"الفتاة ذات وشم التنين" تعود بمسلسل تلفزيوني

أعلنت شبكة سكاي عن تعاقدها لإنتاج مسلسل تلفزيوني مقتبس من رواية "الفتاة ذات وشم التنين" (The Girl with the Dragon Tattoo) للكاتب الشهير ستيف لارسون، والتي حققت نجاحاً عالمياً كبيراً. ومن المقرر أن يتكون المسلسل الجديد من ثماني حلقات، وسيُصنّف ضمن أعمال "سكاي" الأصلية، وذلك بالتعاون مع شركة ليفت بانك بيكتشرز (Left Bank Pictures) للإنتاج.

سيكتب المسلسل ويشرف على إنتاجه كل من ستيف لايتفوت، المعروف بأعمال مثل مسلسلي "سبايدر نوار" (Spider-Noir) و"هانيبال"، وأنجيلا لامانا التي شاركت في كتابة "ذا هانتينغ أوف بلاي مانور" (The Haunting of Bly Manor). وسينضم إليهما في فريق الإنتاج التنفيذي عدد من المنتجين البارزين، من بينهم آندي هاريس وشارلوت مور من شركة ليفت بانك بيكتشرز، إضافة إلى سام هويل ممثلاً عن شبكة سكاي، والمنتجان العالميان إيمي باسكال وسكوت رودين.

يمثّل هذا المشروع خطوة جديدة لإعادة إحياء عالم لارسون الروائي الشهير على الشاشة الصغيرة، بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها الاقتباسات السينمائية السابقة للرواية، سواء في النسخة السويدية الأصلية أو النسخة الأميركية التي أخرجها ديفيد فينشر. صدر فيلم "الفتاة ذات وشم التنين" عام 2011، وهو من بطولة روني مارا ودانيال كريغ وستيلان سكارسغارد. يؤدي كريغ دور صحافي يُدعى ميكائيل بلومكفيست يُحقّق في ملابسات اختفاء امرأة، ويستعين بجهد ليزبيث سالاندر (أدّت دورها مارا ببراعة)، وخبراتها في الكمبيوتر واختراقه، ليكتشفا أن قاتلاً متسلسلاً يقف وراء الأمر، لتبدأ مغامرة معرفة هوية المجرم. وصدر الفيلم نفسه، عام 2009، بنسخة سويدية، أدّت فيها نومي راباس دور البطولة، لكنه لم يلق رواج النسخة الأميركية.

من المتوقع أن يركز المسلسل على تقديم رؤية درامية أعمق للشخصية الأيقونية ليزبيث سالاندر في إطار إنتاجي ضخم يتماشى مع تطلعات شبكة سكاي في سوق الدراما العالمية.