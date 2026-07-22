- تأثير "تيك توك" على الجريمة المنظمة: تُظهر الدراسة كيف تُستخدم منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة "تيك توك"، من قبل عصابات الجريمة لتعزيز نفوذها واستقطاب الشباب عبر خوارزميات تروج للمحتوى العنيف. - الأبعاد الاجتماعية والسياسية: تصاعد الجريمة في الداخل الفلسطيني مرتبط بعوامل مثل الفقر والتمييز البنيوي، مع ضعف إنفاذ القانون، مما يزيد من تعقيد الوضع ويجعل الفلسطينيين ضحايا رئيسيين. - استراتيجيات العصابات: تستغل العصابات "تيك توك" لنشر محتوى يروج للعنف، إدارة النشاط الإجرامي، وتعزيز التواصل الداخلي، مما يوسع دائرة الزبائن ويعزز نفوذها.

تحولت منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً "تيك توك"، إلى فضاء يُستخدم لإعادة تشكيل صور القوة والنفوذ. من الأمثلة على ذلك، توظيف عصابات الجريمة المنظمة في الداخل الفلسطيني هذا الفضاء لبناء النفوذ، وتوسيع شبكاتها، واستقطاب جمهور جديد، خاصة من فئة الشباب، وذلك وفقاً لدراسة حديثة صادرة عن "حملة" (المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي).

تفكك الدراسة (أعدتها الباحثة أفنان كناعنة)، وعنوانها "خوارزميات العنف: تحليل السلوكيات والتمثلات والآثار للجريمة المنظمة في تيك توك بالمجتمع الفلسطيني في الداخل"، العلاقة بين الجريمة المنظمة و"تيك توك". وتطرح سؤالاً أساسياً: كيف تحولت خوارزميات المنصة إلى بيئة تساعد على انتشار الخطاب الإجرامي وتطبيعه داخل المجتمع؟

تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت تساهم في إنتاج المعاني والرموز وإعادة تشكيل التصورات الاجتماعية. ترى أن "تيك توك" تحديداً اكتسبت مكانة استثنائية بسبب بنيتها القائمة على الفيديو القصير، وقدرتها العالية على الوصول إلى ملايين المستخدمين خلال وقت قصير، فضلاً عن اعتمادها على خوارزميات توصية تمنح الأولوية للمحتوى القادر على جذب الانتباه وإثارة التفاعل، ما يجعل المحتوى العنيف والصادم أكثر قابلية للانتشار مقارنة بغيره.

سوشيال ميديا منصة تيك توك... الصحة في بريطانيا تقع في فخ الخوارزمية

توضح الباحثة أنها اختارت "تيك توك" لأنها أصبحت المنصة الأكثر حضوراً بين الشباب، وهي الفئة الأكثر تأثراً بالمحتوى الرقمي. تشير إلى أن نظام التوصية في المنصة لا يعتمد أساساً على عدد المتابعين، كما هو الحال في منصات أخرى، بل على تحليل اهتمامات المستخدم وسلوكه، ما يسمح لأي مقطع فيديو بالوصول إلى جمهور واسع خلال ساعات قليلة إذا حقق نسب تفاعل مرتفعة.

تضيف أن هذا النموذج يجعل المستخدم ينزلق تدريجياً نحو استهلاك مزيد من المحتوى المتشابه، في ظاهرة تعرف بـ"جُحر الأرنب" (Rabbit Hole)، إذ تقوده الخوارزمية إلى سلسلة متواصلة من الفيديوهات ذات الطابع نفسه، حتى وإن لم يكن يبحث عنها في البداية. تستند الدراسة في هذا التحليل إلى أبحاث أكاديمية دولية وتقارير صادرة عن منظمة العفو الدولية ومؤسسة ريسيت أستراليا (Reset Australia) حول خوارزميات "تيك توك" وتأثيرها على المستخدمين، خاصة المراهقين.

على الرغم من تركيز الدراسة على "تيك توك"، فإنها تؤكد أن المنصة ليست السبب الوحيد لتصاعد الجريمة، إذ تعمل ضمن بيئة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة. وتربط بين انتشار الجريمة المنظمة في الداخل الفلسطيني وعوامل متعددة، تشمل الفقر، والتهميش، والتمييز البنيوي، وضعف البنى الثقافية والترفيهية، والتفكك الأسري، إضافة إلى قصور إنفاذ القانون.

وتستعرض حجم تصاعد الجريمة المنظمة خلال العقدين الأخيرين، وتبين أن عدد ضحايا جرائم القتل في الداخل الفلسطيني ارتفع ارتفاعاً غير مسبوق. فبين عامي 1980 و2000، لم يتجاوز عدد الضحايا نحو 100 قتيل، بينما ارتفع العدد إلى نحو 1700 قتيل منذ عام 2000 حتى عام 2021. كما تواصل المنحنى التصاعدي في السنوات الأخيرة، إذ بلغ عدد الضحايا 96 في عام 2020، و126 في 2021، و116 في 2022، ثم قفز إلى 245 في 2023، و230 في 2024، وصولاً إلى 252 ضحية خلال عام 2025، وفق البيانات التي أوردتها الدراسة نقلاً عن مصادر بحثية وإعلامية متعددة.

تشير الدراسة أيضاً إلى أن الفلسطينيين يشكلون نحو 20% من سكان المناطق المحتلة عام 1948، لكنهم يمثلون أكثر من 80% من ضحايا جرائم القتل، وهو تفاوت تعتبره مؤشراً إلى عمق الأزمة البنيوية المرتبطة بانتشار الجريمة المنظمة. تستند الدراسة إلى مفهوم "سوسيولوجيا الإجرام الرقمي"، الذي يرى أن التكنولوجيا تمثّل جزءاً من بنية العصابات التنظيمية.

وبحسب هذا الإطار، فإن المنصات الرقمية تساعد الجماعات الإجرامية على تنظيم نشاطها، وتوسيع شبكاتها، وتعظيم أرباحها، وتقليل المخاطر المرتبطة بأعمالها، فضلاً عن إعادة إنتاج صورتها أمام الجمهور. كما تستعرض الدراسة ثلاثة أنماط رئيسية للجريمة المرتبطة بالفضاء الرقمي، هي: "جرائم التقليد" التي يقلد فيها الأفراد ما يشاهدونه عبر الإنترنت، و"جرائم الأداء" التي تُرتكب بهدف تصويرها ونشرها، و"الجرائم بدافع الشهرة" التي يكون الهدف منها اكتساب الاعتراف الاجتماعي وتحقيق الانتشار الرقمي، وتؤكد أن هذه الأنماط أصبحت أوضح مع تطور منصات الفيديو القصير مثل "تيك توك".

يشكل الفلسطينيون 20% من سكان الداخل وأكثر من 80% من ضحايا جرائم القتل

تكشف أن استخدام عصابات الجريمة المنظمة لـ"تيك توك" لا يقتصر على نشر مقاطع مصورة من حوادث إطلاق النار أو استعراض الأسلحة، بل يمتد إلى بناء منظومة إعلامية متكاملة تخدم أهدافها التنظيمية والاجتماعية، وتساهم في ترسيخ حضورها داخل المجتمع.

وبحسب الباحثة، فإن المنصة أصبحت تؤدي خمس وظائف رئيسية لصالح العصابات: إدارة النشاط الإجرامي، وبناء الهوية الإجرامية، وصناعة الهيبة والشرعية الرمزية، وتعزيز التواصل الداخلي، والتأثير في الرأي العام، ما يجعلها جزءاً من البنية التنظيمية للجريمة، وليس مجرد وسيلة لنشر المحتوى.

توضح أن بعض الحسابات تستخدم "تيك توك" للتواصل المباشر مع الجمهور، والإعلان عن خدمات غير قانونية، والترويج لأنشطة العصابات. ورصدت منشورات تعرض المساعدة في تهريب فلسطينيين من الضفة الغربية إلى الداخل، إلى جانب منشورات تتعلق بتزوير تصاريح العمل.

ويتفاعل المستخدمون مع هذه المنشورات بالسؤال عن الأسعار، وطرق العبور، وتجارب سابقة، ما يعكس تحول المنصة إلى مساحة لتسويق خدمات إجرامية تسويقاً شبه علني. تشير الدراسة إلى أن هذه الأنشطة تعكس توظيفاً منظماً للمنصة في توسيع دائرة الزبائن والوصول إلى جمهور يصعب الوصول إليه عبر الوسائل التقليدية.

تبيّن الدراسة أن المحتوى المنشور يشمل بناء صورة ذهنية للعصابة قبل وقوع هذه الجرائم. فالمقاطع المصورة تتضمن استعراض الأسلحة، والسيارات الفارهة، والأموال، والمطاردات مع الشرطة، والاحتفالات، إضافة إلى استخدام موسيقى وشعارات ورموز ثقافية تمنح هذه المشاهد طابعاً بطولياً، ما يسهم في تقديم المجرم بوصفه شخصية تمتلك القوة والهيبة والنفوذ. ترى الدراسة أن هذا النوع من المحتوى يحول الجريمة من فعل يُدان مجتمعياً إلى استعراض بصري قابل للإعجاب والمشاركة وإعادة النشر، ما يمنح العصابات رأسمالاً رمزياً داخل الفضاء الرقمي.

وتخصص الدراسة فصلاً كاملاً لشرح الكيفية التي تُبنى بها الهوية الإجرامية عبر "تيك توك". فبحسب نتائجها، يشارك عدد كبير من أفراد الصعابات في إنتاج المحتوى وإعادة نشره والتفاعل معه، وهو ما يخلق سردية جماعية قائمة على قيم الولاء، والأخوّة، والثأر، والانتقام، والهيمنة، مقابل شيطنة الخصوم ووصمهم بالخيانة أو الضعف.

ومن أخطر ما رصدته استخدام "تيك توك" لإرسال رسائل تهديد مباشرة؛ إذ وثقت منشورات تحمل تهديدات صريحة لعائلات أو عصابات منافسة، بعضها يحدد أسماء الأشخاص المستهدفين، ويعد بالانتقام والثأر، فيما تستخدم منشورات أخرى عبارات تؤكد أن "الحساب لم يُغلق بعد"، أو أن الرد قادم، ما يحوّل المنصة إلى امتداد للصراع الدائر على الأرض. تؤدي هذه الرسائل ثلاث وظائف في الوقت نفسه: تخويف الخصوم، ورفع معنويات أفراد العصابة، وإقناع الجمهور بأن الجماعة قادرة على تنفيذ تهديداتها.

تتعامل العصابات مع النشر على "تيك توك" باعتباره جزءاً من عمل منظم يشبه المؤسسات الإعلامية، إذ حللت الباحثة عينة من 60 منشوراً مرتبطاً بالجريمة المنظمة، معتمدة على المقابلات، والتحليل النوعي، وتحليل الخطاب، والاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي في جمع وتصنيف المواد السمعية والبصرية.

وأظهرت النتائج أن هذه المنشورات حققت أكثر من 29.4 مليون مشاهدة، إلى جانب 671 ألف إعجاب، وأكثر من 84 ألف مشاركة، ونحو 58 ألف عملية تنزيل، إضافة إلى آلاف التعليقات، ليصل إجمالي التفاعلات إلى أكثر من 30 مليون تفاعل، بمتوسط يقارب 97 ألف تفاعل لكل منشور. وتلفت الدراسة إلى أن هذه الأرقام تعكس نجاح العصابات في استثمار خوارزميات "تيك توك" للوصول إلى جمهور واسع، بما يشبه وجود جهاز إعلامي متخصص داخل هذه الشبكات الإجرامية.

لماذا تنتشر هذه الفيديوهات بهذه السرعة؟ السبب يعود إلى تصميم المنصة نفسها. فخوارزميات "تيك توك"، القائمة على اقتصاد الانتباه، تمنح أولوية للمحتوى الأكثر إثارة وصدمة، لأنه يحقق معدلات مشاهدة وتفاعل أعلى، ما يزيد فرص ظهوره أمام مستخدمين جدد حتى لو لم يكونوا يبحثون عنه. وتحذر الدراسة من أن هذه الآلية تجعل المحتوى العنيف يكاد ينتشر تلقائياً، خاصة بين المراهقين الذين تُعد قابليتهم للتأثر بالمحتوى الرقمي أكبر مقارنة بالفئات العمرية الأخرى.

تركز الدراسة أيضاً على التأثيرات العميقة التي يتركها هذا المحتوى في المجتمع، محذرة من أن الخطر يكمن في تحويل مشاهد العنف تدريجياً إلى مشاهد مألوفة، بل وجذابة لدى بعض الفئات، خصوصاً المراهقين والشباب.

وتخلص إلى أن الحضور الكثيف للمحتوى المرتبط بالجريمة على "تيك توك" يؤدي إلى مجموعة من النتائج الاجتماعية والثقافية الخطيرة. فمع تكرار مشاهدة حوادث إطلاق النار، واستعراض الأسلحة، ورسائل التهديد، يصبح العنف جزءاً من المشهد اليومي، ما

يؤدي إلى تراجع الحساسية تجاه الجرائم، وخلق حالة من التبلد العاطفي، إضافة إلى ترسيخ مناخ من الخوف والترهيب داخل المجتمع. كما يسهم هذا المحتوى، بحسب الدراسة، في تقديم العصابات باعتبارها نموذجاً للقوة والنفوذ والمكانة الاجتماعية، وهو ما قد يدفع بعض الشباب إلى تقليد هذه السلوكيات أو محاولة محاكاتها، سواء عبر تبني الخطاب نفسه أو الانخراط في أنشطة إجرامية على أرض الواقع.

تربط الدراسة الظاهرة بسياق سياسي وأمني أوسع، وتشدد على أن تنامي نفوذ العصابات في المجتمع الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة عام 1948 لا يمكن فهمه بمعزل عن سياسات الدولة وأجهزة إنفاذ القانون.

وتشير إلى أن الجريمة المنظمة تحولت خلال العقدين الأخيرين إلى بنية متشابكة امتدت إلى مجالات اقتصادية وسياسية واجتماعية مختلفة، شملت الابتزاز، والاتجار بالمخدرات والأسلحة، وغسل الأموال، وفرض الإتاوات، والتأثير في الأسواق المحلية، وحتى التدخل في بعض الانتخابات المحلية والمشاريع العامة.

وترى أن هذا التوسع يرتبط ببيئة سمحت لها بالنمو، في ظل ما تصفه بضعف سياسات الردع وإنفاذ القانون داخل البلدات العربية، مقارنة بالتعامل مع الجريمة المنظمة داخل المجتمع اليهودي. تذهب الدراسة إلى أن التعامل الرسمي مع الظاهرة اتسم، في كثير من الأحيان، بالإهمال أو التقاعس، وهو ما أوجد فراغاً أمنياً سمح للعصابات بتوسيع نفوذها وفرض حضورها في الحياة اليومية، سواء عبر الترهيب أو النفوذ الاقتصادي أو السيطرة على بعض الأنشطة المحلية.

وتربط كذلك بين تصاعد الجريمة والتمييز البنيوي الذي يواجهه فلسطينيو الداخل، بما يشمل الفقر، والتهميش، وتقليص الخدمات، وضعف الاستثمار في البنى الثقافية والترفيهية. هذه الظروف خلقت بيئة أكثر هشاشة أمام تمدد الجريمة المنظمة واستقطاب الشباب إليها.

تستعرض أيضاً ما ورد في تقارير ودراسات سابقة بشأن أداء أجهزة الأمن الإسرائيلية، مشيرة إلى التقاعس في ملاحقة العصابات، وإلى تورط أو تعاون أفراد داخل أجهزة الشاباك مع شبكات إجرامية.

وفي السياق نفسه، تتناول الدراسة قضية انتشار السلاح غير القانوني، مشيرة إلى معطيات نقلتها عن مصادر إسرائيلية تفيد بأن نسبة كبيرة من الأسلحة المستخدمة في الجرائم مصدرها قواعد عسكرية أو مخازن تابعة للجيش والشرطة، وأن أعداد الأسلحة غير المرخصة داخل المجتمع الفلسطيني وصلت إلى مئات الآلاف، وهو ما اعتبرته عاملاً رئيسياً في تصاعد العنف المسلح.