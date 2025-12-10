"العربي 2" و"العربي بلس" يعرضان حصرياً حفل Digital Creator Awards

- مجموعة فضاءات ميديا تعزز دورها في دعم المواهب العربية من خلال شراكتها الإعلامية الحصرية مع Digital Creator Awards 2025، حيث ستقوم قناة العربي 2 ومنصة العربي بلس بتغطية شاملة للحدث في ميناء الدوحة القديم. - تشمل التغطية حوارات ولقاءات مع المرشحين والفائزين، مسلطة الضوء على تجاربهم ورؤيتهم لمستقبل صناعة المحتوى العربي، مما يعكس التزام فضاءات ميديا بدعم الابتكار وصناع المحتوى. - نسخة 2025 من الجوائز تقدم فئات متنوعة تشمل الفن، البودكاست، الرياضة، والتعليم، مع إضافة فئة الترفيه، وتبرز تاريخ الدوحة من خلال شراكة مع ميناء الدوحة القديم.

في إطار دعمها المتواصل لتمكين المواهب العربية، وتعزيز صناعة المحتوى الرقمي والابتكار، ستكون مجموعة فضاءات ميديا الشريك الإعلامي الحصري مع فعالية Digital Creator Awards في نسختها الثالثة، وستتولى قناة العربي 2 ومنصة العربي بلس البث الحصري لحفل توزيع جوائزها المقررة إقامته الأربعاء في ميناء الدوحة القديم، الشريك الرسمي للحدث.

وتأتي هذه الشراكة لتؤكد الدور المتنامي لمجموعة فضاءات ميديا في دعم المواهب العربية، وتعزيز حضورها عبر المنصات التلفزيونية والرقمية من خلال نقل الحدث بأعلى مستويات الإنتاج والبث المباشر.

وتقدم قناة العربي 2 ومنصة العربي بلس تغطيةً شاملة لحفل توزيع الجوائز، تشمل حوارات خاصة ولقاءات معمّقة مع المرشحين والفائزين وصنّاع المحتوى المشاركين، بهدف إلقاء الضوء على تجاربهم وقصص نجاحهم، ومعرفة رؤيتهم حول مستقبل صناعة المحتوى العربي.

وقالت "فضاءات ميديا": "يسعدنا أن يكون العربي2 والعربي بلس شريكَي البث الحصري لفعالية Digital Creator Awards 2025 وهي واحدة من أبرز الفعاليات العربية الموجهة للمبدعين في العالم العربي، ونحرص على أن تعكس تغطيتنا شغف هذه الفعالية وروحها الإبداعية، وأن ننقل للمشاهدين تجربة متكاملة تواكب التطور الكبير الذي تشهده صناعة المحتوى. شراكتنا هذا العام تأتي ضمن التزامنا بدعم الابتكار وتشجيع صُنّاع المحتوى، وتوفير منصة عربية تليق بإنجازاتهم وتطلعاتهم".

وتعود جوائز صُنّاع المحتوى إلى الدوحة بعد نجاح لافت حققته النسخة الماضية، والتي حصدت انتشاراً عربياً واسعاً، لتكون نسخة 2025 أكثر شمولية وتطوراً، مع ارتفاع عدد المتقدمين، والفئات المكرّمة، والمصوّتين.

وتغطي فئات الجوائز هذا العام مجموعة واسعةً من الإبداعات الرقمية، تشمل الفن، والأثر الإنساني، والبودكاست، وسرد القصص، والكوميديا، وفئة اليافعين، والرياضة، واللايف ستايل، والتقنية والابتكار، والتعليم، والبث الحي، والسفر والسياحة، والصحة، والألعاب الإلكترونية، والطبخ وفنون الطهي، والعائلة، إضافة إلى فئة الترفيه التي أضيفت حديثاً.

وتحمل نسخة جوائز 2025 بُعداً بصرياً وثقافياً جديداً من خلال شراكة مع ميناء الدوحة القديم، ما يتيح إبراز تاريخ العاصمة القطرية الدوحة ورحلة تطورها عبر الزمن.