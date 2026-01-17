الفجوة بين تطوّر الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية تتسع

- كشفت دراسة نوكيا عن فجوة بين تطور الذكاء الاصطناعي وقدرة البنية التحتية الحالية، حيث تتجاوز تطبيقات الذكاء الاصطناعي إمكانات الشبكات التقليدية، مما يفرض ضغوطًا متزايدة على البنية التحتية. - أكدت بالاتفي ماهاجان من نوكيا على ضرورة استثمارات كبيرة في البنية الأساسية لتلبية احتياجات الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أهمية الاتصالية العالية والسعة الضخمة وزمن الاستجابة المنخفض. - حذرت الدراسة من نقص محتمل في الطاقة لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي، داعية إلى تبسيط الأطر التنظيمية وتوجيه الاستثمارات لتحديث الشبكات وتسريع الابتكار.

أشارت دراسة لشركة نوكيا في الولايات المتحدة وأوروبا إلى أن الذكاء الاصطناعي يتطوّر بوتيرة تفوق قدرة البنية التحتية الحالية على مواكبته. وأجرت الشركة بحثَين منفصلَين في المنطقتَين، شملا أكثر من ألفي مسؤول رفيع في قطاع التكنولوجيا، بهدف تحليل الفجوات بين طموحات الذكاء الاصطناعي والواقع الفعلي لإمكانات الشبكات. وخلصت النتائج إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي "تتجاوز قدرات الشبكات المصمّمة أساساً للاستخدامات الاستهلاكية التقليدية" مثل التصفح وبث الفيديو. فهذه التقنيات تنتج كميات هائلة من البيانات التي يجب رفعها ومعالجتها في الشبكات المركزية، ما يخلق ضغطاً متزايداً على البنية التحتية ويجعلها غير قادرة على تلبية متطلبات الجيل الجديد من التطبيقات الذكية.

ونقل موقع أكسيوس الإخباري عن رئيسة قسم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في نوكيا، بالاتفي ماهاجان، قولها إنّ هذه التكنولوجيا قد تواجه قيوداً عالمية إذا لم تُنفّذ استثمارات كبرى في البنية الأساسية، وأضافت أن "الموجات القادمة من دورة الذكاء الاصطناعي تتطلب شبكات أكثر تقدماً ومصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجاته، مع ضخ استثمارات كبيرة لتعزيز قدرات الشبكة. فالاتصالية العالية، والسعة الضخمة، وزمن الاستجابة المنخفض باتت عناصر جوهرية لإعادة تشكيل تفاعل الأجهزة والصناعات وحياة البشر مع تسارع التطور في الذكاء الاصطناعي".

وأبرزت الدراسة جانباً آخر من التحديات، إذ حذّر المشاركون في الولايات المتحدة وأوروبا من "نقص محتمل في الطاقة" اللازمة لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي. فشبكات الكهرباء الحالية وُضعت قبل سنوات طويلة من دون الأخذ في الاعتبار الأحمال المستمرة والكثيفة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، ما يؤدي إلى اختناقات تعرقل التوسّع.

ومع ارتفاع كثافة الحوسبة ومعدلات الاستخدام والتشغيل المتواصل، أصبحت كفاءة الطاقة وتوفرها من أهم العوامل المقيّدة لنمو البنية التحتية الرقمية، ودعت شركة نوكيا إلى تبسيط الأطر التنظيمية وتعزيز الوضوح التشريعي بما يسمح بتوجيه الاستثمارات إلى الشبكات في التوقيت المطلوب. وقالت ماهاجان: "يتطلب إطلاق الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي عملاً منسقاً بين المشغلين والشركات وصنّاع السياسات وشركاء التكنولوجيا. وتمتلك الولايات المتحدة وأوروبا فرصة فريدة لتحديث الشبكات، وتسريع الابتكار، وضمان تحقيق الذكاء الاصطناعي أثراً فعلياً على نطاق واسع في العالم الحقيقي".