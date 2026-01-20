العثور على المنتج محمد قبنض في ريف دمشق بعد أشهر من اختفائه

- بعد أشهر من الغموض، أعلنت وزارة الداخلية السورية العثور على المنتج محمد قبنض في ريف دمشق، برفقة المخطوف حمزة اللحام، مؤكدةً جهودها المكثفة في البحث والتحري وملاحقة المتورطين في القضية. - أكدت الوزارة حرصها على حماية المواطنين، مشددة على عدم التهاون مع من يهدد أمن المجتمع، ودعت للتعاون مع الجهات الأمنية لتسريع كشف الجرائم. - أوضحت التحقيقات أن قبنض تعرض لاختطاف من عصابة تنتحل صفة أمنية، بهدف الابتزاز المالي وتشويه صورة الوزارة، مما أثار قلق الأوساط الفنية والاقتصادية.

بعد أشهر من الغموض والجدل، أعلنت وزارة الداخلية السورية العثور على المنتج محمد قبنض في ريف دمشق، لتُطوى صفحة اختفاء شغلت الرأي العام الفني والاقتصادي. وأعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الاثنين، العثور على المنتج السوري محمد قبنض في محافظة ريف دمشق، بعد أشهر من اختفائه، مؤكدة أنه كان برفقة مخطوف آخر يُدعى حمزة اللحام، الذي اختُطف قبل نحو شهر، وكانت قضيته قيد المتابعة لدى المباحث الجنائية.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن وحدات الأمن الداخلي باشرت، منذ لحظة الإبلاغ عن اختفاء قبنض، عمليات البحث والتحرّي، واتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات القضية، وملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة، وأشارت إلى أن مجريات التحقيق شهدت محاولات من "بعض المحرّضين" لحرف مسار القضية واتهام الدولة السورية بإخفائه، الأمر الذي أدى، بحسب البيان، إلى إضعاف التعاون والتنسيق مع فريق المتابعة، وتسبّب بصعوبات وتأخير في التقدّم بمسار البحث والتحقيق.

وأضافت الوزارة أنه "بفضل الجهود المكثفة والمتابعة الحثيثة"، تمكّنت وحدات الأمن الداخلي من العثور على قبنض وبرفقته حمزة اللحام، حيث جرى تأمينهما وحمايتهما، فيما باشرت الجهات المختصة استكمال التحقيقات وملاحقة باقي أفراد الخلية التي تقف وراء ما وصفته بـ"الجريمة النكراء".

وأكدت وزارة الداخلية حرصها على حماية المواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم، مشددة على أنها "لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع واستقراره"، كما دعت المواطنين إلى "التعاون الكامل مع الجهات الأمنية، لما لذلك من دور أساسي في حفظ الأمن العام وتسريع كشف الجرائم".

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا قد صرّح في 19 سبتمبر/ أيلول الماضي بأن المنتج محمد قبنض "ليس موقوفاً لدى أي جهة رسمية تابعة للوزارة"، موضحاً أن التحقيقات الأولية أظهرت تعرّضه لعملية اختطاف نفذتها عصابة تنتحل صفة أمنية، بهدف ابتزاز ذويه مالياً وتشويه صورة الوزارة عبر ممارسات غير قانونية. وجاء هذا التصريح عقب إعلان أيهم قبنض أن مجهولين ينتحلون صفة الأمن العام اختطفوا والده واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول 2025، دعت شركة "قبنض للإنتاج الفني" الرئاسة السورية إلى التدخل للكشف عن مصير رئيس مجلس إدارتها محمد قبنض، بعد اختطافه في ريف دمشق، معربة عن ثقتها بقدرة الجهات الرسمية والأمنية على تتبّع الجناة والوصول إلى الحقيقة. ووصفت الشركة، في بيان رسمي، الحادثة بأنها "مؤلمة هزّت أوساط الفن والاقتصاد"، مشيرة إلى أن قبنض كان من أبرز الداعمين للحركة الدرامية والاقتصادية في سورية خلال السنوات الماضية.

وكان أيهم قبنض، نجل المنتج ومدير شركة "أيهم قبنض ميديا"، قد أوضح أن والده اختُطف من أمام مقر الشركة في ريف دمشق، يوم الأربعاء 17 سبتمبر، على يد مجهولين انتحلوا صفة عناصر من الأمن العام، مشيراً إلى أن العملية نُفذت باستخدام سيارتين، جرى اقتياد والده بإحداهما إلى جهة مجهولة، وأن العائلة تواصلت مع الأجهزة الأمنية منذ اللحظة الأولى، من دون التوصل حينها إلى معلومات مؤكدة حول مصيره.