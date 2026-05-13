- التنافس الأميركي الصيني في الذكاء الاصطناعي: تسعى الصين للحصول على تقنيات متقدمة من شركات أميركية مثل "أنثروبيك"، التي رفضت منحها نموذجها الجديد "ميثوس"، مما أثار قلقاً في البيت الأبيض حول نوايا بكين. - التفوق التكنولوجي الأميركي: أعلنت "أنثروبيك" عن نموذج "ميثوس" القادر على اكتشاف ثغرات البرمجيات، مما يمنح الولايات المتحدة تفوقاً في الدفاع السيبراني، بينما تسعى الصين وروسيا للحاق بالركب. - الذكاء الاصطناعي كأصل وطني: تعتبر الحكومتان الصينية والأميركية شركات الذكاء الاصطناعي أصولاً وطنية، مما أدى إلى قيود على الاستثمارات والتعاونات الدولية في هذا المجال.

في سياق التنافس المحموم بين الصين وأميركا حول امتلاك أقوى روبوتات الذكاء الاصطناعي، سَعَت الصين للحصول على أحدث التقنيات من شركة "أنثروبيك"، لكنها مُنعت من ذلك، بحسب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز، التي نقلت عن مصادر مطلعة أن ممثلاً عن مركز أبحاث صيني تواصل مع مسؤولين من "أنثروبيك" خلال اجتماع عُقد في سنغافورة الشهر الماضي، مُصرّاً على أن تغير الشركة موقفها وتمنح بكين إمكانية الوصول إلى نموذجها الجديد والمتطور للذكاء الاصطناعي، لكن "أنثروبيك" رفضت.

ولم يكن هذا طلباً رسمياً من الحكومة الصينية، إلا أن المحادثات في سنغافورة كانت بمثابة تبادل يهدف غالباً إلى تمهيد الطريق لدبلوماسية رسمية ومباشرة. وعندما علم مسؤولون من مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بهذا النقاش خلال الاجتماع أبدوا قلقاً بالغاً. وتقول الصحيفة إن بعض مسؤولي إدارة ترامب رأوا في ذلك مؤشراً آخر إلى أن بكين ستسعى بكل السبل الممكنة للحصول سريعاً على أقوى نموذج للذكاء الاصطناعي أنتجته شركة أميركية حتى الآن، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات.

"أنثروبيك" تهزّ العالم

في إبريل/نيسان، أعلنت شركة أنثروبيك عن نموذج جديد للذكاء الاصطناعي يُدعى "ميثوس"، قادر على اكتشاف ثغرات البرمجيات، ما يسهّل سدّها أو اختراقها. وقد أتاحت الشركة النموذج للحكومة الأميركية وأكثر من 40 منظمة وشركة، لتمكينها من تحديد الهجمات المستقبلية والتحصّن ضدّها، لكنها امتنعت عن طرحه للجمهور بسبب ما قد يعنيه ذلك من أزمة للأمن السيبراني العالمي.

وقد أثارت هذه التقنية مخاوف عالمية، فبالنسبة لمنافسين مثل الصين وروسيا، أظهر هذا الجديد مخاطر التخلف عن الركب في سباق تطوير الذكاء الاصطناعي القوي، إذ تمنح هذه الأنظمة دولاً بعينها تفوقاً في الدفاع ضد الهجمات الإلكترونية، بل وفي شنّها على نطاق واسع. ولسنوات قدّر مسؤولون أميركيون أن نماذج الذكاء الاصطناعي التي طورتها الشركات الأميركية الأكثر تقدماً تسبق أفضل النماذج الصينية بنحو ستة أشهر، والآن مع طرح نماذج "تشات جي بي تي 5.5" من "أوبن إيه آي" و"ميثوس" من "أنثروبيك"، يبدو أن هذا الفارق قد توسّع بشكل كبير، ربما من تسعة أشهر إلى سنة.

تنافس أميركي صيني

مع ذلك، في العام الماضي، أظهرت ابتكارات شركة "ديبسيك" الصينية قدرة البلاد على سد فجوة الذكاء الاصطناعي. وقد صرّحت "ديبسيك" بأن نموذجها الجديد مكيّف للعمل على رقائق من صنع عملاق التكنولوجيا الصيني "هواوي"، ما يؤكد سعي بكين الحثيث لمواكبة التطور.

وتنظر الحكومتان الصينية والأميركية بشكل متزايد إلى شركات الذكاء الاصطناعي التابعة لهما على أساس أنها أصول وطنية؛ فمنعت الصين استحواذ شركة ميتا على شركة مانوس الصينية للذكاء الاصطناعي مقابل ملياري دولار، كما أبلغت الصين بعض شركاتها الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بأنه لا يمكنها قبول استثمارات أميركية من دون موافقة الحكومة. من جانبها، قيّدت "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي" الوصول إلى أحدث نماذجهما لعدد قليل من الشركات والوكالات الحكومية الأميركية.