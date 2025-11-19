العثور على جوهرة تزن 300 كيلوغرام بالقصر الرئاسي في مدغشقر

- اكتشف رئيس مدغشقر المؤقت جوهرة تزن 300 كيلوغرام في القصر الرئاسي، وُصفت بأنها "زمرد في قالب"، وتحتاج لتحليل خبير لتحديد حجم وجودة الزمرد بداخلها، مع وعد بالشفافية في الإجراءات لزيادة إيرادات الدولة. - لم يُفصّل المسؤولون كيفية العثور على الجوهرة، ووصفها وزير المناجم بأنها حلم لهواة جمع التحف، مشيرًا إلى ندرة الزمرد بتركيبته الطبيعية وعدم وجود سجل لحجر مماثل في مدغشقر. - استولى الجيش على السلطة في أكتوبر بعد احتجاجات ضد الرئيس الهارب، مع وعود بإبقاء الحكومة المدنية وإنشاء "محكمة عليا للإصلاحات"، وسط اتهامات بمحاولة انقلاب.

كشف رئيس مدغشقر المؤقت، الذي تولى السلطة في الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي الشهر الماضي، عن جوهرة تزن 300 كيلوغرام قال إنه عُثر عليها في القصر الرئاسي. وعُرضت الصخرة الداكنة، المُرصّعة ببلورات خضراء لامعة، مساء الثلاثاء داخل قصر أمبوهيتسوروهيترا الرئاسي في العاصمة أنتاناناريفو.

ولا تزال هذه الجوهرة، التي وُصفت بأنها "زمرد في قالب"، بحاجة إلى تحليل خبير لتحديد حجم وجودة الزمرد المُطعّم بداخلها. وقال الكولونيل مايكل راندريانيرينا، وهو يقف بجانب الاكتشاف: "هذه ثروة وطنية". وأضاف: "قد تُباع، وسيكون على الوزير شرح الإجراءات التي ستُتّبع لزيادة إيرادات الدولة"، واعداً بـ"شفافية تامة".

لم يُفصّل الوزير كيف ومتى وأين عُثر على الحجر، باستثناء قوله: "عند وصولنا، اكتشفنا هذا الكنز الوطني المذهل" و"لا نعرف سبب إحضاره إلى هنا". ووصف وزير المناجم، كارل أندريامباراني، الحجر الكريم بأنه حلم هواة جمع التحف. وقال: "الزمرد بتركيبته الطبيعية نادر"، مضيفاً أن المسؤولين لم يعثروا على أي سجل لحجر مماثل موثّق في مدغشقر.

واستولى الجيش في مدغشقر على السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد أسابيع من الاحتجاجات ضد الرئيس الهارب، أندري راجولينا. وانضم عدد كبير من الجنود إلى المتظاهرين، وغالبيتهم من الشباب، الذين طالبوا لأسابيع بتحسين ظروف المعيشة. ووعد القادة العسكريون بإبقاء الحكومة المدنية بتشكيلها الحالي، وإنشاء "محكمة عليا للإصلاحات"، يعقبها استفتاء خلال عامين. في المقابل، اعتبر مكتب الرئيس هذه الخطوة "محاولة انقلاب".



