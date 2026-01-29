العثور على الممثلة السورية هدى شعراوي مقتولةً في منزلها

- توفيت الممثلة السورية هدى شعراوي عن عمر يناهز 88 عاماً، حيث عُثر عليها مقتولة في منزلها بدمشق، والمشتبه بها هي عاملة المنزل. - بدأت شعراوي مسيرتها الفنية في الإذاعة السورية في الأربعينيات، وشاركت في أعمال درامية بارزة مثل "باب الحارة" و"أهل الراية"، بالإضافة إلى الغناء في بعض المسلسلات. - من أبرز المسلسلات التي شاركت فيها "بقعة ضوء"، "عيلة خمس نجوم"، "عيلة سبع نجوم"، و"بطل من هذا الزمان"، مما جعلها تحظى بشعبية واسعة.

أعلنت نقابة الفنانين السوريين، اليوم الخميس، وفاة الممثلة هدى شعراوي (88 عاماً). وفي تصريحات أدلى بها نقيب الفنانين مازن الناطور لوسائل إعلام، أكد أنه عُثر على الممثلة مقتولةً داخل منزلها في دمشق. وقال الناطور إنّ المشتبه بها هي عاملة المنزل لدى شعراوي.

في تصريحات لـ"العربي الجديد"، قالت رئيسة فرع دمشق في نقابة الفنانين، تماضر غانم، إن الأنباء الأولية تفيد بأن جريمة قتل الفنانة هدى شعراوي وقعت صباح اليوم داخل منزلها، مشيرة إلى وجود شكوك حول تورط عاملة المنزل الأجنبية التي كانت تعمل لديها.

تؤكّد غانم نفسه أن المعلومات المتداولة لا تزال أولية، وأن النقابة تتابع القضية بانتظار ما ستعلنه الجهات الأمنية رسمياً حول تفاصيل الحادثة، داعية إلى التريث وعدم الانجرار وراء الشائعات إلى حين صدور نتائج التحقيق النهائية.

لا تزال الجهات الأمنية تواصل تحقيقاتها لكشف كامل ملابسات الحادثة ودوافعها، وجمع الأدلة اللازمة، تمهيداً لإعلان النتائج رسمياً للرأي العام، وسط ترقب واسع لما ستؤول إليه التحقيقات.

كانت الممثلة الراحلة (1938 - 2026)، من أولى اللواتي عملن في الإذاعة السورية من خلال مسلسل "صرخة بين الأطلال"، في خمسينيات القرن الماضي. وإلى جانب التمثيل في عدد من الأعمال الدرامية الشهرية، أبرزها "باب الحارة" و"أهل الراية"، شاركت بالغناء في بعض المسلسلات.

كانت من الفنانات اللواتي أسهمن في تأسيس نقابة الفنانين السوريين، ما منحها حضوراً مهنياً إلى جانب مسيرتها الفنية الطويلة.

ومن المسلسلات التي أدّت فيها أدواراً يستعيدها الجمهور من خلالها، بعيداً عن "باب الحارة" الذي امتدّ لأكثر من عشرة أجزاء، شاركت هدى شعراوي في "بقعة ضوء" و"عيلة خمس نجوم" و"عيلة سبع نجوم" و"بطل من هذا الزمان" و"صالون زهرة".