إلى الاهتمام بقضايا السوريين بمختلف فئاتهم العمرية، مع تقديم برامج ثقافية واجتماعية وإخبارية، لتعبر عن تطلعات الشعب السوري.

مع بداية شهر رمضان تعاود الفضائية السورية البث بعد غياب دام أكثر من عام، جرى خلاله تدريب كوادر جديدة، واستكمال منظومة التجهيزات الفنية والتقنية، وتجهيز مجموعة من البرامج تتناسب مع المرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول 2024.

وقال المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، علاء برسيلو، عبر الحسابات الرسمية لوزارة الإعلام إن هدف قناة الفضائية السورية "إيجاد توازن بين الثقافة والمعرفة وبين الترفيه... وصون قيم الأسرة السورية". وفي السياق، نقلت الوكالة الرسمية للأنباء (سانا)، عن مدير القناة باني فرعون قوله إن "الرسالة الأساسية للقناة تقوم على تقديم محتوى قريب من الناس، يعالج قضاياهم الخدمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية". وأشار إلى أن القناة "تولي الاهتمام بالأسرة والطفل، بحيث تكون الشاشة مساحة جامعة تعبّر عن تطلعات السوريين"، وفق تعبيره.

وكانت القناة توقفت عن البث بعد إسقاط نظام الأسد في ديسمبر 2024، بسبب تعقيدات أمنية وفنية. وخلال عام التوقف، جرى تدريب كوادر جديدة وتأهيل المنظومة الفنية والتقنية للقناة، وتجهيز برامج تتناسب والمرحلة التي دخلتها البلاد بعد أكثر من 60 عاماً من تحكّم النظام السابق بالإعلام السوري، وتجييره لخدمة أهدافه وسياساته الاستبدادية التي كانت تمجّد حكم الفرد والحزب الواحد.

القناة التي تبثّ عبر قمر النايلسات على التردد 11938، ستقدّم خلال شهر رمضان مجموعة من الاعمال الدرامية الحديثة، وحزمة برامج منوعة، على أن تكون الانطلاقة الكاملة لها بعد شهر رمضان المبارك، بحسب مدير العلاقات العامة، عدنان الإمام، والذي أوضح لـ"العربي الجديد"، إن الدورة الرمضانية تتضمن برامج مسابقات، وفتاوى دينية، فضلاً عن برامج أخرى تتناول عادات السوريين في الشهر الفضيل. كما لفت إلى أن القناة ستبث 12 مسلسلاً درامياً منها: "عرين الذئاب" و"بيت الأحلام" و"عدم المؤاخذة" و"المقعد الأخير"، و"عيلة الملك" و"النويلاتي".

وأشار إلى أن القائمين على القناة "حريصون على الاهتمام بكل قضايا السوريين بمختلف فئاتهم العمرية"، موضحاً ان الانطلاقة الحقيقية للقناة بعد رمضان "ستتضمن برامج مختلفة"، مضيفاً: "هناك برامج ثقافية واجتماعية فضلاً عن الإخبارية ونشرات الأنباء التي تتناول الأحداث المحلية على وجه الخصوص".

وكانت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون قد أطلقت، عبر الأثير، في الرابع من فبراير/شباط الحالي إذاعة دمشق بحلتها الجديدة، في ذكرى تأسيسها الـ79، وذلك في دار الأوبرا في العاصمة دمشق. وفي مايو/ أيار الماضي، انطلقت قناة الإخبارية السورية، بوصفها أول وسيلة إعلامية حكومية منذ سقوط نظام الأسد، والذي ترك أجهزة ومعدات متهالكة، فضلاً عن الترهل الإداري، ما أدى إلى تأخير عمل وسائل الإِعلام الوطنية المكتوبة والمسموعة والمرئية.