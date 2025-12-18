العراق يعتمد أول لائحة لتنظيم الألعاب الإلكترونية

- أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية لائحة لتنظيم الألعاب الإلكترونية لحماية الأطفال والمراهقين من الألعاب العنيفة أو ذات الإيحاءات الجنسية، وضمان حقوق المستخدمين والملكية الفكرية، بعد حظر ألعاب مثل "لودو" و"روبلوكس". - تعتمد اللائحة على تجارب عالمية وتهدف لتعزيز العادات الصحية والسلوكيات المسؤولة، مع حظر الألعاب التي تتيح تواصلاً مباشراً بين البالغين والأطفال لمنع التحرش والابتزاز. - يشير الخبراء إلى أهمية حماية الأطفال من المحتوى الضار في الألعاب الإلكترونية، حيث يمكن أن تؤدي إلى أزمات نفسية تتطلب علاجاً وقائياً.

أقرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية أول لائحة لتنظيم الألعاب الإلكترونية، في خطوة أفادت بأنها تهدف لحماية الأطفال والمراهقين من الألعاب المحرضة على العنف أو التي تتضمن إيحاءات جنسية أو حالات تحرش، وضمان حقوق المستخدمين والملكية الفكرية. وجاءت اللائحة بعد سلسلة حظر لألعاب مثل "لودو" و"روبلوكس" و"فورتنايت" و"الحوت الأزرق"، التي سجلت حالات ابتزاز إلكتروني ومحتوى غير لائق ورهانات مالية، بما يهدد الصحة النفسية للأطفال والمراهقين.

وذكر بيان مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات، أمس الأربعاء، أن اللائحة اعتمدت على تجارب عالمية للألعاب التفاعلية، وتهدف إلى تعزيز العادات الصحية وتشجيع السلوكيات المسؤولة، إضافة إلى حماية الأطفال وتنظيم حقوق المستخدمين وحقوق الملكية.

ولم يوضح البيان بنود اللائحة، لكن مسؤولاً في وزارة الاتصالات قال لـ"العربي الجديد" إنها ترتكز على حماية الأطفال والمراهقين من مخاطر الألعاب المتوفرة على متاجر التطبيقات، مع تنظيم حقوق المستخدم وضمان حقوق الملكية في الوقت ذاته. وأضاف المسؤول نفسه، طالباً عدم ذكر اسمه، أن اللائحة ستحظر الوصول إلى الألعاب التي تتيح تواصلاً مباشراً بالصوت والصورة بين البالغين والأطفال، والتي يمكن أن يستغلها البعض للتحرش أو الابتزاز. وأضاف أن الهدف معالجة الخلل الكبير في سوق الألعاب والحد من نفوذ الشركات التي تتربح على حساب الأطفال.

وفي السياق نفسه، أشار الطبيب الاستشاري في الصحة النفسية عمر الحمداني، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن الدول المتقدمة تدرك أهمية وضع فلاتر حماية للأطفال والمراهقين، وأن كثيراً من حالات العلاج النفسي للأطفال تنجم عن تعرضهم لمحتوى ضار أو التعرف على أشخاص غير أسوياء عبر الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت، مما يستلزم حماية وقائية قبل وقوع الأزمات النفسية.