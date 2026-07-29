- عُثر على المنتج الموسيقي الفرنسي كافينسكي، المعروف بأغنيته الشهيرة "نايتكول"، ميتاً في منزله بباريس، مع فتح تحقيق لتحديد سبب الوفاة، حيث يُرجح أنها ناجمة عن سكتة دماغية. - كافينسكي، أحد رموز حركة "فرنش تتش"، حقق شهرة عالمية بأغنيته "نايتكول" التي أدرجت في فيلم "درايف" وأصبحت الأكثر بحثاً على شازام، محققةً أكثر من 500 مليون استماع على سبوتيفاي. - نعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزيرة الثقافة كاترين بيغار كافينسكي، مشيدين بإسهاماته الموسيقية التي تمزج بين الرقص والحنين.

عُثر على منسق الأسطوانات والمنتج الموسيقي الفرنسي كافينسكي الذي اشتهر عالمياً بأغنيته الإلكترونية "نايتكول" (Nightcall) ميتاً داخل منزله في باريس، وفق ما أعلنت النيابة العامة في العاصمة الفرنسية، اليوم الأربعاء.

وكان كافينسكي، واسمه الحقيقي فنسان بيلورجيه، سيحتفل بعيد ميلاده الحادي والخمسين يوم الجمعة.

ولم تتضح أسباب الموت على الفور، إلا أن النيابة العامة في باريس أعلنت فتح تحقيق لتحديدها. لكنها أكدت أن فرق الطوارئ التي حضرت إلى منزل كافينسكي مساء الثلاثاء لم تعثر على أي مؤشرات تثير الشبهات أو تدل على وجود شبهة جنائية. ونقلت صحيفة لو فيغارو عن مصدر في الشرطة أن الوفاة يُرجح أن تكون ناجمة عن سكتة دماغية، بعدما كان كافينسكي قد اشتكى في الأيام الأخيرة من صداع.

ويُعد كافينسكي أحد أبرز وجوه حركة "فرنش تتش" (French Touch) في الموسيقى الإلكترونية الفرنسية، إلى جانب أسماء بارزة مثل دافت بانك وجاستيس وكاسيوس ودي جي مهدي.

وحققت أغنية "نايتكول" شهرة عالمية بعد إدراجها ضمن الموسيقى التصويرية لفيلم "درايف" (Drive) عام 2011، من بطولة راين غوسلينغ، قبل أن تعيد الفرقة البريطانية "لندن غرامر" تقديمها في نسخة جديدة. وبعد أدائه الأغنية خلال الحفل الختامي لدورة الألعاب الأولمبية في باريس عام 2024، رفقة المغنية البلجيكية أنجيلي والفرقة الفرنسية "فينيكس"، أصبحت "نايتكول" الأغنية الأكثر بحثاً على تطبيق شازام خلال يوم واحد. كما حققت أكثر من 500 مليون استماع عبر منصة سبوتيفاي، فضلاً عن نحو 350 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، لتصبح إحدى أشهر المقطوعات الإلكترونية الفرنسية في العالم.

ونعت شخصيات فرنسية عدة كافينسكي، من بينها الرئيس إيمانويل ماكرون الذي وصفه بأنه "سيظل مصدر فخر لفرنسا إلى الأبد". وقالت وزيرة الثقافة الفرنسية، كاترين بيغار، إن فرنسا فقدت "أحد أكثر أصواتها تميزاً". وأضافت: "اهتز العالم بأسره على إيقاع (نايتكول)، وستواصل موسيقى كافينسكي، التي تمزج بين الرقص والحنين، عبور الأجيال والحدود".

وُلد كافينسكي عام 1975 في ضاحية سين سان دوني شمال شرقي باريس، وكان عازف بيانو عصامياً قبل أن يبدأ مسيرته الفنية مطلع الألفية الجديدة. وشارك في عدد من الحفلات إلى جانب الثنائي الفرنسي الشهير "دافت بانك"، كما تعاون مع أسماء بارزة في مشهد الموسيقى الإلكترونية الفرنسي، من بينها المنتج الموسيقي سيباستيان، ليصبح لاحقًا أحد أبرز رموز هذا التيار الموسيقي.