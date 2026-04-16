العرب غائبون عن قائمة مجلة تايم لأكثر 100 شخصية تأثيراً في 2026

- أصدرت مجلة تايم قائمة أكثر 100 شخصية تأثيراً لعام 2026، خالية من الأسماء العربية، وتضمنت شخصيات من مجالات السياسة، الرياضة، الطب، الثقافة، والعلوم، موزعة على ست فئات: القادة، الرواد، المبتكرون، العمالقة، الأيقونات، والفنانون. - شملت فئة القادة شخصيات مثل دونالد ترامب وزهران ممداني، بينما تضمنت فئة الرواد دولوريس هويرتا وغريغوري ريد وايزمان، وفئة العمالقة سوندار بيتشاي وأليكو دانغوتي. - برزت في فئة الأيقونات شيرين عبادي وفيكتوريا بيكهام، بينما شملت فئة المبتكرين مؤسسي أنثروبيك، واحتوت فئة الفنانين على لوك كومبز وكوكو جونز.

خلت قائمة أكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم لعام 2026، التي أصدرتها مجلة تايم الأميركية أمس الأربعاء، من أيّ اسم عربي. وضمّت القائمة شخصيات من مجالات مختلفة، من السياسة إلى الرياضة، مروراً بالطب والثقافة والعلوم، ووزّعت على ست فئات رئيسية هي: القادة، والرواد، والمبتكرون، والعمالقة، والأيقونات، والفنانون.

وأوضح رئيس تحرير المجلة سام جايكوبز، في مقال تناول معايير الاختيار، أن إدراج الأسماء في القائمة لا يقوم على معيار عددي ثابت أو على الشهرة المجردة، وإنّما على مقدار التأثير الفعلي للشخصية في العالم، وصلتها بالأحداث والقصص التي ترسم ملامح السنة. وأضاف أنّ إعداد القائمة يستند إلى نقاشات تحريرية مستمرة، ومشاورات مع المحررين والمراسلين والمصادر في أنحاء العالم، فضلاً عن مراجعة الترشيحات التي ترد إلى المجلة بشكل يومي.

وأشار جايكوبز إلى أن المجلة وسّعت في السنوات الأخيرة مفهوم التأثير ليشمل مجالات ترى أنها سترسم المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والمناخ والصحة والعمل الخيري، فضلاً عن مجالات صاعدة مثل صناعة المحتوى الرقمي.

وضمّت فئة القادة أسماء بارزةً، في مقدمتها الرئيس الأميركي دونالد ترامب

وعدد من أفراد إدارته مثل وزير الخارجية مارك روبيو والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إضافةً إلى عددٍ من خصومه مثل عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني وحاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم. كذلك، حضر في القائمة كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والبابا لاوون الرابع عشر، ورئيسة المكسيك كلوديا شينباوم.

وفي فئة الرواد، حضرت أسماء من مسارات متباينة، أبرزها الناشطة العمالية والحقوقية الأميركية دولوريس هويرتا، ورائد الفضاء الأميركي غريغوري ريد وايزمان، وصانع المحتوى والمؤثر الأميركي مستر بيست، إضافةً إلى الطبيبين والباحثين، الأميركي من أصل هندي كيران موسونورو، والأميركية ريبيكا أهرنس نيكلاس، المعروفين بعملهما في مجال الطب الجيني. أما فئة العمالقة، فضمّت أسماء ذات ثقل اقتصادي وثقافي مثل الرئيس التنفيذي لشركة غوغل الأميركي من أصل هندي سوندار بيتشاي، والملياردير النيجيري أليكو دانغوتي، ومصمم الأزياء الأميركي رالف لورين.

وبرزت في فئة الأيقونات شخصيات مختلفة مثل المحامية الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي، ومصممة الأزياء والمغنية البريطانية فيكتوريا بيكهام، والمتزلجة الأولمبية الأميركية كلوي كيم. بينما حضرت في فئة المبتكرين أسماءٌ من عالم التكنولوجيا والإعلام والرياضة، من بينها الشقيقان داريو أمودي ودانييلا أمودي، المؤسّسان لشركة الذكاء الاصطناعي الأميركية أنثروبيك، والرئيس التنفيذي لمنصة يوتيوب الأميركي من أصل هندي نيل موهان، وسائق فورمولا 1 البريطاني لاندو نوريس.

واحتوت فئة الفنانين على أسماءٍ سبق أن ظهرت على أغلفة المجلة خلال الفترة الماضية، مثل المغني الأميركي لوك كومبز والممثلة الأميركية كوكو جونز، إلى جانب المخرج الإيراني الفائز بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي جعفر بناهي، وممثلين أبرزهم الأميركية داكوتا جونسون والبورتوريكي بينيسيو ديل تورو.

وكانت مجلة تايم قد أصدرت عام 1999 قائمة بأكثر 100 شخصية تأثيراً في القرن العشرين، قبل أن تحوّل الفكرة بدءاً من العام 2004 إلى تقليد سنوي، صار من أبرز التصنيفات الإعلامية العالمية. ومن المقرّر أن تعقد المجلة مؤتمراً وحفلاً يحملان عنوان "تايم 100" في مدينة نيويورك خلال إبريل/ نيسان الحالي، لتكريم الأسماء الواردة في القائمة.