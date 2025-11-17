- أعلنت مجموعة فضاءات ميديا عن شراكة إعلامية مع مهرجان الدوحة السينمائي 2025 لتعزيز المشهد الثقافي والإعلامي في قطر، حيث ستكون قناة "العربي 2" شريك البث الرسمي لتغطية المهرجان. - تهدف قناة "العربي 2" إلى تعزيز الحضور الثقافي والفني وتقديم منصة للأصوات السينمائية، مما يسهم في تشكيل الوعي الفني العربي وإلهام الجمهور. - سيواكب "العربي الجديد" فعاليات المهرجان تحريرياً، وأكدت مديرة المهرجان على أهمية التعاون مع "العربي 2" في تعزيز صناعة السينما وتطوير المواهب الإبداعية.

في إطار خطتها للشراكات الإعلامية مع المؤسسات والمبادرات المميزة داخل قطر، أعلنت مجموعة فضاءات ميديا عن شراكة إعلامية مع مهرجان الدوحة السينمائي 2025، الذي تنظّمه مؤسسة الدوحة للأفلام من 20 إلى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، في خطوةٍ تُعزّز الرؤية الطموحة لتطوير المشهد الثقافي والإعلامي في دولة قطر، وتسلّط الضوءَ على الحضور المتنامي لها كمنصة إبداعية وثقافية تجمع المبدعين وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم.

وفي إطار هذه الشراكة ستكون قناة "العربي 2" شريك البث الرسمي لمهرجان الدوحة السينمائي 2025، لتتولّى تقديم تغطية إعلامية متكاملة تشمل بثاً مباشراً لحفل الافتتاح عبر شاشة "العربي 2" ومنصة "العربي بلس"، إضافةً إلى تغطية شاملة لأبرز فعاليات المهرجان، وتقارير خاصة، ولقاءات مع نخبة من المخرجين وصنّاع السينما والضيوف الدوليين، إلى جانب محتوى معمَّق يُبرز القصص الإبداعية والمواهب المشاركة.

وتهدف "العربي 2" من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز الحضور الثقافي والفنّي على شاشاتها، وإتاحة منصة نوعية لتقديم أصوات وتجارب سينمائية تسهم في تشكيل الوعي الفني العربي وتُثري الحوار الإبداعي في المنطقة والعالم.

و"العربي 2" قناة ثقافية عامة، تسعى إلى أن تكون الوجهة الأولى والطبيعية لأي حدثٍ ثقافي، ولكل مثقّف ومبدع عربي، من خلال محتوى يدمج بين العمق الثقافي والإبداع الفني، ويعنى بتقديم محتوى يُلهم الجمهور ويثري المشهد الثقافي العربي.

إلى جانب التغطية التلفزيونية الرسمية عبر شاشة "العربي 2" ومنصة "العربي بلس"، سيواكب "العربي الجديد"، بصفته شريكاً إعلامياً، فعاليات مهرجان الدوحة السينمائي بمتابعة تحريرية معمّقة وتقارير ميدانية وحوارات مع صنّاع الأفلام والضيوف والمشاركين، بما يعزّز حضور المهرجان على المنصات الرقمية والصحافية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة فضاءات ميديا، مؤيد الذيب: "نفخر بالتعاون مع مؤسسة الدوحة للأفلام في هذا الحدث السينمائي البارز الذي يعكس الموقع الريادي لمدينة الدوحة على الخريطة الثقافية العالمية، والشراكة مع مهرجان الدوحة السينمائي تأتي ضمن التزامنا المستمرّ بتطوير منظومة إعلامية لدعم الأحداث المحلية والدولية، وتقديم منصات فعّالة لدعم الإبداع وتمكين صنّاع الأفلام وفتح آفاق جديدة أمامهم". وأضاف الذيب: "وجود قناة "العربي 2" كشريك البث الرسمي يمثل قيمة استراتيجية حقيقية، فهو ليس مجرد منصة نقل وتغطية، بل شريك في إبراز الفكر الإبداعي العربي، وإيصال القصص السينمائية المؤثرة إلى جمهور واسع، عربياً ودولياً، ونثق بأن هذه الشراكة ستُقدّم تجربة متكاملة تُثري الجمهور".

من جهتها، قالت مديرة المهرجان والرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام فاطمة حسن الرميحي: "تسعدنا الشراكة مع قناة "العربي 2" كمنصة بث رسمية لمهرجان الدوحة السينمائي 2025، إذ تجمعنا رؤية مشتركة في دعم صناعة السينما وتطوير المواهب الإبداعية في المنطقة. ويأتي هذا التعاون ضمن رؤية مؤسسة الدوحة للأفلام في تعزيز الشراكات الوطنية والدولية، حيث يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى المهرجان، ومشاركة رسالته الفنية والثقافية مع جمهور أوسع في داخل قطر وخارجها".

وعبّر المدير التنفيذي لقناة "العربي 2" إلياس خوري عن سعادته بأن "نكون جزءاً من هذا الحدث الثقافي المرموق الذي يحتفي بالسينما والإبداع"، وتابع: "نولي في "العربي 2" أهميةً كبيرةً لتقديم محتوى يعكس روح الفنّ والثقافة العربية، ويعزز الحوار السينمائي على مستوى المنطقة والعالم. ستكون تغطيتنا لمهرجان الدوحة السينمائي منصةً تفاعليةً تحتفي بالمبدعين وتقرّب الجمهور من تجاربهم وقصصهم".

ويُقام مهرجان الدوحة السينمائي 2025 بين 20 و28 نوفمبر الحالي، ويشهد عرض 97 فيلماً من 62 دولة حول العالم، ويضمّ أربع مسابقات رئيسية وعدداً من الأقسام الخاصة، إضافةً إلى فعاليات متنوّعة.