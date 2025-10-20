العراق يحظر منصة روبلوكس للألعاب بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال

- حظرت الحكومة العراقية لعبة الفيديو "روبلوكس" بسبب مخاوف من إساءة معاملة الأطفال، مشيرة إلى أن اللعبة تعرض الأطفال لمحاولات استغلال وابتزاز عبر الإنترنت وتتنافى مع القيم المجتمعية. - استند الحظر إلى دراسة شاملة أظهرت مخاطر أمنية واجتماعية وسلوكية، مما يضع العراق ضمن دول الشرق الأوسط التي تتخذ إجراءات صارمة ضد المنصات الرقمية لحماية الأطفال. - انضمت العراق إلى قطر، عمان، الكويت، وتركيا في حظر "روبلوكس"، بينما وضعت السعودية والإمارات ضوابط على استخدام القاصرين للمنصة.

أعلنت الحكومة العراقية أنها حظرت منصة ألعاب الفيديو روبلوكس بسبب مخاوف من إساءة معاملة الأطفال، لتنضم بذلك إلى دول أخرى في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنصات الرقمية، ومحاولة تقييد وصول القاصرين إليها.

وقالت الحكومة، في وقت متأخر أمس الأحد، إن الدافع وراء الحظر هو مخاوف من أن اللعبة تسمح بالتواصل المباشر بين المستخدمين بطرق تعرض الأطفال والمراهقين لمحاولات استغلال أو ابتزاز عبر الإنترنت، مضيفةً أن محتواها "يتنافى مع القيم والتقاليد المجتمعية". ولم ترد شركة روبلوكس‭ ‬بعد على طلب من وكالة رويترز للتعليق على الحظر. مع العلم أن الشركة كانت قد قالت في وقت سابق إنها "تحترم القوانين واللوائح في البلدان التي نعمل فيها وتشارك المشرعين المحليين التزامهم تجاه الأطفال".

وأشارت وزارة الاتصالات العراقية إلى أن الحظر في أنحاء البلاد استند إلى دراسة شاملة ورصد ميداني خلص إلى أن "اللعبة تنطوي على عدة مخاطر أمنية واجتماعية وسلوكية".

وتضع هذه الخطوة العراق بين عدة دول في الشرق الأوسط تشدد على تنظيم الألعاب الإلكترونية والمنصات التفاعلية على الإنترنت بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال ومخاوف أخلاقية. ففي وقت سابق من العام الحالي، قامت كل من قطر وعمان والكويت وتركيا بحظر "روبلوكس" لأسباب تتعلق بمخاوف من تحوّلها إلى وسيلة لإساءة معاملة الأطفال، فيما اختارت السعودية والإمارات وضع ضوابط على الأدوات التي يتاح للمستخدمين القاصرين استعمالها، أبرزها تعطيل المحادثات الصوتية والكتابية.

(رويترز، العربي الجديد)