العدل الأميركية تسحب مذكرات استدعاء بحق صحافيي "نيويورك تايمز"

- سحبت وزارة العدل الأميركية مذكرات استدعاء بحق صحافيين في "نيويورك تايمز" بعد تقرير عن مخاوف أمنية تتعلق بطائرة أهدتها قطر لترامب، حيث اعتبرت الصحيفة أن الخطوة محاولة "لترهيب" الصحافة. - كشفت "نيويورك تايمز" أن الطائرة تفتقر إلى أنظمة دفاع مضادة للصواريخ، مما أثار تساؤلات بعد استخدامها من قبل ترامب، الذي نفى وجود مخاوف أمنية وأعلن عن تجهيزات إضافية للطائرة. - رحبت منظمة مراسلون بلا حدود بسحب المذكرات، معتبرة القرار انتصاراً للصحافة واستقلاليتها، مؤكدة أن الحكومة لا يمكنها استخدام صلاحياتها لترهيب المراسلين.

سحبت وزارة العدل الأميركية، الخميس، مذكرات استدعاء أصدرتها بحق صحافيين في صحيفة نيويورك تايمز على خلفية تقرير تناول مخاوف أمنية تتعلق بطائرة أهدتها قطر للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وذكرت "نيويورك تايمز" أن المدعين الفيدراليين أبلغوا محكمة في نيويورك، خلال جلسة أمام القاضي آرون سوبرامانيان، بموافقتهم على "سحب مذكرات الاستدعاء من جانب واحد في الوقت الراهن".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المخاوف الأمنية التي أثارها تقرير "نيويورك تايمز" بشأن طائرة ترامب؟ كيف أثرت هذه القضية على العلاقة بين وزارة العدل الأميركية والصحافة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وكانت "نيويورك تايمز" قد اعترضت على طلب الحكومة الحصول على السجلات الهاتفية للصحافيين وإجبارهم على الإدلاء بشهاداتهم أمام هيئة محلفين كبرى، ورأت أن الخطوة محاولة "لترهيب" الصحافة، وقدمت التماساً لإلغاء مذكرات الاستدعاء.

وجاءت هذه المذكرات بعد نشر الصحيفة تقريراً كشف أن طائرة "إير فورس وان"، التي أهدتها قطر إلى ترامب، تفتقر إلى بعض التدابير الأمنية، بما في ذلك أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ.

وأهدت قطر الطائرة الفاخرة إلى ترامب العام الماضي، بعدما أعرب عن استيائه من تقادم طائرتي الرئاسة الأميركيتين المستخدمتين منذ عام 1990. وأجرى ترامب أول رحلة على متن طائرة بوينغ 747-8 المعدلة في الأول من يوليو/تموز، إلا أن تساؤلات أثيرت بعدما عاد من قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أنقرة، في 10 يوليو/ تموز، على متن الطائرة الرئاسية القديمة، في وقت كانت فيه التوترات بين الولايات المتحدة وإيران تتصاعد.

ونفى ترامب حينها وجود أي مخاوف أمنية، وأعلن أنه سيرسل الطائرة الجديدة إلى قاعدة جوية بريطانية لتخضع لفحص وتجهيز من قبل القوات الأميركية. وفي وقت لاحق، أوضح أن الطائرة تحتاج إلى شهر من أعمال الصيانة والتجهيز لرفع جاهزيتها إلى الحد الأقصى، من دون الكشف عن طبيعة هذه التعديلات.

ومن المقرر أن تسلم شركة بوينغ طائرتين رئاسيتين جديدتين بالكامل للحكومة الأميركية في وقت لاحق من هذا العقد، بعد سنوات من التأخير وارتفاع تكاليف المشروع.

ورحبت منظمة مراسلون بلا حدود بسحب مذكرات الاستدعاء، ووصفت القرار بأنه يمثل "انتصاراً لصحيفة نيويورك تايمز ولكل صحافي يعتمد على مصادر سرية لخدمة المصلحة العامة". وأضافت المنظمة أن المحكمة أكدت مجدداً أن الحكومة "لا يمكنها استخدام صلاحياتها القانونية لترهيب المراسلين أو النيل من استقلالية الصحافة".

(فرانس برس، العربي الجديد)