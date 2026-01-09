"العميل السري" البرازيلي: تلاعب بأنواع سينمائية

- فيلم "العميل السري" للمخرج كليبر ميندونسا فيلهو يعيد أجواء السبعينيات بدقة من خلال استخدام العناصر الزمنية، مما أكسبه جائزة الإخراج في مهرجان "كانّ" 2025. - تدور القصة حول لوسيانو، الذي يحاول بناء حياة جديدة في ريسيفي البرازيلية وسط قضايا الفساد والعنف، لكن الفيلم يعاني من بطء السرد وتشتت الحبكة. - رغم الإيقاع البطيء والمونتاج الرديء، تتحسن الأحداث في الساعة الأخيرة بمطاردة مثيرة، مما يعكس التزام فيلهو بصراعات السلطة.

هذا فيلم اشتغل على الأجواء، ونجح بذلك، خاصة أن الأجواءَ إعادةُ خلق السبعينيات الفائتة. ليست هذه مهمة يسيرة، إذ لا يكفي وضع سيارة فولكسفاكن هنا وهناك، واعتماد أزياء الفترة وتسريحاتها، والعودة إلى أساليب العمل فيها، كاستخدام آلة كاتبة، وتسجيل حوارات على مسجّلة كاسيت، واستعمال شرائط BASF، واللجوء إلى أجهزة هاتف عمومية في الطرقات، أو هواتف سوداء في المكاتب. لا يكفي هذا لاستعادة أجواء فترة محددة زمنياً. هناك تمكنٌ من استخدام هذه الأدوات، بوضعها في مكانها الصحيح، والإحساس بتلقائية وجودها في مشهد، للإيحاء بواقعية زمنه.

في ذلك، برع البرازيلي كليبر ميندونسا فيلهو (1968) في "العميل السري" (2025)، الفائز بجائزة الإخراج في الدورة الـ78 (13 ـ 24 مايو/أيار 2025) لمهرجان "كانّ"، بفضل بحث مطوّل في السجلات، ساعده على تخيل البرازيل في سبعينيات القرن الماضي بدقة أكبر، وإدماجه هذه العناصر المختلفة في السيناريو (فيلهو)، ما أضفى عليه أكبر قدر ممكن من الواقعية.

امتلأت المشاهد الأولى للوسيانو (فاغنر مورا، جائزة التمثيل في مهرجان "كانّ") بالوعود. حين توقف في محطة وقود، على طريق صحراوي، تكاد حرارة الشمس تصل بإشعاعها المبهر، ومعها رائحة جثة متعفّنة ملقاة منذ أيام جانباً، ومغطاة بالورق المقوى، بينما كلاب تعوي محاولة الهجوم عليها. مع وصول شرطيين إلى المكان، وقفزهما على الغنيمة (لوسيانو)، وما تحمله من مقتنيات، بدلاً من الاهتمام بالجثة، يكتمل المشهد العبثي. كأي بداية لهذا النوع السينمائي، هناك تأويلات عن بطل لم تُعرف هويته بعد، وفساد شرطة، وانفلات وعنف. ما يُشبه هذا الحدث الثانوي يحفل الفيلم به، من دون ترابط واضح بينها، خاصة في نصفه الأول، الذي ينقضي بصعوبة.

في فيلمٍ مدّته 160 دقيقة، هناك انتظار طويل قبل الدخول في القصة. في الصالة (يُعرض الفيلم حالياً في باريس)، نام البعض، وغادر آخرون، وصَبر الباقون ولقوا نتيجة صبرهم. فهذه الأحداث، الصغيرة والمتناثرة والمتكررة التي لم تخدم الحبكة، زادت الغموض غموضاً من دون مبرّر، إلاّ إذا اعتُبرت استعراضاً إخراجياً بأسلوب إدراجها في السرد.

البطل الأربعيني، الهارب من ماض مضطرب، وصل إلى مدينة ريسيفي، آملاً ببناء حياة جديدة فيها، قرب ابنه الصغير. لكنه لم يحسب حساباً لتهديدات القتل التي تتربص به وتهدّده، في فترة مضطربة سياسياً، في برازيل 1977. في نصفه الأول، لا يكشف الفيلم قصته، وأسباب هربه، ولا دوافع التهديدات. يتابع فقط مجيئه إلى بلدة جديدة، وسكنه في مسكن "لاجئين" (يُفهم بعد وقت طويل أنه للهاربين السياسيين)، انتظاراً لإمكانية استعادة ابنه، المقيم مع الجدّ منذ موت الأم بطريقة غامضة، وهو يرسل إلى والده بانتظام رسومات، تعبيراً عن اشتياقه.

هذه إطالة استغرقت مشاهد عدّة، ولم تخدم السرد. في المدينة، حيث تبلغ احتفالات الكرنفال السنوي ذروتها، يحلو للكاميرا (إيفغِنيا ألكسندروفا) التجوّل في الأمكنة، واستجلاب قصص صغيرة، تكثر معها المشاهد غير المجدية، وحوارات وثرثرات اجتماعية وسياسية تُفقِد حماسة المتابعة مع شخصيات لا تدري من هي، ولا لما تفعل ما تفعل. وبناء على وجودها، تتداخل عناصر أخرى، فيفقد السرد متعته بين قضايا متنوعة، كعلاقة مريبة تجمع رجال شرطة فاسدين بقاتلين مأجورين في البلدة نفسها، وصالة سينما يعمل فيها الجدّ، وتعرض "الفك المفترس" (1975) لستيفن سبيلبيرغ، ليُربط بمشاهد أسطورية عن هجوم "الساق المشعّرة" في المدينة على سكانها (أسطورة مستوحاة من قصة شعبية في الفولكلور البرازيلي، نشأت في المدينة هذه، تصف مخلوقاً خارقاً على هيئة ساق مقطوعة بيضاء مشعّرة، ذات أظافر طويلة، تهاجم الناس بالركلات). كما يعبر سريعاً، في الصالة نفسها، "الرائع" (1973) لفيليب دو بروكا، مع جان بول بلموندو في دور عميل سري (أهناك سبب آخر لتسمية الفيلم بـ"العميل السري"؟). كلّها بدت خيوطاً مضلّلة ومتشابكة ولا تُحصى، وبعضها بعيد عن الحبكة الرئيسية، استخدمها فيلهو لإغناء فيلمه بكل الأنواع السينمائية.

مؤكّد أن الأجواء التي رسمها فيلهو ممتعة، لكنها، رغم لقطات ناجحة أيضاً، لا تكفي للمتابعة، خاصة في هذا النوع السينمائي. كان يُمكن للقصة أن تكون مثيرة، لولا المونتاج (إدواردو سيرّانو وماتيوس فارياس) الرديء بتركه المَشاهد تتتابع من دون تسلسل منطقي، إلى بطء الإيقاع، وسرْد الكثير مما يعتمد الغموض كمبدأ أساسي، ولا تُستكشف حبكته الرئيسية، وتُضاء مناطق مظلمة فيها إلا بعد طول انتظار، كقطع اللغز التي تتجمع تدريجياً، بعد أن شتّتتها حبكات فرعية زائدة، من دون أن تُثري الشخصيات الرئيسية والقصة.

لكن، في الساعة الأخيرة، تبدّل أسلوب فيلهو. فبعد تلاعبه بقواعد السينما وأنواعها، وابتعاده عن الإثارة التقليدية للنوع البوليسي السياسي، بدا كأنه اكتفى بكل ما أراد إدراجه، لينحو إلى الحركة والسرعة، وضخّ معلومات طال انتظارها، إلى درجة أن معرفتها لم تعد مشوّقة. ثم تبدأ مطاردة مثيرة ودموية، ترضي صبراً نَفَد.

ظهر كليبر ميندونسا فيلهو مؤلفاً سينمائياً رائداً منذ بدايته، مع "ضوضاء الصخور الخطرة" (2012)، ثم "أكواريوس" (2016). والأجواء المثيرة في "العميل السري" تُذكّر بـ"باكوراو" (2019). كما أنه مخرج سينمائي مرهف وملتزم في اهتمامه بصراعات السلطة.